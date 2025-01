Getxo no ejercerá de acusación popular en el caso del palacete Los votos de PNV y PSE impiden que prospere la iniciativa de Bildu y Podemos porque «es una maniobra de desgaste y no tiene encaje legal»

Leire Pérez Getxo Jueves, 30 de enero 2025, 15:17

Se cumplió el guión. El Ayuntamiento de Getxo no ejercerá como acusación popular en las diligencias previas que el Juzgado de Primera Instancia número 2 incoa para investigar si hubo ilícito penal en el caso del palacete protegido. Una promotora derribó en agosto sin las licencias pertinentes el edificio para construir 12 viviendas de lujo. Los votos en contra del equipo de gobierno, en manos de PNV y PSE, y la abstención del PP, impidieron que prosperase la solicitud de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Los dos grupos de izquierda proponían que el Consistorio sea parte en el procedimiento judicial para conocer de primera mano cómo discurre la investigación.De poco les sirvió prescindir en el último momento de designar abogado y procurador, como habían anunciado inicialmente, para que se eligiera por el pleno.

La portavoz del PNV, Keltse Eiguren, defendió que «velamos por el patrimonio». «El Ayuntamiento está a disposición del juzgado, pero esta propuesta es una maniobra de demagogia para desgastar al gobierno», aseguró al tiempo que argumentó que la figura de acusación popular «sólo es válida para la violencia de género».

El PSE, socio de los jeltzales en el gobierno, defendió su negativa porque «en sede parlamentaria se está modificando la ley de enjuiciamiento criminal que impide precisamente a los ayuntamientos liderar estas acusaciones. No añadiría garantías y existen dos expedientes abiertos en el Consistorio», comentó Carmen Díaz. «Todos los palacetes se les atragantan al PNV, el cambio en la ley es para acallar las causas contra el fiscal general y la mujer y el hermano del presidente, pero es cierto que vemos improvisación en la forma de actuar de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, eso no quita que es aberrante el oscurantismo de gobierno, la alcaldesa tenía que haber liderado la investigación», comentó Eduardo Andrade por el PP.

«De rositas»

«No entendemos nada, no se puede mantener la neutralidad cuando una empresa se quiere ir de rositas, el Ayuntamiento tiene que velar por los intereses de la ciudadanía. Ha habido un oscurantismo en este caso que nos ha llevado hasta aquí y ha generado una desconfianza en general. Convertirnos en acusación popular sería un mensaje a las empresas y particulares de que no pueden hacer lo que quieren», argumentó Mikel Bildosola por la coalición soberanista. «No entendemos que el Ayuntamiento no se persone y facilite toda la información que tiene a su alcance. Dejar de utilizar excusas», exigió Xabier Benito por Elkarrekin Podemos.