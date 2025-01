Un partido para volver al buen camino

Los análisis de datos dan al Athletic un 99,9% de posibilidades de clasificarse entre los ocho primeros y pasar directamente a los octavos de la Europa League. Los rojiblancos pueden afrontar por tanto con tranquilidad el partido de esta noche ante el Viktoria Plzen. ... Agobiarse por el resultado teniendo un porcentaje semejante a tu favor para lograr el objetivo sería el síntoma de un pesimismo patológico que requeriría de tratamiento. Ahora bien, una cosa es tener el pase en el bolsillo y otra no entender la responsabilidad que los jugadores tienen hoy con ellos mismos y con una afición que, en este mes de enero se ha llevado algunos disgustos inesperados.

Se trata, sencillamente, de poner fin a esta mala racha, la peor desde la que sufrió el equipo en el final de la Liga 2022-23, una catástrofe de cinco derrotas, dos empates y una victoria entre las jornadas 31 y 38. Dicho de otro modo: se trata de volver al buen camino, que no pasa por convertirse en una máquina de fabricar victorias como si fueran churros, por citar la expresión de Valverde, sino en volver a ser una máquina de competir con el estupendo equilibrio defensa-ataque que venía mostrando el Athletic desde noviembre de 2023; un equilibrio que se ha perdido en este arranque de 2025 sin que se sepa muy bien por qué dando paso a una inestabilidad peligrosa. Ahí están los datos y la comparación odiosa: de marcar una media de 1,8 goles y encajar 0,6 en los últimos seis partidos de diciembre el Athletic ha pasado a marcar 0,8 y recibir 1,8 en los seis que ha disputado en enero.

Europa League Campo: San Mamés (21h)

Árbitro: Matej Jug (ESL)

Los rojiblancos necesitan, por tanto, hacer un buen partido y lograr un bonito resultado para volver a sentirse el equipo pujante y efervescente que celebró las Navidades tirando cohetes y brindando con champán. Sería la mejor manera de afrontar un mes de febrero en el que su calendario, hasta ahora tan apretado, verá la luz del cielo con eso que los alpinistas llaman una ventana de buen tiempo. Sólo jugarán cuatro partidos de Liga (Betis, Girona, Espanyol y Valladolid), de manera que podrán entrenar con normalidad, que es lo que más echan de menos los técnicos cuando los partidos se les acumulan.

Estamos hablando, por tanto, de un choque importante en el que el Athletic necesitará el apoyo de su afición. En otro momento decir esto sería casi una perogrullada, pero con lo que se está viviendo con la huelga de la grada de animación conviene recordarlo. Sólo faltaría que la actitud de un pequeño grupo continúe perjudicando al equipo o, lo que ya sería el colmo, que algunos jugadores que se han manifestado en contra de la actitud de los radicales empiecen a verse señalados y silbados. En ese sentido, el partido de esta noche contra los checos podría convertirse en un examen que obligue a implicarse más a fondo en la animación a esa mayoría de la hinchada que en las gradas tiende a ser más contemplativa que activa.

El Viktoria Plzen es un buen equipo, competitivo y duro de pelar, que llega a San Mamés ya clasificado para los dieciseisavos y en busca de una victoria que podría meterle entre los ochos primeros. En su último encuentro de la Europa League, la tropa del veterano Miroslav Koudec ganó 2-0 al Anderlecht y demostró que no está notando la inactividad. (El campeonato checo se para a mediados de diciembre y no vuelve hasta febrero). Al contrario, a los bohemios se les vio frescos y animosos, con ganas de pelearle todavía el título de Liga al Slavia de Praga, que les saca siete puntos. El Slavia, por cierto, causó una muy grata impresión en San Mamés, pero lo cierto es que perdió aquel partido sin merecerlo y, a partir de ahí, se derrumbó, cayó en los cuatro siguientes y ya está eliminado.

Es de suponer que Valverde incluirá algunas rotaciones en el once del Athletic, al que una victoria le daría el segundo o el tercer puesto de la liguilla dependiendo de lo que haga el Eintracht de Frankfurt contra la Roma. El de Viandar de la Vera confirmó ayer que Agirrezabala estará en la portería por lo que se confirma como el portero en Europa. En la defensa habrá cambios en función de si el técnico quiere poner más el acento en el choque de hoy o en el del domingo en el Villamarín. El que no faltará es Dani Vivián, convertido no ya en teniente de la retaguardia sino en mariscal de campo.

En la medular es posible que Vesga vuelva a ser titular, ya que ante el Leganés se le vio bien y es un futbolista al que sería muy importante recuperar en su mejor versión. Respecto al frente de ataque, lo lógico es pensar que entre Guruzeta y Berenguer se jugarán un puesto, que Sancet entrará desde el principio porque «cada vez está más cerca de poder jugar los 90 minutos» tras su lesión de tobillo y que los hermano Williams volverán a ocupar las bandas. De su acierto dependerá en gran medida el resultado, como se ha demostrado tantas veces y, sobre todo, en los últimos partidos.