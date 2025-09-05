El primer proyecto de cantera

Santiago de Pablo Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:12 Comenta Compartir

Desde el mismo inicio del Deportivo Alavés comenzó a hablarse de la necesidad de cuidar la cantera del club. En esa etapa pionera, en la que todos los jugadores eran 'canteranos', la idea de forjar futuras estrellas para el primer equipo se identificaba con la promoción del fútbol infantil, que en realidad incluía a futbolistas que hoy llamaríamos juveniles. De hecho, el día de su fundación, el 23 de enero de 1921, la Junta alavesista decidió organizar «un campeonato de foot-ball en combinación con los equipos militares de la plaza y otro campeonato infantil».

Cuando pasó el tiempo, algunos pensaban que el Alavés, más preocupado por cuestiones urgentes, como construir un campo en condiciones, federarse o contar con un equipo titular de nivel suficiente como para competir, estaba descuidando esa apuesta de futuro. Prueba de ello era que un campeonato infantil organizado por el club en 1923 se suspendió momentáneamente, al retirarse del mismo varios equipos participantes. Esto llevó a plantearse cómo cuidar mejor esta cantera.

Así lo explicaba en tono de queja, hablando en primera persona, el joven R. Ortega 'Ripi', en un artículo que publicó 'Heraldo Alavés' en septiembre de 1923, titulado 'El Deportivo Alavés y sus equipos infantiles'. En este texto, Ortega indicaba que el Alavés parecía ignorar «que en los equipos infantiles de ahora tiene el equipo mayor de mañana». Este autor añadía a su discurso un elemento moralizante, resaltando que «ahora es el momento preciso de que el deporte se vaya apoderando de la juventud vitoriana, que se pierde tan fácilmente en el bochorno de las tabernas o en el repugnante caminar de los prostíbulos».

Ampliar Mendizorroza, durante un encuentro infantil. En el círculo, José Gabriel Guinea.

Según el articulista, la solución a esta apatía era que un miembro de la directiva albiazul se encargara expresamente de la cantera: «En resumen, lo que ocurre es que nos falta una persona que se ocupe absolutamente de los equipos infantiles, de sus entrenamientos, y cuanto se relacione con el deporte». Para esta tarea proponía a Mateo Axpe, de quien hablé en esta sección la semana pasada: «No pedimos otra cosa que esa persona que con verdadera dulzura y amabilidad nos cuide y aliente en los momentos de indecisión. ¡Cuántas veces, hablando nosotros de esto, ha salido a relucir don Mateo Axpe! Su cariño hacia nosotros, su afán constante por que seamos verdaderos entusiastas del deporte, su amabilidad en extremo y su actividad en el sport le han valido el que nosotros deseemos con ansia que el encargado de la marcha de los equipos infantiles sea él. Hombre sincero y por todos respetado, pronto siempre al llamamiento que se le hace, encuentrásele siempre dispuesto».

El otro diario local, 'La Libertad', respondió al 'Heraldo' diciendo que estaba de acuerdo con la idea de promover la cantera, a través del fútbol infantil, pero que no compartía en absoluto la velada censura contra la directiva babazorra, implícita en el texto de Ortega. Además, el periódico liberal indicó que Axpe no era la persona más adecuada para ello, debido a «la abrumadora labor que pesa sobre él», pues tomaba «parte activa en otros asuntos de más importancia –sin querer con esto restársela al asunto de los infantiles–, tales como organización de los partidos que vienen celebrándose, asuntos de Federación y otras mil ocupaciones que asume la directiva del Deportivo». Como solución alternativa, proponía que una comisión de jóvenes jugadores visitara al presidente del Alavés, José Gabriel Guinea, para encontrar entre todos una forma de promover la cantera.

Ortega respondió a 'La Libertad' aclarando que no había querido decir que la directiva del Alavés descuidara el deporte joven: «Pero, si al principio de mi artículo pasado falté a los señores de la Junta Directiva, les ruego el perdón». En cualquier caso, gracias en parte a esta polémica, el Alavés retomó sus campeonatos infantiles, de los cuales saldrían en el futuro varios jugadores que terminaron debutando en el primer equipo albiazul.

