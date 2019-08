Desde joyas hasta bolsos: los diseños 'made in Euskadi' más asequibles

A La Alhóndiga se va a estudiar, a ver una película en el cine, a macharcase en el gimnasio... y desde el pasado mes de julio ofrece la opción de disfrutar de una tarde de compras. Y no cualquier compra. Azkuna Zentroa ha abierto una nueva tienda de diseño, bautizada como 'DendAZ. This is Basque Design' para promocionar los artículos de empresas y artistas de Euskadi, Navarra y Aquitania. En Álava Dmoda la hemos visitado para conocer de cerca las creaciones de los artesanos del territorio, que han salido de sus talleres para mostrar al mundo sus diseños hechos a mano. En este espacio de 150 metros cuadrados, ubicado en el lateral derecho del atrio, hemos encontrado desde unos originales bolsos confeccionados con carteles publicitarios hasta una lámpara de diseño rústico o una camiseta con el callejero de la villa estampado. Aquí algunas de los artículos 'made in Bizkaia' que nos hubiéramos llevado a casa tranquilamente:

Atakontu: originales camisetas estampadas a mano

Desde la firma vizcaína Atakontu, proponen, entre otras creaciones, estas originales camisetas unisex estampadas a mano de forma tradicional. Quien viste una prenda de Sara Campillo (Llanes, 1984) e Ibai León (Bermeo, 1980) lleva consigo una parte del imaginario de estos dos jóvenes emprendedores, una pequeña porción de su mundo. «Las películas o series que vemos, la música que escuchamos...están reflejados en nuestros diseños», cuentan. También las vivencias que acumulan en sus viajes acaban estampadas en sus creaciones. De su ruta por Tailandia surgieron varios modelos, su reciente escapada a Cuba está muy presente en la colección de verano... De hecho, hasta el propio nombre de la marca tiene su porqué. 'Atakontu', que en castellano significa 'Parece que', era una expresión que utilizaban los arrantzales de la costa vizcaína: 'Atakontu euria egingo duela' ('Parece que va a llover'). La diéresis vino después para darle «un toque más internacional» al nombre.

Ya no solo venden camisetas o sudaderas, como en sus inicios, también camisas, vestidos, pantalones, bolsos... y hasta ropa infantil. Prendas unisex que están dando la vuelta al mundo. «Nos compran desde París, Tel Aviv, Australia, Nueva York, Hawái... a través de nuestra tienda online e Instagram, que es un gran escaparate».

Apetitu: la bisutería más divertida

Entre la bisutería de Apetitu, firma de pendientes y colgantes hechos a mano en Bilbao, se aprecian a simple vista, unas piezas alegres, divertidas, con líneas simples y mucho color en una gama de tonos pastel muy especial. El rosa 'baby', el verde menta, los estampados más abstractos o las rayas en blanco y negro adornan estos accesorios tan personales creados a partir de resinas. «Mis joyas son concebidas con devoción y compromiso para una mujer vivaracha, inquieta y juguetona, pero que le gusta lucir elegante y sofisticada», expresa Ixone Arregui, la creadora de la marca. Esta inquieta artesana está tremendamente agradecida de poder dar visibilidad a sus piezas gracias a este gran escaparate como es el Azkuna Zentroa. «Para mí es todo un honor, es mi ciudad, y una oportunidad inigualable para dar salida a las cosas que hago con tanto cariño. Uno de los valores fundamentales de este nuevo establecimiento es generar conexiones en torno al diseño vasco y la sociedad», cuenta. En un futuro, a Ixone le gustaría también crear coloridos y originales pañuelos. «Aunque quién sabe lo que terminaremos haciendo», concluye.

Eder Aurre: diseños con telas, texturas y estampados diferentes

Los diseños de Eder Aurre, como estas dos camisetas de la imagen superior, son fácilmente reconocibles por su talento innato para combinar telas, texturas y estampados diferentes. Además de este tipo de creaciones, que son las que se pueden comprar en Azkuna Zentroa, también confecciona vestidos a medida para novias e invitadas que buscan diferenciarse con un look sofisticado y lleno de detalles.

A pesar de su juventud, este diseñador vizcaíno de 25 años atesora una meteórica y premiada trayectoria que le consolida como una futura promesa del diseño textil. La pasión por la aguja la ha heredado de su amama Dolores, que trabajó de modista para la burguesía en Huelva. Aunque de pequeño quería ser veterinario, enseguida supo que su carrera profesional transcurriría entre costuras. Después de cursar Bachillerato artístico, se matriculó en el centro Nicolás Larburu de Barakaldo, donde cursó el Grado Superior de Patronaje y Moda. Desde entonces, su carrera ha sido imparable, hasta convertirse hoy en día en uno de los diseñadores vascos con mayor proyección.

Hemen: Accesorios con diseño contemporáneo

El rojo, el azul y el blanco son los colores característicos de Olimpia, la nueva colección de la firma bilbaína Hemen, que se inspira en los Juegos Olímpicos del 92 para crear sus originales piezas de estilo contemporáneo. Estos tres tonos tiñen todos los artículos: desde bisutería en metacrilato, hasta otros complementos, como prácticos bolsos o un modelo de cinturón regulable. La cerámica ocupa un lugar privilegiado en el proyecto, dando forma a collares y pendientes que más tarde son lacados en blanco o dorado. Markel González, Estela Miguel y Uxue López crean uno a uno sus especiales complementos en su tienda-taller del Casco Viejo.

