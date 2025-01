Decenas de miles de alemanes protestan en todo el país contra el acercamiento de los conservadores a la ultraderecha

Decenas de miles de alemanes han salido este jueves a las calles en numerosas ciudades del país germano para protestar contra la decisión del líder de los conservadores germanos y presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, de buscar mayorías parlamentarias con el apoyo ... de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Tan solo ante la sede del principal partido de oposición en el centro de Berlín se reunieron ya entrada la noche más de 10.000 personas de manera pacífica.

«Vergüenza» fue el grito más coreado por los participantes en la manifestación un día después de que los conservadores lograran imponer una moción parlamentaria para endurecer la legislación migratoria en Alemania en el Bundstag con el decisivo apoyo del voto de los diputados de AfD. Protestas similares se registraron en ciudades como Dresde, Colonia, Maguancia, Leipzig o Kiel, entre otras muchas ciudades alemanas, siempre en las cercanías de las sedes locales de la CDU.

Pero también en Múnich más de 7.000 personas se manifestaron ante la sede de la Unión Socialcristiana (CSU), hermana bávara de la CDU, en una ola de protestas para condenar la ruptura por Merz y los conservadores del cortafuegos levantado por los partidos democráticos para mantener aislada políticamente a la ultraderecha. Los dirigentes de AfD, entre tanto, celebran lo que parece el fin de su marginación a nivel nacional.

Ampliar Concentración frente a la sede de la CDU. EFE

Unos 400 conocidos intelectuales alemanes hicieron además pública una carta abierta en la que condenaron el acercamiento de los conservadores a AfD. «Si dejan caer el cortafuegos, tenemos que ser nosotros el cortafuegos», señalaron los iniciadores de la misiva, entre ellos los actores Daniel Brühl y Caroline Peters, quienes afirmaron que «ese pacto con AfD supone la histórica ruptura de un tabú» político.

La propoia excanciller federal y antigua presidenta de la Unión Cristianodemócrata (CDU) Angela Merkel criticó este jueves a Merz y su partido. «Creo que es un error haber permitido por primera vez una mayoría con los votos de AfD en una votación en el Bundestag alemán el 29 de enero de 2025», señaló Merkel en un comunicado emitido por su oficina en el que critica que Merz se haya «desvinculado» de la promesa realizada en noviembre pasado de que la CDU y sus hermanos socialcristianos bávaros (CSU) solo buscarían mayorías con los partidos de centro democrático.

«Esa iniciativa y la actitud asociada a ella fueron una expresión de gran responsabilidad política nacional, que apoyo plenamente», añadió la mujer que gobernó Alemania durante 16 años y que ahora critica y condena que los conservadores no buscaran el consenso con los demás partidos democráticos y sacaran adelante su moción parlamentaria con el apoyo de la ultraderecha.

Merkel advierte de que «todos los partidos democráticos deben trabajar juntos por encima de las fronteras partidistas, no con maniobras tácticas, sino de forma honesta, moderada y sobre la base del derecho europeo aplicable, para hacer todo lo posible por evitar en el futuro atentados tan terribles como los recientes de Magdeburgo, poco antes de Navidad, y el de hace unos días en Aschaffenburg».

Ampliar «Vergüenza» fue el mensaje principal de los manifestantes. EFE

«Ya no la quiero»

Albrecht Weinberg, judío alemán superviviente de Auschwitz y el Holocausto, anunció indignado por la votación del miércoles en el Bundestag que devolvía la Cruz del Mérito Federal con la que fue condecorado en 2017. «Con todo lo que he vivido en Alemania como judío me hizo sentirme orgulloso. Para mí fue un gran honor recibirla, pero ahora ya no la quiero», señaló el anciano de 99 años según comunicó su familia.

Pero también el fotógrafo y cineasta alemán Luigi Toscano ha comunicado que acompañará a Weinberg para devolver la misma condecoración al propio presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier. «Si no nos recibe el presidente federal se la tiraremos en el buzón», manifestó Toscano, iniciador del proyecto global antinazi «Contra el Olvido», quien dijo sentirse «traicionado en mis valores democráticos».