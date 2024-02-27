El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Recetas de Martín Berasategui 'Panna cotta' de vainilla y anís estrellado

El chef Martín Berasategui te enseña esta semana a preparar un postre perfecto para cualquier tipo de menú. Muy ligero y fresco.

Martín Berasategui

Lunes, 26 de Febrero 2024, 11:58h

Tiempo de lectura: 1 min

Tiempo de preparación: +12 horas para cuatro personas

Ingredientes:

  • 8 g de gelatina o colas de pescado
  • 1 limón amarillo
  • 1 limón verde
  • 600 ml de leche
  • Un trozo pequeño de anís estrellado
  • Una rama de vainilla
  • 400 ml de nata
  • 250 g de azúcar
  • AOVE
  • Mantequilla fundida

PREPARACIÓN

Remoja la gelatina en agua fría unos minutos y escúrrela apretando bien para que pierda toda la humedad. Ralla los cítricos sin llegar a la parte blanca. Coloca la leche en un cazo y añade el anís estrellado y la vainilla partida en dos y, rascados sus granos, incorpora la ralladura. Arrima a fuego muy suave, incorpora la nata y el azúcar. En cuanto asome el primer hervor, deja que hierva 2 minutos muy suavemente y apaga el fuego. Tapa la cazuela con un plato y deja que la mezcla repose 10 minutos para que desarrolle bien los aromas. Ahora tenemos dos opciones: colar la mezcla y añadir la gelatina remojada para que se deshaga si queremos un postre más fino o pescar solo las vainas de vainilla y el anís estrellado, dejando la ralladura e incorporando la gelatina, si queremos que quede más rústico. En cuanto esté disuelta la gelatina, vierte la mezcla en pequeños tarros transparentes e individuales de cristal y deja que cuaje en la nevera al menos 12 horas.

ACABADO Y PRESENTACIÓN

Saca los tarros con la panna cotta de la nevera 20 minutos antes de comerla para que la textura del postre sea más temblorosa y pierda frío.

Truco

Podemos acompañarlas con una buena mermelada, compota o frutas de temporada troceadas (frutas rojas, caqui, rodajas de plátano, gajos de mandarina, fruta confitada...).

