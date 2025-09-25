Gominolas, videollamadas, masajes... Los entresijos de una Euskal Kopa accidentada

Jon Ander Goitia Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:27 Comenta Compartir

Paolo Galbiati salió a la pista del pabellón de Lasesarre con unas gominolas de Haribo en la mano. Las cogió de la inmensa bolsa que había en la mesa de anotadores. Probó una y radiografió con la mirada el aspecto de unas gradas que poco a poco se iban poblando. Su análisis terminó cuando notó una mano sobre su espalda. Era su colega Jaume Ponsarnau, entrenador del Bilbao Basket. «Nice to meet you. I'm great. (Encantado de conocerte. Estoy genial)», le saludó el técnico del Baskonia. Tras alejarse de la multitud, ambos continuaron la conversación. Las sonrisas que dibujaron sus caras en varias ocasiones revelaban que no hablaban de baloncesto.

Esa afabilidad que mostró en la previa se cortó cuando comenzó la acción: intenso en las correcciones y muy dialogante con los jugadores, incluso los árbitros, la Euskal Kopa era la última prueba para que el nuevo arquitecto baskonista terminase de cincelar un equipo a su gusto. Pero también fue la ocasión de conocer la otra cara del baloncesto: cómo se prepara el equipo, las costumbres de los jugadores durante el calentamiento y los minutos previos a salir a la acción. En definitiva, adentrarse en las tripas.

Falta una hora para el comienzo del partido y el silencio en el pabellón es sepulcral. En mitad del túnel hay desplegada una camilla. Sobre ella, tumbado, Khalifa Diop. Los fisioterapeutas del club trabajan sobre sus piernas. Los frascos de cremas abiertos, los rollos de esparadrapo y las vendas reflejan que no es el primero en pasar por este improvisado 'box' para ponerse a punto de cara al partido. La sesión dura varios minutos, hasta que Clément Frisch le toma el relevo.

Pese a no vestirse de corto, Luwawu-Cabarrot fue uno más de la expedición azulgrana. Mientras los compañeros ponían a punto su armadura para saltar a calentar a pista, el alero francés se acomodó junto al acceso a la cancha y realizó una videollamada. A la conversación se sumó Howard, ayer también inédito en el derbi. Su llegada fue casi la señal para despedirse porque el equipo desfiló hacia su mitad del campo para encender los motores.

Una parte del grupo comenzó afinando la puntería a canasta, otros desengrasaron la maquinaria con una tabla de ejercicios. Hamidou Diallo, que terminó lesionado tras torcerse el tobillo, optó por saltar a la cuerda con cascos de música. Sus 1,96 metros no sólo se dispararon sobre el parqué, también evidenciaron que las dimensiones de la cuerda empleada eran importantes. En una de las esquinas, Frisch trabajó con otra cuerda. Tumbado en el suelo, estiró tanto la pierna que llegó a la altura de un ciudadano cualquiera.

Problemas con una canasta

Si en 2023 la Euskal Kopa se suspendió por la condensación que hacía resbaladizo el suelo, ayer los organizadores sufrieron otro infarto. La canasta en la que calentó el Baskonia tuvo que ser reparada. Desde las gradas algunos ya torcieron el rostro al ver que algo no iba bien. Estaban en lo cierto. La canasta se había inclinado. Quién sabe si por eso Forrest activó los reflejos con ejercicios de malabares para atinar en esa diana imposible.

Ampliar La canasta averiada en el partido ya fue reparada en el calentamiento. J. A. Goitia

Un aviso a navegantes. Porque a 1:49 de concluir el segundo cuarto, con 40-35 para el Bilbao Basket en el marcador, los árbitros decretaron el descanso. ¿El motivo?Problemas en esa misma canasta. El camino a vestuarios dejó otra imagen curiosa. Los jugadores del Ikhoba, de tan sólo diez años, se asombraron al ver la entrada de esas bestias de dos metros que les sacaban varias cabezas. De vuelta a la acción, el mismo grito del inicio. «1, 2, 3... Baskonia».

