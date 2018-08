«No somos simples teloneras de los hombres en las fiestas»

Son al menos la mitad de la fiesta, sí, pero una rápida lectura del programa oficial de la Aste Nagusia no parece confirmarlo. Entre los centenares de actos organizados para los nueve días de jolgorio, encontrar el nombre de una mujer se convierte por momentos en una tarea complicada. Rápidamente salta a la vista que son minoría en el cartel de conciertos, en las competiciones o exhibiciones deportivas, en las representaciones artísticas... Su presencia no se ajusta a la proporción real en un evento que es todo un espejo de la sociedad bilbaína.

Sin olvidarse de hacer llamamientos por activa y por pasiva para no tolerar ninguna agresión sexual, el Ayuntamiento de Bilbao ha hecho hincapié este año en incrementar la presencia de mujeres en los actos, y no solo como público. Ellas, las protagonistas de esos eventos, aprecian que las instituciones hagan cada vez más esfuerzos por alcanzar la igualdad real, pero llaman a no contemplarlo «como si fuera un favor», sino como algo consecuente con la realidad de la sociedad.

Uno de los principales actos que incluyó una notable presencia femenina fue la regata de remo celebrada el domingo en aguas de la ría. La bandera estaba incluida en el calendario de la Liga ETE, la segunda división recién constituida que ha supuesto una palada trascendental para consolidar la velocidad de crucero que ha cogido el remo femenino en la última década. «Hasta hace bien poco era impensable que hubiera dos competiciones de mujeres como las que tenemos ahora. Antes ni siquiera llegábamos al mínimo de remeras para hacer un equipo», indica Irati Pérez de Nanclares, de la tripulación de Deusto, que se llevó la victoria final al igual que sus compañeros varones.

IRATI P. DE NANCLARES 27 años. Remera de Deusto desde hace cinco años, es su tercera temporada en la competición, ya que antes no había suficientes mujeres.

La inclusión de la competición femenina dentro del programa festivo fue «una noticia inmejorable», especialmente para las 'tomateras', que partían con una clara ventaja al conocerse el campo de regateo al dedillo. «Es un día muy especial para nosotras porque es como si estuviéramos entrenando, pero con todo el apoyo de nuestro público. Es una victoria inolvidable», reconoce la remera deustuarra. Para ella y sus compañeras, remar en casa y en plena Aste Nagusia es una cita solo superada en lo deportivo por la Bandera de La Concha, pero «única» en lo sentimental. «Lo hace aún más especial porque solemos disfrutar de las fiestas todas juntas. ¡El año pasado hasta nos presentamos al concurso de tortillas!», recuerda.

La remera considera que «no hay mejor escaparate» que las fiestas bilbaínas para reivindicar el remo femenino, aunque cree que hay que superar lo de ejercer «simplemente de teloneras de los hombres». «Es imposible pasar de cero a cien, pero tampoco se puede recurrir eternamente a los actos más mediáticos para dar una imagen. La igualdad es mucho más que servir de aperitivo para lo que hagan luego los hombres», demanda.

Irati Astondoa | Aizkolari y segalari «Que vengan por lo que hago, no por lo que soy»

Herri kirolak. La aizkolari y segalari, en una exhibición celebrada en Tolosa. / Lobo Altuna

Si el deporte ya es un campo masculinizado de por sí, los herri kirolak lo son aún más. El mundo rural va al rebufo de la progresiva feminización de la sociedad debido a las pocas mujeres que se dedican a disciplinas tradicionales como la sokatira, la aizkora y la sega. En estas dos últimas, de hecho, tan solo hay una representante en toda Bizkaia: la zeanuritarra Irati Astondoa. Eso sí, pese a que alguna vez se pueda ver «sola», ella dice que nunca se ha sentido discriminada por su sexo. «No es que no se nos deje, es más bien que no hay demasiadas chicas», puntualiza.

En todo caso, su participación en los actos de la Aste Nagusia no es algo nuevo; lleva 11 años asistiendo. Astondoa cuenta que muchos ayuntamientos solicitan su presencia durante las fiestas populares e incluso que toma parte en más exhibiciones que los hombres, quienes sí tienen competiciones asiduamente. «No creo que lo destacable deba ser que una mujer corte troncos o que siegue hierba. Yo prefiero quedarme con que se hagan todos los eventos posibles para que los herri kirolak no se pierdan», reivindica.

IRATI ASTONDOA 27 años. Natural de Zeanuri, es la única aizkolari y segalari femenina de toda Bizkaia. Además, también es trontzalari.

En su opinión, hablar reiteradamente de las mujeres deportistas solamente por su sexo y no por sus logros «es lo que acaba haciendo daño». De esta manera, llama a que el público asista mañana a El Arenal para la exhibición que protagonizará, pero no tanto por lo que es, sino por lo que hace. «Solo así podremos hablar de normalización», indica.

Oihana Bartra | Bertsolari «La Aste Nagusia debe ser un espacio de igualdad real»

Bertsolaritza. Bartra, sobre la tarima en una actuación. / FRAILE

En la última edición del Campeonato de Bertsolaris, celebrada en 2017, solo una mujer logró un hueco en la final. Frente a siete hombres, Maialen Lujanbio revalidó el título que ya había logrado en 2009 y volvió a demostrar que la rima y la métrica no entienden de sexos. La hernaniarra está siendo toda una referente en la feminización de la bertsolaritza, pero hoy en día sigue siendo difícil ver a mujeres sobre la tarima incluso en las exhibiciones.

Precisamente por ello, el cartel íntegramente femenino que se presenta en la plaza Santiago para mañana es toda una excepción. Así lo refleja el propio título de la sesión: 'Ez da kasualitatea'. La bilbaína Oihana Bartra, la berriztarra Miren Amuriza y la oiartzundarra Alaia Martín se pondrán delante del micrófono en la segunda edición de esta particular iniciativa que les otorga todo el protagonismo a ellas. «El año pasado tuvo mucho éxito y el público bilbaíno fue muy agradecido, así que este año teníamos que repetirlo», afirma Bartra, quien ejercerá de anfitriona ante sus compañeras.

OIHANA BARTRA 34 años. Bilbaína y bertsolari, con dos décadas sobre la tarima a sus espaldas. Es la segunda vez consecutiva que participa en la sesión 'Ez da kasualitatea'.

Con 34 años, lleva más de media vida improvisando encima de la tarima y le resulta especialmente «ilusionante» poder hacerlo en la Aste Nagusia. Como ilustre comparsera de Altxaporrue, destaca el «sentimiento inigualable» que vive durante los nueve días de fiesta y reclama que sea «un espacio de igualdad real». «Seguiremos exigiendo nuestro papel hasta que se nos deje de pisar», promete.