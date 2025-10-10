Malabarismos en el descanso

Santiago de Pablo Viernes, 10 de octubre 2025, 00:18 Comenta Compartir

Durante la temporada 1958-59 el Deportivo Alavés, inmerso en un sinfín de problemas económicos, trataba de bregar contra las dificultades en el Grupo I de Segunda División. El entrenador era el exdelantero del Athletic Rafael Iriondo, proveniente del Indauchu, que contó con una plantilla remozada, construida con cierta precipitación, debido a la delicada coyuntura en la que se encontraba el club en el verano anterior al inicio de la Liga.

En cualquier caso, ese año el equipo no funcionó. En la jornada 23, sólo a falta de siete partidos para el final, el Alavés estaba metido de lleno en la promoción de descenso y se temía por la continuidad del equipo en Segunda División. El 5 de marzo de 1959 se anunciaba a la vez la renuncia de Iriondo y de la Junta Directiva en pleno, «solidarizándose» con el míster, aunque ésta anunció que se mantendría hasta el final de la temporada. Como recambio de urgencia, se contrató como técnico a Manolo Echezarreta, el timonel de la última etapa gloriosa alavesista, cuando el club había estado dos años seguidos en Primera (1954-1956).

Ampliar Manolo Echezarreta.

Su primer partido fue contra el Sabadell en casa el 8 de marzo. El mismo día en que se supo el cambio de míster, la prensa vitoriana anunciaba un espectáculo extra que tendría lugar en Mendizorroza en el intermedio de ese choque: «Por último, añadiremos que durante el descanso de este interesante partido realizará una exhibición en el terreno de juego un malabarista del balón de origen francés, y que jugó en el Racing; exhibición que será patrocinada por la casa Coca-Cola, como viene haciéndose en diversos campos españoles. Es una de las últimas exhibiciones de este malabarista, puesto que tiene anunciado su desplazamiento a México».

Desconocemos más detalles sobre este personaje, que posiblemente no había jugado en el Racing de Santander, sino en el de París, que fue uno de los equipos predominantes en Francia hasta que el PSG comenzó un dominio casi absoluto, que continúa en la actualidad. Lo cierto es que el encuentro entre el Alavés y el Sabadell del domingo 8 de marzo de 1959 tenía tanto interés que la prensa apenas prestó atención al espectáculo que el público vio durante el descanso.

Además, el Alavés cambió su racha e hizo realidad el lugar común de que un nuevo entrenador siempre empieza con una victoria, pues ganó al equipo arlequinado por 1-0. Gorospe, de penalti, fue el autor del único gol del en cuentro, que dio dos puntos importantes al equipo albiazul: «Se llevan jugados 32 minutos de la primera parte. Se lanzó un córner por el lado de Zubizarreta. Acuden varios jugadores al remate, incurriendo un defensor catalán en falta, que señala el árbitro, indicando el lugar de penalti. El consiguiente revuelo y, al fin, Gorospe, de soberbio tiro, marca el gol que habría de ser el único válido».

Únicamente un redactor de 'Pensamiento Alavés' mencionó al malabarista en una columna en clave de humor, comparando su actuación –que no debió ser demasiado interesante– con el nuevo rumbo que había iniciado el equipo babazorro ese día: «Cambio de entrenador. Cambio de sistema de los jugadores, que ayer pusieron más entusiasmo. Cambio de la normalidad. Ayer ganó el Alavés. ¿Verdad que esto no sonaba desde hacía tiempo? Que el 'cambio' no 'cambie' (…). En el descanso, malabarismo. A un espectador sentado detrás de nosotros la cosa le aburría, pues no efectuaba muchos 'cambios' el francés con el balón. Hubo otro, que tratando de animarlo, le dijo: –Una vez estuvo así cuatro horas. –Pues por mi parte puede repetir la hazaña. Aunque yo no lo vea, que no lo veré. Menos mal que pronto terminó todo y el hincha quedó en su sitio. Siguió animando». Al final de la temporada, el Alavés, tras unas últimas jornadas al límite, evitó el descenso directo, pero no la promoción, en la que derrotó al Arenas de Zaragoza, logrando así permanecer un año más en Segunda. Sin embargo, para ello había tenido que hacer 'malabarismos' a lo largo del año.

Reporta un error