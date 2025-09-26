El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre
Logo Patrocinio
Soldados ingleses a punto de partir hacia Egipto en 1935 se asoman a la ventanilla del tren para despedirse de sus parejas
200 años del tren

Arma para la guerra

Potencial militar ·

El ferrocarril propicia como nunca antes el movimiento de tropas y material bélico, y tiene un uso artillero en los principales conflictos

Mikel Iturralde

Mikel Iturralde

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:52

La naturaleza de la guerra cambia radicalmente en el último tercio del siglo XIX. Los conflictos se hacen más largos, se libran a distancias mucho ... mayores y se derrama mucha más sangre. El catalizador de esta transformación dramática no es tanto el armamento mejorado, que también, sino un invento que sale de la Revolución Industrial: el ferrocarril. El nuevo medio de transporte convulsiona la vida en un periodo crucial en el que las innovaciones tecnológicas transforman la movilidad y la logística. Constituye en sí mismo una fuerza motriz para la Revolución Industrial y propicia la expansión imperialista europea. Modifica y renueva rápidamente, además, la estrategia militar y su potencial se hace evidente como un instrumento trascendental para la guerra. No sólo facilita el transporte de mercancías y personas, sino que también tiene un papel fundamental en las movilizaciones militares que llevan las operaciones hasta los raíles de medio mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Arma para la guerra

Arma para la guerra