Diallo lanza a canasta. FACTORÍA9

Diallo se retira lesionado tras torcerse el tobillo

El alero no disputó los últimos minutos de la Euskal Kopa ante el Bilbao Basket

Jon Ander Goitia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:03

Accidentada Euskal Kopa. Si el partido entre el Baskonia y el Bilbao Basket se ha suspendido temporalmente debido a un problema en una de las canastas, los contratiempos han golpeado más tarde a la escuadra azulgrana. Y de la peor manera, en forma de lesión. A falta de cinco minutos para la conclusión del partido Hami Diallo ha tenido que abandonar la pista lesionado.

La acción se ha producido en una jugada defensiva. Diallo trataba de evitar que los 'hombres de negro' pudiesen coger un rebote. En el momento de fijar la posición, el escolta azulgrana se ha torcido el tobillo derecho. Sus gestos de dolor han hecho saltar las alarmas.

El jugador se ha retirado renqueante al banquillo bajo una ovación del público que ha poblado las gradas. Tras tomar sitio, su rostro evidenciaba que algo no iba bien. El jugador ya no ha vuelto a participar en lo que restaba de partido. Por el momento se desconoce el alcance de la lesión a menos de una semana de que el equipo inicie el martes la temporada ante el Olympiacos.

