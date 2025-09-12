El Alavés y el busto de Pichichi

Los capitanes del Alavés y el Athletic se saludan antes de un encuentro en Mendizorroza en 1927.

Es bien conocida la tradición, vigente todavía hoy, por la cual los equipos que se enfrentan por primera vez al Athletic en San Mamés depositan un ramo de flores junto al busto del mítico jugador rojiblanco Rafael Moreno Aranzadi 'Pichichi', fallecido en 1922. Su inopinada muerte fue seguida de una manifestación de duelo sin precedentes, que culminó en el proyecto de realizar una escultura en bronce del delantero, que se colocaría en un lugar destacado de 'La Catedral'. El busto, obra de Quintín de Torre, fue inaugurado el miércoles 8 de diciembre de 1926. Inicialmente, el acto estaba previsto para el domingo 5 de ese mes, pero tuvo que retrasarse tres días por el «horrible temporal» que cayó sobre Bilbao. Para dar lustre a la inauguración se disputó un amistoso entre el Athletic y el Arenas de Getxo.

Ese día, los capitanes de ambos equipos depositaron unas flores junto a la estatua. La tradición de que los conjuntos que debutaban en San Mamés honraran al busto del mismo modo la inició el MTK húngaro en enero de 1927. Sin embargo, tal y como ha demostrado David Mota, el Haro Sport Club se había adelantado, pues en marzo de 1924, dos años antes de que se instalara el busto, sus jugadores llevaron «un hermoso ramo de flores, que colocaron en el retrato del inolvidable Rafael Moreno». No sabemos qué tipo de imagen era, aunque quizás era la foto enmarcada a la que se refería el diario 'La Tarde' ya en 1914: «Un retrato de Pichichi vestido de footballista, en graciosa pose negligé. Una de esas fotografías ampliadas que han corrido de mano en mano».

De modo indirecto, el Deportivo Alavés se vio afectado por la inauguración de la escultura, pues coincidió con un partido amistoso que el equipo reserva rojiblanco se había comprometido a jugar en Mendizorroza contra el primer once babazorro. En Vitoria este choque se esperaba con ilusión, pues cada visita de los 'leones', aunque fuera su segunda unidad y siempre en partidos amistosos, era un acontecimiento en una ciudad cuyo primer equipo aún no había debutado en la Serie A vizcaína, la máxima categoría regional.

La inauguración de la escultura provocó la suspensión de un amistoso con los albiazules

La coincidencia de fechas entre el partido y la solemne apertura del monumento en San Mamés llevó consigo un cambio de planes. Días antes informaban desde Bilbao que «los jugadores del reserva del Athletic, deseosos de poder asistir al acontecimiento deportivo del domingo (es decir, a la inauguración del busto), han solicitado fuese aplazado el partido que deben jugar en el campo de Mendizorroza, y la Directiva, puesta al habla con el Deportivo Alavés, lo ha acordado así».

Aunque le dio pena la suspensión del amistoso en Mendizorroza, la prensa vitoriana se alegró de la erección de la estatua. El cronista de 'Heraldo Alavés' declaró ser uno de los mayores «admiradores de Pichichi, aún en los tiempos en que los aficionados 'conscientes' le consideraban en decadencia». Por ello, se unió «de todo corazón al homenaje que mañana se tributará al gran Rafael. ¡Qué tiempos aquellos, queridos lectores!».

Lo que no se sabe es si el Alavés realizó la tradicional ofrenda a Pichichi o cuándo lo hizo. Tras ascender a la Serie A, el once albiazul jugó su primer partido oficial en San Mamés el 16 de octubre de 1927. Ante esta visita, 'Heraldo Alavés' propuso que los babazorros realizaran el mismo gesto que ya habían llevado a cabo otros conjuntos: «Creemos que a la perspicacia de nuestros jugadores no escapará otro detalle. En San Mamés hay levantado un monumento a la memoria del más grande de los delanteros, Rafael Moreno, 'Pichichi'. Un ramo de flores depositado al pie de dicho monumento sería una prueba de que no han olvidado los jugadores alaveses al que fue verdadero y único 'mago' del balón». Sin embargo, las crónicas del encuentro no recogieron el homenaje, lo que resulta extraño, pues sí lo hicieron en otros casos. Y al final, el Alavés, pese a jugar muy bien, perdió 4-2 en este su primer encuentro oficial en 'La Catedral'.