En este espacio, mientras el cliente echa un vistazo a sus artículos hechos a mano, puede ver cómo Uxue moldea con mimo la cerámica para crear una serie de pendientes; Estela cose a máquina las costuras de un bolso y Markel realiza el diseño digital de un nuevo pañuelo. «Este formato abierto del local permite que quienes entran vean también cómo trabajamos, cuando vienen a comprar puede que estemos haciendo ese mismo modelo que se llevan, así que les explicamos el proceso de creación al detalle», cuentan los jóvenes.

Gamboa Jewellery: joyas inspiradas en la naturaleza

Maitena Gamboa es la diseñadora de la firma Gamboa Jewllelley, con originales piezas inspiradas en elementos de la naturaleza, como el mar o la forma de las hojas. Esta bilbaína crea sus artículos a mano en su taller del centro de Bilbao. Sus delicados diseños son exclusivos, imperfectos y a su vez, impecables. «Mis joyitas son pequeñas esculturas que se funden en el cuerpo, formando parte de nosotros», cuenta. Pendientes y collares minimalistas dorados y blancos, de sus colecciones 'Litxi' y 'Harzola', destacan en una vitrina de la tienda del Azkuna Zentroa. «Formar parte de este proyecto es muy emocionante, es un punto muy representativo de la cultura bilbaína, puede abrirme muchas puertas», reconoce con satisfacción.

Bïnik: originales bolsos reciclados

Los bolsos de la marca Bïnik, creada por el artista multidisciplinar y diseñador textil Berni González de Zárate, son totalmente sostenibles, ya que están confeccionados con deshechos reciclados. En su elaboración, ha utilizado desde las lonas publicitarias que colgaban de la fachada de La Alhóndiga, hasta parapentes y paracaídas. También las prendas con tara de la firma vizcaína Skunkfunk, las ruedas de las bicicletas y los cinturones de seguridad les han servido para crear sus originales diseños.

Ziriak: muebles con madera de Bizkaia

Se puede decir que Ziriak, firma bilbaína de mobiliario, tiene el corazón de madera. Y es que todas sus piezas están creadas a partir de los troncos de cerezos, robles, nogales o castaños que recogen de los bosques vizcaínos. En su taller, ubicado en la Rivera de Deusto, fabrican con cariño y dedicación cada uno de sus escritorios, lámparas o aparadores, entre otros. Se adaptan al gusto de cada cliente para que cada uno tenga una pieza única e irrepetible. «Trabajamos con las técnicas tradicionales de la ebanistería y utilizamos barnices y aceites ecológicos», desvela Javi Hernández, el alma máter e la firma. En este establecimiento de Azkuna Zentroa, la marca expone algunos de sus elementos de decoración más especiales, como unas lámparas con un diseño rústico que, sin duda, marcan la diferencia en cualquier hogar.

Espacio Aerre: ilustraciones y camisetas para llevar Bilbao a la altura del corazón

Los nombres de los barrios y las calles de Bilbao son los protagonistas de las ilustraciones que la firma de diseño Aerre ha estampado en diferentes camisetas, cuadernos o postales. En sus prendas no faltan, por ejemplo, enclaves como Lehendakari Aguirre, Zorrozaurre o Autonomía o los puentes más célebres de la ciudad. Un mapa perfecto para aquellos turistas que no quieran perderse por nuestras calles, pero, sobre todo, para que se lleven un recuerdo único de Bilbao.

Natalia Rotaeche y Pilar Andrés, con más de veinticinco años de trayectoria, son las diseñadoras que están detrás de Espacio Aerre. «Esta colección es un proyecto abierto, en constante evolución, creado con la ilusión de aportar una visión renovada del recuerdo de un viaje», cuentan. En su proyecto, cada elemento está cuidadosamente editado con materiales de alta calidad por profesionales y artesanos locales, según su filosofía 'slow design'.

Higi Vandis: ilustraciones y camisetas por la desigualdad de género

«Dibujar para mí es un acto vital de reflexión, una herramienta de denuncia de la realidad que percibo», reconoce Higinia Garay, la creadora del proyecto Higi Vandis. Sus bocetos a todo color son puro arte y con ellos crea originales camisetas y láminas que se pueden convertir en el regalo perfecto. Higi trabaja como ilustradora y diseñadora, y desde el 2013, cuenta con su propio estudio. Compagina, además, estas actividades con la docencia.

Su trayectoria y sensibilidad le han llevado a especializarse en temáticas relacionadas con la desigualdad de género y vulneración de los derechos humanos. «Tengo una sensibilidad que me permite visibilizar de una forma gráfica otras realidades y mayoritariamente las de las mujeres», cuenta. En esta colección para el Azkuna Zentroa ha dibujado, entre otras estampas, a una mujer felina con cola y con garras, o a una centena de mujeres juntas como una piña, cada una con sus rasgos característicos, reivindicando sus derechos.