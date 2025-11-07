El hincha del Girona salvado por la afición: «Han evitado mi desahucio» La Penya Gironina reúne 9.000 euros en donativos para pagar la entrada de una casa a la familia de 'Sisplau', el hincha más querido y animador del equipo desde 2005

Jon Ander Goitia Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:13

«Saludos a la afición del Girona. Tengo un problema de vivienda. Quien me pueda ayudar a conseguir una... Todos juntos lo podemos hacer». En febrero, Effah Kingsford mostró a través de una pancarta la situación límite a la que se enfrentaba su familia, con tres hijos de 13, 10 y 4 años a su cargo. Pocos días después llegó el mazazo: la primera carta de desahucio. Fue el comienzo del tormentoso camino que aún hoy recorre 'Sisplau'.

Así es como llama cariñosamente la afición gironí a su hincha más querido. Ese que pedía con educación –«'si us plau' (por favor en catalán)»– a la gente que alentase a los jugadores. Animador del equipo desde 2005 nunca abandonó ese bombo con el que marca el ritmo de los cánticos. Desde la grada Gol Nort ha visto el meteórico ascenso del equipo desde Tercera División hasta el sueño de disputar la Champions. Pero su partido más difícil lo juega fuera de los campos de fútbol. «Pedía ayuda porque no teníamos a dónde ir», confiesa Kingsford a EL CORREO.

Su eterna sonrisa –incluso perceptible por teléfono– se borra cuando habla de su caso. «No es por impagos. El contrato de alquiler venció y el propietario no quiso renovarlo porque quiere o subir el alquiler a unos 900 euros o vender el inmueble», explica este carpintero de profesión. Al radiografiar el parque de viviendas vio que estaban en un callejón sin salida. «Pagábamos unos 600 euros por un piso en un tercero sin ascensor. Lógicamente yo soy el primero que quiere encontrar una solución, pero es que no hay nada mejor ni parecido. Que he buscado por todos los sitios...», se desespera.

Esta inmensa losa que cargaba sobre su espalda no hizo que abandonase al equipo. Fiel a la cita, como desde hace dos décadas. El fútbol fue una especie de coraza para evadirse, para tomar un respiro de 90 minutos. Siguió levantando a la afición, pese a estar roto por dentro. «Nunca fallé –este sábado volverá a estar al pie del cañón– porque mi situación no debe afectar al club». Y el destino se lo devolvió de la forma más dulce: «Ver al Girona en Champions fue un sueño», comenta. Pero la alegría volvió a ser efímera. Cuando terminó la temporada llegó el segundo golpe.

«Me llevaron a juicio para dejar el piso. Y a los 10 días me llegó a casa una orden de desalojo. No teníamos a dónde ir» Effah Kingsford

«Me citaron a un juicio por el desalojo. Y a los diez días me enviaron a casa la orden de desahucio», recuerda aún con dolor. El juzgado nº 2 de Girona acordó aplazar el lanzamiento hasta septiembre. Unos plazos que han vuelto a alargarse porque 'Sisplau' por fin ve luz al final del túnel. «Espero que todo salga bien. Voy a presentar todos los documentos que haga falta. Cruzo los dedos para que haya solución. Estoy muy ilusionado», comenta, reforzando esa sonrisa que le acompaña en todo momento.

Acuerdo con un banco

Esa afición por la que tanto ha dado es la misma que se ha volcado con él para ganar entre todos este particular partido. La Penya Gironina a la que pertenece 'Sisplau' inició una recaudación de fondos para tratar de ayudar económicamente a la familia de Kingsford. La iniciativa fue un éxito. Consiguieron reunir 9.077 euros. ¿Qué hacer con ese montante? Encima de la mesa colocaron varias opciones:pagar la entrada del piso del que les desalojan, buscar un alquiler fuera de la ciudad o adquirir una nueva vivienda.

Es esta última la que está cerca de materializarse. «Estamos ultimando un acuerdo con una entidad bancaria para comprar una vivienda –tasada en 89.000 euros– de su propiedad que actualmente está tapiada. Con el dinero de las aportaciones conseguiremos pagar la entrada, el principal escollo para Kingsford», explica Lluís Bosch, presidente de la peña, a este periódico. Un hogar que han conseguido levantar entre todos los gironís. «La gente aportó lo que pudo, desde 3 euros hasta 15. Que hayamos alcanzado los 9.000 euros refleja el número de personas que se han implicado», añade.

Viaje en furgoneta y patera

Y también la inmensa red social que ha ido tejiendo Effah desde la grada de Gol Nort. «No le podíamos dejar solo. Es una persona a la que todos los hinchas queremos. Y conseguir entre todos arreglar su situación es un orgullo, algo que nos emociona», reconoce Bosch. Ahora es cuestión de días que se materialice. Quizá la próxima vez que el Girona juegue como local desde la grada se grite otro triunfo. «Cuando tenga las llaves quiero celebrarlo con todos.Mi casa estará abierta a toda la afición del Girona. Han evitado nuestro desahucio. Estaré agradecido de por vida».

Su historia es la de una continua lucha de superación. Con 21 años (ahora tiene 43) dejó su Ghana natal en busca de una mejor vida. «Me subí a una pick-up con varios desconocidos. Viajábamos siempre de noche, escondidos», evoca. Así consiguió cruzar la frontera de varios países africanos hasta llegar a España. «Tardé como tres años. No fue un viaje directo porque era muy caro. En cada destino nos quedábamos a trabajar para costear el siguiente trayecto». Y finalmente llegó a Tánger, donde construyó con otros una patera para ir hasta Fuerteventura, desde donde voló a Madrid y luego a Girona.

