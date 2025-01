Así se vivió en la grada de animación el fin de la huelga: los jugadores no se despidieron y hubo protestas EL CORREO asiste a la Grada Norte baja en el duelo frente al Viktoria de la Europa League

Gabriel Cuesta Jueves, 30 de enero 2025 | Actualizado 31/01/2025 14:48h. Comenta Compartir

El primer partido de la grada de animación tras la huelga tuvo anoche un final agridulce. Cuando el árbitro pitó el final del encuentro, los jugadores, lejos de acercarse al fondo norte -como se hace habitualmente para celebrar las victorias importantes-, se quedaron en el centro del campo saludando a los casi 50.000 aficionados que poblaron las gradas. Ese gesto no gustó en la grada de animación y EL CORREO fue testigo de lo ocurrido.

Cuando los grupos que componen la grada popular se percataron de lo que ocurría, especialmente 'ICHH' que había desconvocado la huelga de animación días antes, volvieron a repetirse las proclamas que se habían escuchado durante la tarde en la kalejira. El 'Uriarte kanpora' se mezcló con silbidos y protestas. La imagen no tenía nada que ver con lo que se veía en el resto de San Mamés. La parroquia rojiblanca despedía a los suyos con una sonora ovación por su victoria y su buen segundo resultado en esta novedosa fase de liga.

Los pitos y protestas dirigidos al palco solo aparecieron al final. Durante la semana se había pedido «respeto» a la figura del presidente del Athletic y el grupo 'ICHH' lo cumplió durante los noventa minutos de juego. No así al finalizar el partido o durante la kalejira en las inmediaciones del estadio, cuando Uriarte fue el blanco de los cánticos ofensivos.

Volvieron a ondear las banderas en el fondo norte y se estrenaron novedades en lo referente a la animación, como la nueva ubicación de la txalaparta. Y volvieron a sonar los cánticos habituales, aunque con cierta independencia entre cada uno de los grupos de animación

23:05 Final agridulce: la grada popular canta el 'Txoria Txori' sin los jugadores

La despedida no ha sido la esperada. Los jugadores no se han acercado al fondo norte y la afición ha cantado el 'Txoria txori' en solitario.

23:05 Sin comunión en la grada

Pitos y cánticos contra Uriarte al no haber comunión con los jugadores al acabar el partido. La salida ha sido ordenada pero sin una de las imágenes típicas de las grandes noches en San Mamés.

22:55 Vuelven las banderas tras el gol en el descuento de Martón

Ampliar

Vuelven las banderas en los últimos minutos. La primera victoria en casa de 2025 ya es un hecho.

22:40 El gol ha dejado un poco frío a San Mamés

El tanto de los checos ha enfriado el ambiente. Aunque se escuchan gritos desde la zona donde está ubicada 'ICHH'. «Herri Harmaila aurrera!», repiten en un tono reivindicativo.

22:30 Recorta distancias el Plzen... pero anima San Mamés

La afición del Athletic reacciona al gol de los checos y la grada de animación corea el 'Athletic, Athletic'.

22:23 ¡Gritos de Yeray, Yeray!

Fiesta absoluta en San Mamés con el gol de Yeray. Desde la grada de animación reconocen el tanto del rojiblanco y aplauden a Berenguer, recién sustituido.

22:20 Atención médica en la grada

Las miradas se centran en un aficionado que ha sufrido un problema médico. El espectador se ha ido por su propio pie acompañado de los sanitarios.

22:10 Sin cánticos ofensivos

Si no se escuchan cánticos contra Uriarte, tampoco otras proclamas problemáticas.

21:50 Tiempo para el bocata

Normalidad absoluta en la grada de animación. Toca dejar de animar y coger fuerzas con el bocata.

21:30 Fiesta en el gol de Williams y sin cánticos contra Uriarte

Ampliar

El gol de Williams se ha celebrado por todo lo alto en la grada de animación. Los convocantes de la huelga han bajado el tono crítico de la kalejira y en esta primera media hora no se han escuchado cánticos contra la directiva de Uriarte.

