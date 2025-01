Presión alta y transiciones rápidas como ideario

Atendiendo a la clasificación de la Europa League, el Viktoria Pilsen es el rival más difícil al que se ha enfrentado el Athletic en esta competición. Los checos están jugando de maravilla en Europa, donde solo han perdido un encuentro y con doce puntos en ... su haber todavía tienen posibilidades de alcanzar los ocho primeros puestos. Para ello deberán ganar en San Mamés, un reto mayúsculo teniendo en cuenta la impecable trayectoria de los rojiblancos como local en el torneo continental.

Sin embargo, dos factores juegan en favor del cuadro de Pilsen. Desde el 15 de diciembre tan solo han jugado dos partidos oficiales y tres amistosos, mientras que el Athletic, en ese mismo periodo, ha jugado ocho encuentros, un desgaste físico que está haciendo mella en los de Valverde. El segundo factor, consecuencia directa del cansancio acumulado, es el delicado momento que atraviesan los rojiblancos, el peor de la temporada en cuanto a sensaciones y resultados. El Viktoria, en cambio, mostró una gran imagen en su último duelo ante el Anderlecht, al que derrotaron con autoridad, y dejó claro que el parón invernal no le ha hecho perder ritmo, al contrario, le ha permitido recuperar la frescura necesaria para afrontar con garantías el último tercio de la temporada.

Sistema y modelo de Juego

Miroslav Koubek regresó el año pasado al Viktoria Pilsen con la misma receta con la que hizo campeón de liga al equipo checo en 2015: orden defensivo, presión alta y transiciones veloces. Koubek apuesta por un sistema de 3-5-2, una formación que encaja bien con su idea de juego. Al veterano entrenador le preocupa poco la posesión. De hecho, no ha ganado en este apartado en ninguno de sus siete partidos en la Europa League.

Esto no significa que su equipo no sea valiente, ya que siempre busca presionar muy alto y cortocircuitar la salida de balón rival. En defensa se sitúa en un 4-3-2-1 con uno de los centrales situado en el medio campo y un centrocampista casi a la altura de los dos delanteros para tratar de evitar que su oponente encuentre jugadores libres. Cuando recupera la posesión los checos no dudan, y buscan balones directo a su pareja de delanteros.

Defensa

Jedlička (16) es el meta titular. El trío de centrales habitual está compuesto por el liberiano Dweh (40) en la derecha, el serbio Markovic (3) en el centro y el checo Jemelka (21) en la izquierda. En los carriles tres futbolistas se han repartido los dos puestos. Cadu (22), un brasileño que destaca por su velocidad, y los veteranos Havel (24), y Kopic (10). El único lateral zurdo de la plantilla es Souare (19), que ha tenido menos protagonismo.

Medio campo

Es una zona intocable para Koubek. Tres jugadores han jugado todos los encuentros en la Europa League, Pavel Sulc (31), Kalvach (23) y Lukas Cerv (6). Kalvach, el más veterano, ejerce como pivote, dando rienda suelta a Sulc y Cerv, dos futbolistas enérgicos y con mucha llegada. El joven Tom Slončick (29) es el relevo natural cuando falta alguno de los tres titulares.

Delantera

La pareja formada por Matej Vydra (11) y Prince Adu (80) puede ser un quebradero de cabeza para la defensa del Athletic. El veterano Vydra mantiene el olfato que mostró en Inglaterra, mientras que Adu es un joven ghanés que está dejando grandes sensaciones en la Europa League. Vasulin (51) es la otra opción principal para la delantera. Alexander Sojka (12) y Jiri Panos (20) ejercen normalmente como revulsivos.