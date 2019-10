Invadidos por la viruela en Deusto y otras noticias de hace un siglo

Ha llegado el momento de retroceder un siglo. Bienvenidos a las noticias de octubre de 1919, que nos muestran un Bilbao y una Bizkaia a veces sorprendentes en su diferencia y otras, extrañamente parecidos a los nuestros: como cada mes, copiaremos una selección procedente de 'El Pueblo Vasco' y 'El Noticiero Bilbaíno' y centrada en los sucesos, los avisos oficiales y la publicidad más local. No son todas las noticias de la misma fecha, sino que se fueron publicando a lo largo del mes correspondiente, y están tal cual, con mínimas adaptaciones en la ortografía y la puntuación.

Una niña muerta. Ayer, a las seis y media de la tarde, al pasar por la calle de Mazas, en Begoña, el automóvil BI-1099, propiedad del señor Olalde, atropelló a las niñas Victoria Azcárate y Larrabeitia y Concepción Zarrabeitia, que jugaban en aquel lugar. La niña Victoria sufrió tan graves lesiones que falleció a los pocos momentos. La otra niña resultó con lesiones generalizadas, de pronóstico leve. El chauffeur causante del doble atropello continuó su viaje en dirección a Durango y se espera sea detenido hoy.

Pieles sustraídas. El dueño de un comercio de pieles finas de abrigo establecido en la calle de Sombrerería ha dado cuenta en la Inspección de que le ha desaparecido un paquete de pieles finas valoradas en unas 3.500 pesetas. El hecho, según la denuncia, ocurrió ayer, de 10 a 11 de la mañana, y coincidió con la presencia en el establecimiento de una señorita y dos señoras vestidas de negro y con mantilla y con la de un sujeto que le ofreció en venta unos libros de memorias de un tal Milorad Ratowich. Las mujeres hablaban francés y el citado individuo usaba chaquet claro, sombrero flexible y monóculo.

Footballerías. Sin temor a incurrir en hiperbólicos augurios, podemos calificar de sensacional el match que ha de jugarse en San Mamés. No puede haberse escogido más bonita combinación para las primicias del campeonato balompístico. El Athletic, aquel león invencible, campeón de España muchas veces, que dormitó una temporada para reanudar con mayor ímpetu sus proezas, y el Erandio, ese equipo joven aún, pero dotado de arrollador empuje, todo unidad, todo precisión en sus combinaciones, perfeccionado hasta el 'summum' en todas las difíciles facilidades que constituyen la valía de un equipo. He aquí los dos formidables teams encargados de amenizarnos la repajolera existencia (...).

Falso agente. Anoche penetró en una casa de la calle de las Cortes un individuo dictando órdenes, como si fuera agente de la autoridad. Cuando en la casa comprendieron que se trataba de un falso agente, avisaron a la pareja de Seguridad y fue detenido dicho sujeto. Resultó ser un indocumentado.

Fatal desenlace. La semana pasada, un joven llamado Estanislao Madariaga recibió una fuerte coz en el vientre y, aunque no se dio a su lesión la debida importancia, anteayer experimentó fuertes dolores y fue al hospital, en donde falleció.

Ratero audaz. A las ocho y media de la mañana, se presentó ayer en el estanco que doña Josefa Celis posee en la calle de Rodríguez Arias un muchacho como de 14 años, vestido con blusa azul, y compró un librito de papel de fumar. Al salir, y como si obedeciera a plan concebido, se apoderó de un saquito que, conteniendo monedas de plata por valor de 500 pesetas, había en una silla y escapó con él. En la calle esperaban al ratero otros dos chicos y todos huyeron con el saco del dinero.

Aviso a los forasteros. Les recomendamos a todos que en Bilbao existe la única casa de España dedicada exclusivamente a la venta de impermeables y que por lo tanto tiene el mayor surtido a los mejores precios en las más altas novedades de gabardinas y cauchús. Una visita a The British Waterproof, Plaza Nueva, 5, es indispensable a todo el que visita Bilbao.

Las calculadoras de Guillermo Trúniger, a la venta en la calle Ledesma.

Lo de siempre. Hallándose ayer, entre los números 34 y 37 del barrio de Landaburu de Baracaldo, examinando una pistola el joven Francisco Oillos, de veintiún años de edad, domiciliado en el número 2 de la calle de la Autonomía, tuvo la desgracia de que se le disparase el arma, yendo a alojarse la bala en la parte superior de la tetilla derecha, ocasionándole la muerte.

