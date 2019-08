La firma boho de una vasca que se enamoró de Ibiza La marca de ropa de Ruth Vilda, Luna Maga Ibiza, fusiona la tradición artesanal y el encanto de África, Asia y Oriente con el espíritu hippie de la isla balear. Aquí cuatro vestidos especiales y muy románticos diseñados por ella ALMUDENA BLANCO Lunes, 12 agosto 2019, 11:13

En el artículo anterior, os enseñé varias sudaderas originales y diferentes para disfrutar sin pasar frío de los veranos en el norte, donde como ya sabéis, por las noches refresca y el vestido de tirantes no es suficiente. Hoy os quiero enseñar unos maravillosos vestidos diseñados por Ruth Vilda, fundadora de Luna Maga Ibiza, una firma que fusiona la tradición artesanal y el encanto de África, Asia y Oriente con el boho propio de Ibiza, la isla que vio nacer esta marca hace ya más de una década.

Ruth nació en Getxo, pero su espíritu aventurero le llevó hasta la isla balear, donde no solo se enamoró de su magia, sino que encontró inspiración para expresar a través de su firma su manera de entender la vida. En sus diseños boho, de exquisitas telas y bordados, se suman otras influencias, como el encanto milenario de la cultura africana o asiática y, sobre todo, de la India. En este último país, es donde Ruth encuentra esas telas tan especiales que utiliza en sus diseños y donde los artesanos realizan las exquisitas piezas que ella mima con cuidado y en las que diseña hasta el último bordado o costura. «Han pasado más de 10 años creando colecciones para todas vosotras, es increíble pero así es. Adoro mi trabajo y no puedo estar mas contenta, feliz y, sobre todo, AGRADECIDA. ¡Muchísimas gracias a todas por acompañarme en mis sueños!», escribió esta semana en Instagram para agradecer a sus clientas la fidelidad que le han demostrado todo este tiempo.

Ruth Vilda posa sonriente luciendo uno de sus diseños en color blanco y con bordados en naranja.

Ella también es la que elige las fornituras que podemos ver en sus creaciones, normalmente las encuentra en mercadillos de la India y de Oriente Medio. Los diseños bullen en su mente hasta que los materializa con ayuda de estos artesanos con los que ha conseguido entenderse a la perfección. Además de los maravillosos vestidos que caracterizan a la marca, también dispone de blusones, faldas, tops, pijamas, kimonos… y hasta abrigos de piel o chaquetas de punto para el invierno.

Por el momento, Ruth seguirá trabajando con materias de primera calidad y colorido para fusionar estas culturas que tanto le han marcado a lo largo de su vida. Su intención es continuar vistiendo a una mujer bohemia, soñadora y muy femenina, llenando su armario de color y alegría. ¿Te animas tú también a contagiarte de su espíritu libre? Yo ya lo he hecho. Aquí cuatro vestidos de Luna Maga Ibiza que te transportarán a la isla:

Una opción en blanco con bordados en rojo

En este primer look, llevo un vestido blanco con bordados de Luna Maga Ibiza, su corte por debajo del pecho realza la silueta. Cada detalle del vestido está totalmente cuidado. Lo he combinado con unas menorquinas blancas, unos pendientes de la firma bilbaína Leboh Accesories y unas gafas de sol de Michael Kors.

Un diseño con un escote en la espalda muy especial

En esta ocasión, me he decantado por un vestido negro de tirantes con escote en pico y una espalda muy especial. Poco más puedo añadir, creo que la espectacularidad de este diseño se percibe en la imagen superior y su bonito escote de la espalda, en la galería de imágenes que acompaña a este artículo. Los pendientes son de Leboh Accesories y las gafas de sol de Michael Kors.

Una propuesta para el día y la noche

Este vestido con escote en pico me parece increíble, tanto por su tejido como por su caída. Los exquisitos bordados que, como ya os he comentado, son realizados a mano por maestros artesanos de la India le añaden un toque aún más especial. Lo he combinado con unas gafas de sol de Chanel.

Corto, con vuelo... ¡y único!

Y, por último, os muestro un vestido corto con vuelo en color turquesa y con manga abullonada. Me parece muy versátil y con un estilo especial. Las gafas de sol las firma Chanel.

Hasta aquí el artículo de hoy, os animo a que miréis toda la colección en su página web o su instagram. Nos vemos la semana que viene con más propuestas, mientras tanto, también me podéis seguir en mi cuenta de Instagram,donde veréis estos y otros looks.