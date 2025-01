Recursos humanos

El famoso sendero que se bifurca ha aparecido en el ordenador de dos millones de funcionarios estadounidenses. Tienen una semana para decidir si renuncian a sus puestos y siguen recibiendo sus salarios como indemnización durante ocho meses o si continúan sometidos a un régimen inconcreto ... pero más estricto de idoneidad y conducta. Una traducción posible: o coges la pasta o te atienes a lo que venga. Lo que viene es lo que está detrás del correo masivo: Trump y Elon Musk dispuestos a adelgazar la Administración. En términos de relaciones laborales, se trata del mismo Trump que reverdeció su fama despidiendo gente en un 'reality' y del mismo Musk que compró Twitter para entrar en la sede central con un lavabo en brazos y echando a la mitad de la plantilla en una semana. Aunque puedan parecerlo, no son lo mismo. Si en Trump aún se reconoce el clásico desprecio republicano por el Gobierno federal, en Musk se detecta la fascinación de Silicon Valley por la audacia disruptiva y las demostraciones de fuerza. Para Trump el mundo es un plató de televisión donde todavía hay abogados haciendo advertencias tras las cámaras. Para Musk el mundo es el escenario de un juego de ordenador en el que todo es real pero nada es serio, donde toda limitación es un engorro y donde gana quien primero sale del planeta.

Un detalle explica la magnitud del movimiento. Ni siquiera enviar los correos a dos millones de empleados repartidos en distintos organismos y agencias era sencillo. Y se ha hecho a gran velocidad. Hace unos días en el 'New York Times' le preguntaron a Marc Andreessen, fundador de Netscape e inversionista de riesgo involucrado en la conexión de Trump con los 'tecnobros', por el conocimiento real que alguien como Musk puede tener de entramados tan particulares y complejos como la burocracia federal. Andreessen respondió que Musk no es alguien normal sino «el genio conceptual de nuestro tiempo en múltiples áreas». Instalado en un inesperado frenesí ejecutivo, el segundo mandato de Trump tiene algo hipnótico. Como los accidentes. En Estados Unidos la democracia, ese sistema que nació para que el poder no se concentrase en unas pocas manos, ha decidido ponerse, por supuestos motivos de eficiencia, en las manos del hombre más rico del mundo.

FGE Pequeñas balanzas

Era la primera vez que un fiscal general del Estado declaraba como imputado en el Supremo y Álvaro García Ortiz evitó la entrada por el garaje y eligió la entrada principal. El acceso fue institucional. La declaración, en cambio, fue personalísima. García Ortiz se acogió a su derecho a no responder al juez, que es algo que recomiendan mucho los abogados y nada significa en términos de inocencia o culpabilidad. Habría sido bonito en cualquier caso que un fiscal general respondiese a un juez del Supremo exacerbando su disponibilidad y la colaboración entre tan altas instituciones y exhibiendo de paso su reconocido prestigio como jurista. Pero García Ortiz solo respondió a las preguntas de la Abogacía del Estado, que le defiende. No respondió a las de la Fiscalía, que también le defiende, porque no existieron. La Fiscalía considera que el proceso contra su jefe no tiene fundamento. Es otra de las anomalías que podría haberse evitado con una dimisión a tiempo. De resultar inocente, el gesto de García Ortiz habría adquirido la máxima ejemplaridad institucional. Para compensar por el lado simbólico, ayer se les hizo saber a los periodistas que el fiscal general había elegido una corbata azul con pequeñas balanzas estampadas en rojo.