Almorranas. Se curan radicalmente con el Ideal Cream, 2 y 3 pesetas tarro. En Bilbao, Barandiarán y Tomás Zubiría y compa. y demás farmacias y droguerías.

Noble proceder. Publicamos ayer un anuncio relativo a la pérdida de 450 pesetas, y la persona que perdió la citada cantidad se vio ayer gratamente sorprendida con la presencia del barrendero Norberto Álvarez, quien le hizo entrega de un sobre con la mencionada cantidad que encontró cuando se hallaba de servicio. Norberto Álvarez vive en el barrio de La Cruz, número 22, segundo, y es padre de seis hijos. Aun cuando el interesado gratificó a Norberto Álvarez, es digno de hacer resaltar su nobilísimo proceder, que demuestra su acrisolada honradez.

Casa en venta. En Begoña y haciendo cuerpo con el pórtico de la iglesia, se vende casa con jardín. Informarán: Plaza Vieja, 2, comercio de Amézaga.

La viruela en Deusto. El gobernador habló de la visita de inspección que había girado el inspector de Sanidad a Deusto y facilitó la nota siguiente: «Con motivo de las noticias publicadas referentes al estado sanitario de Deusto, el gobernador ordenó al inspector provincial de Sanidad que girase una visita a dicha localidad y lo informase de su resultado. El citado funcionario se trasladó a Deusto e inspeccionó minuciosamente cuanto se refiere a Sanidad, regresando con muy buenas impresiones. Visitó la casa municipal de aislamiento, en donde se hallan cinco hermanos que fueron invadidos de viruela el día 13 y que actualmente se encuentran próximos a ser dados de alta. En su misma casa fue invadido otro niño de seis años, diez días después, y falleció rápidamente a consecuencia de una complicación (...). En Bilbao ha habido hasta ayer 255 invasiones (51 más que en todo el año pasado) y 26 defunciones (10 más que el año anterior). En la calle de las Cortes es en la que ha habido más invasiones y defunciones».

Una joven ahogada. Los miñones de Orduña dieron ayer cuenta al gobernador de que la joven sirvienta Juana de Aguirrezabalaga, de 24 años de edad, natural de Ceberio, fue al monte Archanda a coger leña. Como no regresaba, se dieron órdenes de buscarla y su cadáver fue hallado en un arroyo que corre por un sitio próximo al monte. Se supone que la desgraciada joven cayó por una pendiente al arroyo y se ahogó.

Ayer en Vista-Alegre. Por fin, ayer se celebró la tantas veces anunciada y suspendida corrida de noveles, que constituyó un deplorable espectáculo, un desastre magno. Enhorabuena a los que prefirieron quedarse en el café, entregados a los cálculos de la 'correlativa', antes que soportar las inclemencias del tiempo para presenciar una vergonzosa capea pueblerina. Como no es cosa de entrar en detalles, pues la fiesta no lo merece, diremos que tres novillos fueron devueltos al corral, que el clarín de 'visos' sonó nada menos que catorce veces, que la corrida empezó a las cuatro y acabó a las seis y media, cuando ya la noche tendía sobre su manto sobre los aburridos espectadores, que se limitaron, como protesta por la mamarrachada, a encender lucecitas para ver y calentarse y arrojar almohadillas al ruedo (...).

Robo y fuga. El 5 del actual fue robado en Gallarta el establecimiento de D. Esteban Rodríguez, según oportunamente dijimos. Como autores fueron detenidos Aniceto Monasterio, alias 'Calores', y Manuel Villamuerta, ambos naturales de dicha localidad y con antecedentes penales. Una vez en la cárcel y a disposición del juzgado, los dos presos, en la noche del 9, rompieron los tabiques de su prisión y se fugaron. Las pesquisas de la benemérita ningún resultado dieron por el momento para capturar a los fugitivos, pero, en la tarde del 17, el cabo de la benemérita se enteró de que el 'Calores' andaba vagando por los montes del término de San Miguel y, con los guardias Domingo Martínez, Julián Jimeno y Luis Eugenio, salió en persecución del delincuente. Este fue sorprendido, pero, desatendiendo las órdenes de los guardias, escapó y entonces el guardia Martínez, por orden de su comandante, hizo dos disparos de fusil contra el fugitivo, el cual fue a ocultarse en una galería de la mina San Bernabé, en donde pudo ser capturado. Al Manuel Villamuerta se le busca.

