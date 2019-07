Rubén Reyes, el vitoriano que creaba vestidos con sábanas y hoy diseña para su propia marca

Quién le iba a decir al vitoriano Rubén Reyes que tener el libro de Economía «siempre dibujado con figurines» no era un motivo de castigo como pensaba su profesor sino sólo un aviso, uno más, de que su verdadero talento se encontraba fuera de ese camino «funcional por el que nos lleva la sociedad». A pesar de recordar una infancia de juegos entre telas, con sábanas que convertía en vestidos para su hermana, no fue hasta varios años después cuando este diseñador afincado hoy en Madrid descubrió su pasión. Tuvo dos revelaciones. Una al entrar en el Bachillerato artístico en Mendizabala, «el paraíso», con gente con similares inquietudes. La otra cuando «cogí la mochila y me fui a la aventura a Londres. Allí, mi compañero de piso estudiaba moda, algo que ni me había planteado», cuenta.

Bocetos de algunas creaciones de Rubén Reyes. A la derecha, el diseñador vitoriano.

De aquellas experiencias ha pasado más de una década con mucho lápiz y papel gastado en figurines. Tantos como para contar hoy con marca propia, y homónima, que vende en el 'showroom' abierto en Madrid y también en tiendas multimarca -por ejemplo, en la vitoriana Ríos Moda- y online. En sus perchas cuelgan trajes, monos, vestidos, tops y camisas, blazers... «Hago una colección anual de prendas de fiesta, invitada y cóctel y una pequeña colección de novia que trabajo a medida, no creo en una novia que viste piezas ya confeccionadas», describe este graduado en Diseño de Moda por la escuela IADE. Sus diseños no se dirigen a un perfil de clienta concreto -«no me gusta entrar en clichés», reconoce- aunque encajan en maniquís que buscan piezas «sobrias, simples y funcionales». De esas que bien combinadas sirven para brillar en una boda, salir a cenar con las amigas o afrontar una jornada de trabajo.

Tres diseños muy diferentes para novias, entre ellos, un traje de chaqueta y pantalón, una de las señas de identidad del creador vasco.

La arquitectura y el minimalismo son los pilares de las creaciones que firma Rubén Reyes, que disfruta con la geometría que transforma, por ejemplo, en «volúmenes artísticos» en sus prendas. «Tomo detalles de la cultura española en forma de colores como el amarillo o el rosa que recuerda a la capa de un torero, el tul cristal con bordados cosidos a mano que te lleva al arte andaluz de las vidrieras....», retrata sobre sus diseños. Entre ellos hay blusas satinadas por 95 euros, vestidos de cóctel en rojo por 120 o un traje sastre de chaqueta y pantalón para ser la invitada más estilosa por 332. «El traje no tiene género», sostiene este vitoriano de 30 años que se encuentra también detrás de la marca Lesmoking que fundó hace un lustro como proyecto final de máster de un amigo. Con ella ganó el Premio a la Mejor Colección del XVII Encuentro de Nuevos Creadores de Moda de la Pasarela Gasteiz On, un reconocimiento «muy bonito».

Los colores intensos, los volúmenes «artísticos» o el tul cristal con bordados destacan en la última colección de Rubén Reyes.

Pero la trayectoria de este diseñador nacido en 1989 comenzó, antes de Lesmoking y de su marca homónima, en Devota&Lomba. Allí se especializó primero en novias y comunión, saltó después a la dirección creativa y participó en las colecciones que desfilaron en la antigua pasarela Cibeles de Madrid. «En la carrera te enseñan mucha teoría, te hablan de París, las luces y la pasarela, pero cuando comienzas a trabajar te das cuenta de que es otra película. Descubres el taller, a las personas que se dedican al patronaje... y ves todo el ciclo de creación», comenta mientras piensa en su siguiente colección. En septiembre se pondrá el dedal para alumbrar sus nuevas creaciones, que 'beben' de los viajes, una película, una canción... aunque «la calle es mi mayor inspiración».