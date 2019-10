Un rapero vasco crea ropa urbana para despertar los colores de su barrio El cantante Betto Snay, angoleño de 38 años, funda la marca Afrook Live Style, que pretende «visibilizar y normalizar la diversidad» SARAI VÁZQUEZ Lunes, 7 octubre 2019, 10:41

Para un cantante, sea del género que sea, la carátula de su próximo disco es crucial. Se trata de una carta de presentación que debe resultar atractiva y reflejar su estilo personal. De ahí que el look elegido para la portada cobre tanta importancia, no vale escoger el primer modelito del armario. Y, claro, a veces resulta complicado dar con el estilismo que mejor defina la personalidad y el género musical del artista. Esto es lo que le ocurrió a Betto Snay – nombre artístico –, rapero angoleño de 38 años, asentado en el barrio bilbaíno de San Francisco desde hace casi dos décadas. Decidiendo qué ponerse para la portada de su nuevo trabajo, bautizado como 'Materiales', no encontraba nada que le convenciese, así que decidió confeccionar una camiseta él mismo. «Era básica, en color blanco, pero le bordé detalles en telas africanas para que reflejara mis raíces», cuenta con orgullo.

El cantante y diseñador Betto Snay.

Cuando salió a la venta el disco, varias personas de su entorno comenzaron a mostrar interés por esa prenda que había diseñado. Y este impulso de su gente fue decisivo a la hora de fundar su propia firma de moda. ¿Por qué no? «Siempre he sido coqueto y me gusta vestir bien», cuenta. Desde que llegó a Bilbao, Betto se ha involucrado en diferentes iniciativas para ayudar a jóvenes del barrio a tener un futuro mejor y con este nuevo proyecto su sueño era seguir aportando su granito de arena. Quería crear prendas confeccionadas en San Francisco para dar visibilidad a un barrio diverso. «Es muy importante que los jóvenes sepan que en Bilbao todo es posible si trabajas duro o estudias. Además, para mí sería un placer ser referente para estos chavales. Las personas que piensan como yo o tienen la misma actitud deberíamos iniciar un gran movimiento, porque nuestra villa es inclusiva».

Los diseños de Betto son urbanos, es decir, camisetas y sudaderas que fácilmente pueden vestir los vecinos de su barrio. «No quería crear una moda llamativa con motivos africanos sin más, así que incorporé detalles de las telas Wax, típicas de mi país, en prendas discretas en negro, blanco o amarillo», aclara. Este tejido convierte los artículos en exclusivos, porque una vez que se agota esta tela, no existe otra igual. Además, algunas de estas prendas llevan grabado el nombre de la firma, 'Afrook', y también el logo: un árbol frutal típico de Angola, el Baobab.

Betto es el encargado de comprar las camisetas o sudaderas para que más tarde, Karina, miembro del equipo, borde los detalles a mano en la tienda Estudio 14, ubicada en la Calle 2 de Mayo. «Cuando ya están las prendas listas, las llevamos al espacio que compartimos con diferentes firmas sociales subsaharianas, llamado Koopsf34, que está en la Plaza de la Cantera 4, en el corazón de San Francisco», cuenta. Con motivo del lanzamiento de la primera colección, estos artículos ocupan la cristalera del establecimiento, e incluso, su precio, que oscila entre los 25 y los 65 euros, presenta suculentos descuentos.

Un primer desfile para recordar

El pasado 18 de septiembre, tuvo lugar la puesta de largo de la primera colección en la sala Bilborock, donde no cabía un alfiler. «Algunos tuvieron que presenciar el desfile de pie porque no entrábamos todos», recuerda Betto emocionado. Los encargados de defender los diseños de Afrook Live Style sobre la pasarela fueron 15 jóvenes del barrio. «Iba a contar con mucha menos gente porque tenía prendas limitadas, pero las madres de los chavales que conocía me llamaron pidiéndome que participaran, para ellas era una manera de que sus hijos no estuvieran en la calle». A Betto no le importó ponerse manos a la obra para confeccionar camisetas para todos. Uno de esos jóvenes modelos por un día fue Ibrahim Aghsaini, de 19 años. «Me llevo una experiencia buenísima porque había un ambiente increíble, en realidad fue como pasearse por casa», asegura. El proyecto tuvo una muy buena acogida y cuando el pase terminó, el público estalló en aplausos. Y a Betto incluso se le escapó alguna lágrima.

Los participantes en el desfile posan sonrientes.

Ahora que su firma es conocida en Bilbao y en diferentes ciudades de nuestro país, cada vez son más las personas que se acercan por el establecimiento Koopsf34 para comprar estas camisetas y sudaderas que reflejan el carácter mestizo y multicultural de San Francisco. Mientras tanto, Betto, junto a su equipo, trabaja ya en su próxima colección, que incluirá camisetas de manga larga, faldas, pantalones y chaquetas 'boomber'. En esta ocasión, también organizará un gran desfile, aunque tendrá lugar en otro emplazamiento de la villa para que pueda asistir mucha más gente. Y ya están creando una página web, que consideran un trampolín para dar a conocer su firma a nivel internacional. Aunque el sueño de Betto solo tiene cabida dentro de su barrio: le gustaría fundar una tienda propia en el corazón de San Francisco. «Me encantaría que los jóvenes trabajaran allí y ayudarles así a salir adelante. Estoy seguro de que pronto será una realidad».