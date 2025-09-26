El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La imponente estructura y otra media docena de casas son lo único que se mantiene en pie en Villamorón. Amigos de Villamorón
Villamorón (Burgos)

Una catedral en un pueblo de un habitante

El enclave burgalés de Villamorón trabaja para mantener en pie su iglesia, que sirvió de ejemplo del estilo gótico en todo el Reino de Castilla en el siglo XIII

Aythami Pérez

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:31

Si existe una obra cumbre del gótico en España es, sin dudarlo, la catedral de Burgos. Pero no muy lejos de esta joya arquitectónica, a ... 40 kilómetros de la ciudad, entre los pequeños ríos Odra y Brullés, en pleno páramo burgalés, se erige sin complejos el templo que se considera el germen del estilo gótico en esa provincia, y por extensión, en el reino de Castilla, levantado allá por la segunda mitad del siglo XIII. Se trata de la iglesia de Santiago Apóstol de Villamorón, uno de tantos municipios que se identifican con el término de 'España vaciada'. Porque este enclave tiene un único vecino censado -José María Bustillo, que vive a caballo entre el lugar que le vio nacer y Barcelona-, apenas seis casas en pie -que se ocupan en verano cuando regresan aquellos que tuvieron que emigrar en busca de trabajo-, pero goza de una catedral.

