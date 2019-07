Existe una prenda ideal según tu destino de vacaciones Hoy os muestro las piezas clave para hacer una maleta perfecta. En este caso, os eseño los looks que utilicé durante unos días de calor en mi viaje a Suiza VANESSA MULAS Jueves, 11 julio 2019, 10:42

¡Hola a todos! ¿Qué tal va el verano? Seguramente, muchos de vosotros estéis pensando ya vuestras próximas vacaciones. Otros, como es mi caso, ya estamos de vuelta y miramos las fotos de nuestros viajes con cierta nostalgia, aunque apenas hayan pasado unos días de nuestro regreso. En mi último artículo os daba algunas pistas para meter en la maleta, con algunas prendas infalibles de estilo naïf con las que podríais estar perfecta en cualquier momento de vuestras escapadas. Esta semana, lo llevo a efectos prácticos y os muestro algunos de los looks que metí en mi equipaje para viajar a Suiza. Cuando haces la maleta para este tipo de países europeos piensas en montañas de cimas nevadas, infinitas praderas verdes y alguna que otra nube que oculta siempre el sol. Sin embago, en los días que yo he ido, ha coincidido con una ola de calor inusual. Así que me he tenido que buscar la vida con los estilismos para hacer frente a las altas temperaturas que azotaron el país. Los pantalones largos y los jerséis se quedaron en la maleta. A continuación, vuelvo a compartir con vosotros mi vena viajera para enseñaros algunos de los lugares tan increíbles que he visitado, donde he optado por looks de lo más frescos y veraniegos. ¿Lo mejor? Es que son prendas que casi no ocupan sitio, ¡ideales para llevar en una maleta de mano!

Con 'paillettes' y a lo loco en Zurich

Zurich es una ciudad increíble y, quizás, la más europea de Suiza. Para este caluroso día combiné unos 'shorts' de Bershka con una camiseta de 'pailletes' que me regalarony que sienta como un guante. La mezcla es arriesgada, pero me gusta el resultado. Las sandalias de cordones y tacón ancho son de Stradivarius, y las gafas de Parfois.

Un infalible peto en Thur

Thun se encuentra en la zona de los lagos de Interlaken. Es pequeña y realmente bella. Para este día de turismo me puse un peto vaquero que compré por Instagram con un 'crop-top' de flores que compré en Barcelona. Completé el look con unos zuecoss de Levi's y un bolso de Guess. Como no me seco ni me plancho el cabello, suelo usar muchas horquillas, turbantes y diademas, como es el caso. Las gafas son de Plutón ya no es un planeta.

Un moño alto en lo alto de Grinderwall

En las montañas de Grinderwall me puse una camiseta gris de Miss peonies, unos 'shorts' de Pimkie y una cazadora vaquera de SAS78. Las alpargatas las compre en el Monoprix de Arcachon, en Francia. La bolsa de tela multiusos la compré en Nueva York. Llevo el pelo recogido en un moño alto con un coletero de Kb Sisters. Las gafas cuadradas son de El Corte Inglés.

Un vestido romántico para un lugar mágico

En Interlaken me encontré con ríos cristalinos, lagos con playas de piedras entre montañas... ¡todo un paraíso! Para este día elegí un vestido blanco y vaporoso, con transparencias y detalles de encaje, firmado por Algo de Anita. Lo combiné con unas alpargatas verdes, un turbante azul de Kb Sisters y uans gafas de Stradivarius.

Recorriendo Lucerna en 'shorts'

Lucerna es una de las ciudades que más me ha gustado de Suiza, junto a Berna. Este 'short' me ha venido genial porque no se arruga al lavarlo, así que me lo he puesto varias veces. En esta ocasión, lo he combinado con un top blanco de Mango y con un 'bralette' de Tezenis por debajo. Este tipo de prendas lenceras están genial de precio y son muy cómodas. Por último, el bolso de mimbre lo compré en un mercadillo en Gijón.

Lunares y accesorios 'naïf' para pasear por Ginebra

Por último, os muestro un look muy cómodo que utilicé para recorrer las empedradas calles de la monumental Ginebra. Se trata de un vestido granate con escote palabra de honor y estampado de lunares. Es todo un acierto a la hora de viajar y lo compré vía Instagram. Para el cabello, en este caso opté por un recogido bajo con un pañuelo alrededor.

Esta semana vuelvo a mi rutina de oficina, eventos y gimmasio con las pilas bien cargadas. Os voy contando todo por 'stories' en mi Instagram, @ilovemelita. Espero que sigáis disfrutando del verano tantpo como yo, ¡nos vemos pronto!