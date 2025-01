Sin luz hasta en el colegio: Los vecinos de Carranza y Lanestosa, «hartos» de los apagones

Los vecinos de Carranza y Lanestosa se declaran «abandonados» y «hartos» de sufrir continuos apagones, los últimos dos en menos de cuatro días, el pasado domingo y ayer mismo. En ambas ocasiones, la luz se fue cuando empezaba a amanecer, sobre las nueve de la ... mañana. El domingo regresó a las cinco de la tarde, aunque en algunas zonas un poco antes, y ayer, alrededor de la una del mediodía. «Cada vez que hay una alerta por viento nos quedamos incomunicados. Aquí hay un problema añadido, ya que cuando se cae la línea eléctrica también perdemos el teléfono e internet», denuncia Raúl Palacio, alcalde de Carranza, el municipio más extenso de Bizkaia, que cuenta con 2.750 habitantes. En la vecina Lanestosa, son unas 250 almas.

Según Palacio, la causa principal del «desastre» reside en el «mal estado» de una línea ya obsoleta y su «absoluta falta de mantenimiento». «Sólo tienes que darte un paseo por el valle. Se ven postes caídos, colgados y en malas condiciones». En Lanestosa, además, «aún hay travesaños de madera», añade Pedro Pérez Marañón, concejal del grupo político independiente Lanestosa Zurekin (LUZ).

Ayer, el colegio y la haurreskola carranzanos se quedaron a oscuras, lo mismo que la fábrica de lácteos, donde trabajan 50 personas y que tiene se ve obligada a parar la producción. «Cuando hay microcortes, el proceso empieza de cero». La gasolinera tampoco podía ayer servir combustible. El domingo, la luz no se podía encender hasta el mediodía, por lo que los restaurantes de la plaza del Ayuntamiento tuvieron que cerrar, con el agravante de que no podían avisar a los clientes que habían reservado una mesa porque tampoco les funcionaba el teléfono. «Hubo gente que como tampoco podía cocinar en casa y no había donde comer, se tuvo que marchar del pueblo», lamenta el primer edil. «Es caótico, tercermundista», opina.

Generadores

La última vez que presentaron una queja ante Iberdrola, el pasado mes de diciembre, tras el temporal Kirk, cuando padecieron un apagón de 24 horas, la compañía eléctrica les contestó que «iban a hacer un análisis de la situación y que el próximo mes de febrero nos informarán de qué soluciones plantean. Veremos porque eso llevamos oyéndolo años», lamenta Palacio.

Lanestosa es el último pueblo de Bizkaia y linda con el vale de Soba, en Cantabria, al que suministra la empresa Viesgo. Y «no les falla nunca la luz». En el municipio vizcaíno «había un contrato con la empresa suministradora de electricidad Iberdrola para soterrar la línea desde el alto Ubal, pero no termina de ejecutarse. Van pasando los años y no se hace nada. Y la cosa va a peor», protesta el edil Pérez Marañón. De los pocos locales de hostelería que aún permanecen en el municipio, cuando se produce un apagón «uno cierra y el otro se apaña con velas y butano». Todos se han tenido que adaptar a la situación por la frecuencia en la que se quedan sin luz, por lo que la mayoría han comprado generadores».

«Es raro el día que no se va la luz y vuelve», denuncia Martín, ganadero y vecino de Lanestosa. La falta de fluido le impide utilizar las máquinas para ordeñar al ganado en su nave, así que le afecta al negocio, y «a los motores, que de tanto encender y apagar terminan rompiéndose». Pero también se resiente su familia. «Mi hija tiene que bajar a Ramales (Cantabria), a casa de su abuela, para encender el ordenador y poder así estudiar porque allí no se va nunca la luz».

En la residencia de la tercera edad tienen que tener «de forma permanente enchufado el generador para evitar que las personas que están enchufadas a una máquina de oxígeno se queden sin él. Otra de las consecuencias de una caída del servicio eléctrico es que hogares, fábricas o negocios se quedan sin calefacción en pleno invierno. Electrodomésticos como el congelador también se desactiva, pero por experiencia Martín ya sabe que a él le «aguanta bien mientras no lo abra».