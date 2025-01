La Diputación pondrá seguridad para atajar los asaltos al garbigune de Getxo

Leire Pérez Getxo Miércoles, 29 de enero 2025, 19:17 Comenta Compartir

La Diputación dará una solución a los «continuos robos» que se producen en el garbigune de Neguri. La semana pasada los propios vecinos de Getxo denunciaron los «asaltos» y el estado de la zona pegada al servicio de reciclaje y próxima al río en la que se amontonan los restos de los residuos. El departamento de Medio Natural explicó ayer que durante los próximos días lanzará «un dispositivo de vigilancia específica». El objetivo es que «se pueda reducir la afección en este punto de recogida», añadió el ente foral en declaraciones a EL CORREO.

El departamento de Arantza Atutxa está ultimando con el Ayuntamiento la puesta en marcha de un dispositivo que será parte de «un plan de actuación a fin de actuar de forma coordinada». La Diputación es consciente de que los robos afectan a elementos valiosos, y es por ello, que está estudiando «de cara a buscar una solución definitiva, una ubicación para un nuevo modelo de garbiguene» en el que ponérselo más difícil a los que cometen los actos vandálicos.

La semana pasada este periódico publicó unas imágenes en las que se veía a un joven rebuscando en los contenedores del recinto a plena luz del día. Los trabajadores prefirieron no hacer declaraciones por «miedo». Hace dos años un operario recibió una paliza por encararse a los que merodeaban y robaban en el recinto. En otro vídeo, facilitado por un vecino, se podía observar el entorno lleno de desperdicios y de trozos de electrodomésticos. «Hay un montón de ordenadores por todos los sitios, Garbiker debería darnos garantías a las personas que depositamos nuestros aparatos electrónicos y teléfonos móviles porque tienen información personal y deberían estar custodiados. Ya se ve claramente donde termina todo y es inadmisible porque no es algo puntual. Si no saben gestionarlo que no lo hagan», censuró uno de los usuarios.

Desde el Ayuntamiento getxotarra, el concejal de Medio Ambiente, Iñigo Urkitza, reconoció hace unos días que hay «problemas con personas que entran en el centro de recogida selectiva y sacan al exterior piezas». «Algunas se las llevan y de otras dejan los trozos», aseguró el responsable municipal.Los ladrones sobre todo sustraen «cobre y otros metales que tienen valor en el mercado y se pueden vender fácilmente», según señalaron los residentes. Denunciaron que al separar las piezas «dejan toda la zona llena de basura».

Más limpieza

Según comentaron los residentes, a veces se registran problemas de inseguridad «por la noche son más peligrosos los que vienen, mientras que los que saltan la valla por la mañana son más cuidadosos». El Ayuntamiento hizo un requerimiento la semana pasada a la Diputación y reforzará la limpieza con el nuevo servicio de zonas naturales, que se ha separado del contrato de limpieza municipal. Su cometido es adecentar el cauce y las zonas naturales.

Desde el Consistorio esperan que «con la puesta en marcha del nuevo servicio la situación mejore». Urkitza se mostró, en todo caso, a favor de terminar con un «coladero que nos deja todo tirado y la zona del río sucia». «Estamos de acuerdo en que hay que vigilarlo», afirmó.

