Un 'trendy show' para dar la bienvenida a la primavera Las participantes en el concurso en los diferentes sets. / Blanca Castillo Ocho influencers y decoradoras muestran las nuevas tendencias de moda y decoración durante un concurso organizado por El Boulevard SARA LÓPEZ DE PARIZA Domingo, 7 abril 2019, 23:57

Las tendencias de moda y decoración para esta recién estrenada temporada de primavera-verano van de la mano en el 'trendy show' organizado por el centro comercial El Boulevard. Cuatro parejas de influencer + decoradora, 15 minutos y un reto: acondicionar un espacio de la manera más estética posible. En Álava Dmoda hablamos con las participantes para que nos cuenten sus propuestas.

María Ramos y Claudia Yrazu | Set Montaña Tonos marrones y jeans en la montaña

La diseñadora de interiores María Ramos y la estilista Claudia Yrazu nos proponen en el set de montaña unos looks para hombre y mujer en los que el denim es protagonista. «Ella lleva un mono vaquero con chubasquero y él cazadora y pantalón también vaqueros, casi todas las prendas son de la tienda C&A», revela Claudia.

Les han colocado además mochilas Kanken, que se mantienen en el 'top' de complementos y botellas de agua tipo cantimploras de cristal, una alternativa muy 'chic' al tan contaminante plástico. Los objetos de decoración, en los que son protagonistas materiales como la rafia o la madera, los han tomado prestados en su mayoría de Natura, Leroy Merlin y Jysk.

Victoria Rodríguez y Edurne Alba | Set Jardín Colores empolvados y prendas ligeras

Frente a una imagen en grandes dimensiones del parque de la Florida, la decoradora Victoria Rodríguez y la instagramer Edurne Alba han creado un conjunto «en el que los tonos empolvados y cálidos son protagonistas». El maniquí femenino luce un vestido floreado de lo más primaveral combinado con una biker rosa, sombrero y zapatillas Converse.

Para el 'look' masculino Edurne ha optado «por colores beiges y marrones, de entretiempo». Él completa su estilismo con una gorra, que ya no sólo sirven para protegerse del sol sino que se han convertido en parte fundamental de los 'looks' tanto de verano como de invierno. Las prendas son de Pepe Jeans, Urban Sons, Koröshi, Parfois, Décimas, Pablo Ochoa y Megacalzado.

En cuestión de decoración, Victoria ha buscado mantas y cojines «de diferentes tamaños, formas y colores pero que creen un conjunto que aoporte calided». Los ha encontrado en Natura, Jysk y Leroy Merlin.

Alexia Carranza y Nagore Alaiza | Set Ciudad Faldas midi y print pañuelo

«Para crear el set nos hemos inspirado en una tarde con amigos de tomarnos unas cañas o vinitos en una terraza urbana», explican la interiorista Alexia Carranza y la bloguera Nagore Alaiza frente a un fondo de la plaza del Machete.

«Ella lleva un estilismo que es la reinvención del traje, que es muy tendencia. Con una falda midi plisada de print pañuelo, que vuelve con fuerza esta temporada», detalla Nagore Alaiza. El estilismo masculino es más sencillo. «Lleva un 'look' formalito con camisa denim, no es muy arriesgado pero va muy mono», coinciden las creadoras del set, que lucen ambas faldas midi con lunares, otra de las tendencias de esta temporada.

En el aspecto decorativo: alfombra blanca y negra, marcos dorados, botellero de madera, ambientador de palitos, mesa de madera y cristal y velas olorosas de Natura, una de las firmas que se erigió como favorita de las influencers participantes en el 'trendy show'.

María Bermúdez y Laura Ramos | Set Playa Urbana Color coral y muebles abiertos

¿Que en Álava no tenemos playa? Pues creamos nuestro set playero en el pantano, que para eso está reconocido con la Bandera Azul. La diseñadora de interiores María Bermúdez y la instagramer Laura Ramos visten a una pareja infantil. Ella con mono color coral y sombrero de rafia y él con pantalón y camiseta de manga corta en tonos azules.

«Las toallas las hemos puesto en muchos colores, y por supuesto no podía faltar el coral, que va a ser uno de los tonos del verano», revelan ambas. También apuestan por la estética 'tie dye' o hippie que recuerda a las camisetas que nos creábamos en los campamentos de verano. «Llevamos años arrastrando el minimalismo y ahora parece que lo estamos dejando atrás. Vienen colores muy potentes como amarillos o verdes», explica Laura Ramos.

En la parte decorativa, han apostado por muebles abiertos «que es el estilo que más se lleva en las segundas residencias. Además, con niños se duplican las cosas y es mejor verlo todo de un primer vistazo», apunta María Bermúdez.