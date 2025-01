Corbatas con mensaje

Comenta Compartir

He leído muchos y fecundos análisis políticos sobre la corbata con la que el fiscal general del Estado se presentó ante el Tribunal Supremo. Aunque en las fotos no se ve bien, aseguran los cronistas que era una prenda azul con el emblema de la ... Justicia. Luego he escuchado en Onda Cero que un modelo igual llevaban los ministros Bolaños y Cuerpo. Puede que encontraran un tres por uno en algún mercadillo, aunque también es posible que quisieran lanzar un aviso encriptado de oscura interpretación.

Este es un punto relevante. Quitar los mensajes de las corbatas es mucho más difícil que borrar los guasap, así que el juez Hurtado debería exigirle ya al señor García Ortiz la entrega inmediata en el juzgado de todos sus armarios roperos. Quién sabe si no encontraremos en los cajones una corbata roja con dibujitos de e-mails o, mejor aún, una verde con presuntos defraudadores confesos que van de la manita con presidentas autonómicas. A los seguidores de 'Maestros de la Costura' nada de esto nos sorprendería. Dicen que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, las va regalando por ahí, comprometiendo de algún modo la separación textil de poderes. A mí me habría puesto en un brete. Por este tipo de cosas agradezco no ser ministro: yo podría manejar los argumentarios con soltura y tengo una cierta capacidad para la sumisión y el arrodillamiento, pero no sé hacerme el nudo de la corbata. Jamás he conseguido aprenderlo, ni siquiera siguiendo las instrucciones de un tutor sudamericano en Youtube. Me habría visto obligado, por lo tanto, a pedirle al propio Bolaños que me hiciera el nudo tras el Consejo de Ministros, lo que hubiera creado entre nosotros una intimidad confusa y algo inquietante.

