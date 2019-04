'Looks' para tomar el vermú en Zabalgana

Gente practicando 'running', ciclistas, familias con carritos de bebé y vecinos que pasean al perro. Es la estampa en el joven barrio de Zabalgana un mediodía de fin de semana, nos acercamos a la hora del vermú un frío domingo de primavera para buscar estilismos que nos llamen la atención más allá de las deportivas y el chándal. A continuación nuestra particular selección:

Patricia Dopazo | 31 años «Tener estilo es tener tu propio estilo»

Interceptamos a Patricia Dopazo mientras toma el vermú con un grupo de amigos. «Soy muy variable a la hora de vestir. Lo mismo voy más sencilla como hoy o me coloco unos taconazos, o prendas más deportivas si salgo a dar un paseo», nos cuenta. Hoy viste gafas de sol de Massimo Dutti, abrigo negro largo de Zara, camisa, jersey y jeans de H&M, botas «muy calentitas» de Zara y bolso semitransparente de Lefties. «Tener estilo es tener tu propio estilo. Da igual de dónde sea la ropa que puesta que en ti puede marcar la diferencia», reflexiona esta joven gallega afincada en la capital alavesa.

Edu Pereda | 34 años «Siempre me ha gustado el rollo 'skater'»

Edu Pereda pasea a su perrita Beka por uno de los jardines que abundan en Zabalgana. Para esta rutinaria actividad se ha decantado por el estilo 'skater', «es el que me ha gustado siempre y como visto en mi día a día», aclara. Lleva un plumas gris (a juego con el cielo de esta mañana), una camisa de cuadros Converse, vaqueros oscuros y zapatillas Vans «que tienen mínimo cinco años». «La gorra me la compré en la última edición del Azkena Rock», agrega. En cuestión de moda no comparte los gustos actuales: «los jóvenes de ahora visten todos como Justin Bieber, con camisetas súper largas que parecen el camisón de mi abuela».

Marijose Rodríguez | 44 años «Suelo vestir casual pero con toques de lo que se lleva»

A Marijose Rodríguez le gusta la moda y seguir las tendencias, trabaja en una tienda de ropa y eso le facilita el trabajo de estar a la última. «Suelo vestir casual pero con toques de lo que se lleva cada temporada», explica esta vecina de Zabalgana. Lleva un abrigo granate de Zara, jersey y pantalones de H&M y bolso rectangular negro de Calvin Klein. Los pendientes los compró en un mercadillo vintage durante unas vacaciones. ¿Qué es tener estilo? «Para mí tener estilo es diferenciarme de los demás, veo que ahora vestimos todos muy igual».

Sebastián Correa | 19 años «Me gusta la moda y busco inspiración en las redes»

A Sebastián Correa le gusta el estilo «formal» a la hora de vestir. Cuando no está en el gimnasio, se decanta por camisas, polos o traje. «Tener estilo es algo muy personal, sentirse identificado y realizado con la ropa que llevas», define ante la atenta mirada de su familia, que le acompaña durante el paseo de domingo después de misa. Lleva una cazadora de cuero de Fórmula Joven de El Corte Inglés, jersey beige fino de la marca Studio Classics, pantalón vaquero rasgado de Sfera, reloj Lotus y zapatos marrones de Fórmula Joven. «Me gusta la moda y suelo mirar looks a través de las redes sociales para inspirarme», explica.

Iratxe Villar | 32 años «Soy muy variable a la hora de vestir»

La primavera ya ha llegado, lo demuestra un jardín repleto de margaritas, aunque el mercurio se resista a subir en la capital alavesa. De ahí el 'look' elegido por Iratxe Villar para esta mañana ociosa de domingo. «El abrigo de pelo es la segunda vez que me lo pongo, es de El Corte Inglés. Las botas Mou de tipo esquimal sí que me las he puesto un montón», confiesa. Completa el look con un jersey beige, fular negro básico, vaqueros de Pull&Bear y bolso de Zara. «Soy muy variable a la hora de vestir, me adapto a la situación», dice Iratxe, para la que el estilo es algo innato. «Hay gente que solo con unos vaqueros y una camiseta puede deslumbrar».

Pablo Castellano | 47 años «Aquí hasta para pasear al perro van con ropa de marca»

«En Vitoria la moda va por zonas, pero en general a la gente le gusta vestir bien. Hasta para pasear al perro van con su ropa de marca, bien visible». Es la reflexión de Pablo Castellano, quien se decanta por 'looks' de sport en su día a día. «Lo del traje lo llevo fatal, es más fácil que en una boda me pilles con botas», asegura durante la improvisada sesión fotográfica entre cañas. Esta mañana luce una cazadora estilo bomber verde oscuro de Jack & Jones, camisa de cuadros de Astore, vaqueros de Jack & Jones y botas marrones de la marca Clarks. «Me compro poca ropa pero la que tengo siempre recuerdo de dónde es».