21:20 Un poco de descoordinación

Piratak por un lado, ICHH por otro… Lions también... sí se está dando un poco de descoordinación entre los principales grupos de la grada.

21:10 Normalidad en la grada

Ampliar

Primeros diez minutos de partido y reina la normalidad en la grada. Por ahora cánticos clásicos como 'goazen Athletic' y 'Athletic de Bilbao!'. A pesar del comunicado de ICHH, hay numerosas banderas en la grada.

21:05 Pitos al portero del Plzen

La grada de animación abuchea al portero del Plzen por su polémico gesto ante la Real Sociedad. Al parecer, el guardameta hizo el saludo nazi tras finalizar el partido. Las cámaras captaron el momento y el vídeo se ha difundido por las redes sociales en los últimos días, recordando la polémica acción.

21:00 Arranca el partido en San Mamés

Sigue con EL CORREO el partido en la grada de animación. Hay banderas por todo el fondo norte y se ha recibido al equipo cantando a el himno a pleno pulmón. Vuelve la normalidad a la grada de animación.

20:47 Elementos de animación preparados

Ampliar

Los empleados del club han sacado una decena de banderas para los aficionados, y el grupo Piratak ya tiene también sus elementos de animación preparados.

20:40 Sin problemas en los accesos a San Mamés

Ampliar

Poca cola en el acceso a San Mamés. Ni siquiera hay presencia de la Ertzaintza cerca, por lo que se está desarrollando sin incidentes. Es la seguridad privada del club la que lleva los cacheos como sucede en la mayoría de los partidos.

20:30 Presencia policial en la explanada de San Mamés

20:20 El 'Txoria txori' durante la Kalejira

20:08 La Kalejira, desde los balcones

20:05 La Kalejira ya está en Campuzano

20:00 La Kalejira, a su paso por Pozas

19:50 Uriarte, en el centro de la diana

El presidente del Athletic está siendo objetivo de todo tipo de cánticos. Del clásico 'Uriarte kanpora' al 'Uriarte, Uriarte, que enfadado se te ve, la bandera de amnistía desplegada en San Mamés'.

19:45 Más que una kalejira parece una manifestación

«Que les quede bien claro. Athletic gu gara», cantan los hinchas rojiblancos. Más que una kalejira parece una manifestación... con diez minutos de retraso y una pancarta que encabeza la marcha con el lema 'defiende a tus socios'. También piden la marcha del presidente Jon Uriarte y entonan el clásico 'arriba arriba con la goma 2'.

19:40 Arranca la Kalejira

Arranca la kalejira. Lo hace con el himno del Athletic a pleno pulmón y a ritmo de los tambores. También ondean las banderas. Habrá que ver si estos símbolos entran o no al campo. Uno de los cánticos que más se escucha es 'La pasión no se puede comprar. Los aficionados no se pueden comprar'.

19:35 A punto de comenzar la Kalejira

Ampliar

Los aficionados ya empiezan a tomar la calle para empezar la kalejira.

19:30 Crece el ambiente en los alrededores del Kirruli

Ampliar

Decenas de aficionados ya potean en la plaza del Kirruli, el bar en María Díaz de Haro donde habitualmente se junta el grupo de animación Iñigo Cabacas. Algunos ya calientan la voz entonando el himno.

19:15 Kalejira

A las 19.30 horas, está prevista una kalejira organizada por Iñigo Cabacas Herri Harmaila. Luego, la animación en el campo se hará sin los elementos habituales.

19:00 Fin de la huelga de 'ICHH'

Ampliar

Buenas tardes. Desde aquí podrán seguir todo lo que ocurra durante las horas previas al Athletic-Plzen. El grupo 'Iñigo Cabacas Herri Harmaila' ha anunciado esta mañana que termina la huelga de animación, aunque con ciertas condiciones, que pueden consultarlas aquí. Buenas tardes. Desde aquí podrán seguir todo lo que ocurra durante las horas previas al Athletic-Plzen. El grupo 'Iñigo Cabacas Herri Harmaila' ha anunciado esta mañana que termina la huelga de animación, aunque con ciertas condiciones, que pueden consultarlas aquí.

Temas

Athletic

Audiencias