Uno de los singulares anuncios de las Píldoras del Dr. Cortés.

Caída del tren. La joven mecanógrafa Margarita Babilon, natural de París y domiciliada en Bilbao, se cayó ayer tarde del tren que salió a las 4.30 de Bilbao para Las Arenas. Se causó lesiones en la cabeza, manos y diferentes partes del cuerpo. Otros viajeros la auxiliaron. Un sacerdote la acompañó a la Casa de Socorro.

Afilo las hojas de las máquinas de afeitar a 10 cts. Barrencalle 17, 3º derecha.

Riña a bordo. A las once de la mañana de ayer suscitaron una cuestión a bordo del vapor Santa Flavia, surto en Uribitarte, dos tripulantes, por asuntos del oficio. Uno de ellos arrojó a su adversario una caldereta llena de agua hirviendo que le alcanzó la cara, el cuello, costado derecho, vientre y brazo derecho, resultando con extensas quemaduras (...). El herido, que se llama Virgilio Piedra, de 25 años de edad, natural de Matanzas (Cuba), fue trasladado por los camilleros municipales al hospital civil, en vista de su gravedad.

Cosas de chiquillos. Benito Gómez y Leonardo Crespo, de 14 y 13 años respectivamente, riñeron ayer como unos hombrecitos, acometiéndose a golpes. Leonardo se enfurruñó y, sacando una navaja, acometió a su contrincante, causándole una herida inciso-punzante en el hombro izquierdo.

Contra los húngaros. Ayer firmó el alcalde accidental D. Fernando Núñez un decreto que dice así: «En vista de que se prolonga exageradamente la estancia en la villa de varias familias conocidas con el nombre de 'húngaras', las cuales se dedican a la reparación de calderas de cobre, etc., y se hallan acampadas en un solar de propiedad particular, sito en Recaldeberri, y teniendo en cuenta que, por hallarse alojados en pésimas condiciones higiénicas, contribuyen a que la enfermedad variolosa no descienda, siendo en la población un peligro constante para la salud del vecindario la permanencia de los expresados 'húngaros' en la villa, requiéraselo por el jefe de la guardia municipal a que, en término de tres días, abandonen la población y salgan de la jurisdicción de esta villa».

Artista en peligro. Esta madrugada ha sido asistida en la casa de socorro la artista Juana Rodríguez, habitante en la calle de Arbolancha, 1, quinto. Tenía quemaduras en los brazos, calificadas de pronóstico reservado. Dijo que, en su camerino del Teatro de los Campos, al terminar la función y cambiarse de ropas, con la llama de una lamparilla le prendieron los vestidos, causándole las quemaduras de referencia.

Cantar. Son tus ojos dos luceros / y tu cara flor temprana / y tus labios como sopas / de la Vasco Catalana.

Una refriega. En la puerta de la taberna del número 24 del Camino de la Peña se desarrolló anoche, a primera hora, un sangriento suceso que tuvo consecuencias desgraciadas y aún pudo tenerlas más graves. Según de rumor público se decía, por las tabernas de ese barrio abundan los bebedores que sustentan ideas socialistas y ácratas y se promueven con frecuencia discusiones acaloradas, que dan lugar a tales sucesos. Eso parece ocurrió en el registrado anoche y, entre los belicosos, se cruzaron insultos, garrotazos y tiros, haciéndose de estos últimos unos diez o doce. La gente corrió alarmada y acudieron los municipales, los cuales llevaron a la casa de socorro a tres heridos (...).

Por cometer actos inmorales fue anoche detenido en un cine un joven, al que los guardias de Seguridad encerraron en un calabozo a disposición del gobernador.

Un golpe fatal. Ayer, a media tarde y en ocasión de hallarse trabajando en las obras del barrio de casas baratas de Torre Urízar, el obrero carpintero Santiago Aguirregomezcorta fue alcanzado por un enorme tronco de roble, recibiendo fuerte golpe en la cabeza, que le dejó casi moribundo. Varios compañeros le trasladaron enseguida al cuarto de socorro del hospital civil, para que fuera asistido, pero tan graves eran las lesiones sufridas que, antes de llegar a dicho benéfico establecimiento, falleció el infortunado.