Innovar con cada gota: así está transformando Bidagua el tratamiento del agua en Euskadi

¿Cuántas veces has escuchado que aquí hay buen agua? Seguramente cientos o miles, pero que sea así no es algo circunstancial, sino que se necesitan empresas que trabajen para devolver esa agua al medio ambiente sin contaminantes de manera que nuestros ríos, playas y acuíferos sufran lo menos posible. Ese es uno de los retos de Bidagua, una empresa comprometida con el ciclo integral del agua, tanto residuales, como potables y aguas de proceso. Con solo un año de vida ya se han asentado como una de las compañías punteras del territorio con sus soluciones innovadoras y eficientes, pero ¿en qué consiste exactamente su misión?

«Nuestro mercado es el agua, principalmente trabajamos el agua residual. Desde el diseño, hasta un llave en mano, su mantenimiento y operación para todo tipo de aguas (residuales, potables, proceso, pozos, etc.). Actualmente hemos abierto una nueva línea de trabajo para dar servicio de asesoramiento y mantenimiento para tratar agua de piscinas, «hay un nicho muy grande, ya que mucha gente que tiene piscinas sufre problemas para mantenerlas en óptimas condiciones y en ocasiones se baña en un agua no apta para el baño», enumera Asier Landa, gerente de Bidagua, quien se lanzó a la aventura por estas mismas fechas el año pasado junto a su pareja Elena.

«Yo estaba trabajando por cuenta ajena y mi pareja quería montar algo propio. La idea inicial era algo diferente, pero no conseguimos la financiación y surgió la oportunidad de adquirir una empresa de este sector que se vendía en Bilbao. No llegamos a un entendimiento y al final nos tiramos nosotros a la piscina». Eso sí, una piscina con algo de agua, tratada, ya que conocen bien el sector. «Aunque no teníamos clientes cuando empezamos, sí conocíamos cómo funciona el mercado, dónde están los potenciales clientes y los nichos que podíamos tocar, ya que tengo amplia experiencia en el sector de tratamiento de aguas y mantenimiento industrial», reconoce Landa.

Actualmente se encuentran ubicados en el BIC Ezkerraldea ya que participan en un programa de la Diputación foral de Bizkaia para empresas innovadoras. «Entre otras trabajamos con tecnologías de oxidación avanzada para eliminar contaminantes refractarios y tóxicos en aguas residuales, transformándolos en sustancias menos dañinas o inofensivas». De hecho, la idea original era hacer una planta piloto con algún tipo de ayuda o subvención, pero dado que están empezando, esto les resultó un poco complicado de llevar a cabo. Ahora se encuentran en fase de diseño de una planta con este tipo de tecnología y trasladarlo del laboratorio a pie de campo. «Tenemos un cliente que tiene un problema con agua de un pozo con altos niveles de contaminantes, así que hemos diseñado una pequeña planta piloto a escala de laboratorio, muy básica, hemos hecho algunas pruebas con ese agua y nos ha dado unos resultados espectaculares».

Así, se encuentran ahora recogiendo los frutos de este año de duro trabajo. «Emprender en este país es una carrera de fondo y si tienes suerte llegas a meta y sino te quedas por el camino. Nosotros tuvimos esa suerte. Hemos contado con la ayuda de entidades como BBVA. Con su acompañamiento y financiación seguimos desarrollando nuestro negocio. Ahora estamos en un buen momento. Estamos cogiendo algunos contratos con ayuntamientos, además de los clientes propios que tenemos, y estamos colaborando también con otras empresas locales y a nivel nacional dándoles soporte técnico». Y para lograr seguir ascendiendo si algo tienen claro en Bidagua es que debe caracterizarles la honestidad y el trabajo bien hecho. «Si veo un problema que considero que no puedo solucionar, o de difícil solución, se lo explicó al cliente para evitar sorpresas. Pero al final, los problemas son muy similares. Muchos de ellos en plantas depuradoras son debidos a que los mantenimientos y direcciones técnicas no son las adecuadas, y eso hace no funcionen como lo deberían hacer».

El proceso

¿Y cómo sería el proceso para detectar esos problemas? «La depuradora es un ser vivo realmente. Come, respira, se reproduce y muere. Es un ciclo de vida y hay que cuidarlo. Cualquier vertido incontrolado puede hacer que se vaya al traste en cuestión de horas», especifica Landa.

«Hay que tener los cuidados mínimos, no es una cosa que sea muy complicada, pero sí que hay que tener unas nociones básicas, y mi experiencia ahora mismo es que muchas de las instalaciones no están siendo bien operadas. Este tipo de instalaciones tienen dos componentes la electromecánica y la biológica y ambas van de la mano, si falla una falla la otra», reconoce el gerente de la empresa.

Y algo importante que debemos saber, ¿es realmente buena el agua de Bilbao? «Yo no soy químico, pero sí que viajo mucho y como la de Bilbao, que es un agua blanda y de baja mineralización, hay pocas».

'Doping' de bacterias Otra de las ramas que están desarrollando desde Bidagua es la de la biotecnología. «Se basa en el uso de cepas de bacterias específicas de nueva generación para ayudar a los tratamientos biológicos en determinadas situaciones y eliminar determinados contaminantes», explica. Para llevar a cabo el proyecto se encuentran en conversaciones con un partner de Navarra. «Se trabaja con bacterias específicas a problemas concretos, por ejemplo, una instalación con problemas de nitrificación, puedes añadir cepas de bacterias nitrificantes para potenciar dentro de la población bacteriana que se generen más bacterias de este tipo. También se están utilizando en biorremediación de masas de agua contaminadas, y actualmente para tratamiento de purines para reducir su impacto ambiental y valorizar sus componentes Realmente es una siembra de bacterias específicas para cada problema». Un dopaje en toda regla.