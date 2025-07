El último capricho de Trump: el 'Golf Force One', un carrito blindado de 120.000 euros El sorprendente vehículo ha sido visto en la comitiva que acompañaba al presidente norteamericano mientras jugaba al golf en su visita a Escocia. Se une a la flota de blindados conformada por el 'Air Force One' y 'La Bestia'

«Hazte a un lado, Air Force One: un nuevo vehículo blindado equipado para la protección presidencial está en la ciudad». Así presentó Fox News, la cadena de noticias favorita de Donald Trump, la última adquisición del mandatario norteamericano. No se trata de un nuevo avión-fortaleza -el pasado mes de marzo, Qatar le regaló un nuevo Air Force One dotado con un enorme suite presidencial, quirófano, gimnasio, sala de reuniones y lo último en sistemas de seguridad… todo ello valorado en 375 millones de euros- ni de la 'Bestia', el supercoche acorazado de más de un millón de euros con el que se desplazan los presidentes estadounidenses.

El 'Golf Force One' -como ha sido bautizado de forma informal- responde a la afición de Trump por este deporte. La base del vehículo es un Polaris Ranger XP. Se trata de un buggy que su fabricante promociona como un cruce de vehículo deportivo y de trabajo. El modelo básico, con 3 o 6 asientos, parte de los 26.990 euros mientras que el más avanzado -el Nordic Pro-, roza los 36.000. Entre ambos se sitúan el Hunter Edition, con camuflaje de cazador, y el Premium ABS, que incluye este sistema de frenado. Tanto el ejército como la policía estadounidenses emplean algunos de estos para el transporte todoterreno.

Polaris Ranger Crew XP 1000 NorthStar Motor: ProStar 4-Stroke Twin Cylinder DOHC Coste del coche con el blindaje 120.000 euros Ventanas reforzadas con capas de vidrios laminados que le dan el aspecto tintado. Banda negra alrededor del parabrisas que indica que está blindado. Panel blindado añadido a la parte trasera de la cabina. 1 2 Resiste proyectiles del calibre 7,62 mm 3 La parte delantera no está modificada. Su diseño está hecho para para cubrir y evacuar rápidamente. Es defensivo, no contempla el ataque. Polaris Ranger Crew XP 1000 NorthStar Motor: ProStar 4-Stroke Twin Cylinder DOHC Coste del coche con el blindaje 120.000 euros Ventanas reforzadas con capas de vidrios laminados que le dan el aspecto tintado. Banda negra alrededor del parabrisas que indica que está blindado. Panel blindado añadido a la parte trasera de la cabina. 1 2 Resiste proyectiles del calibre 7,62 mm 3 La parte delantera no está modificada. Su diseño está hecho para para cubrir y evacuar rápidamente. Es defensivo, no contempla el ataque. Polaris Ranger Crew XP 1000 NorthStar Motor: ProStar 4-Stroke Twin Cylinder DOHC Coste del coche con el blindaje 120.000 euros Ventanas reforzadas con capas de vidrios laminados que le dan el aspecto tintado. Panel blindado añadido a la parte trasera de la cabina. Banda negra alrededor del parabrisas que indica que está blindado. A mayor blindaje mayor grosor. La parte delantera no está modificada. Su diseño está hecho para para cubrir y evacuar rápidamente. Es defensivo, no contempla el ataque. Resiste proyectiles del calibre 7,62 mm Ruedas habituales para el césped Polaris Ranger Crew XP 1000 NorthStar Motor: ProStar 4-Stroke Twin Cylinder DOHC Coste del coche con el blindaje 120.000 euros Ventanas reforzadas con capas de vidrios laminados que le dan el aspecto tintado. Banda negra alrededor del parabrisas que indica que está blindado. A mayor blindaje mayor grosor. Panel blindado añadido a la parte trasera de la cabina. La parte delantera no está modificada. Su diseño está hecho para para cubrir y evacuar rápidamente. Es defensivo, no contempla el ataque. Resiste proyectiles del calibre 7,62 mm Ruedas habituales para el césped

Para cumplir las necesidades de seguridad de Trump se han añadido varias novedades. La principal, el blindaje. Se le ha añadido protección balística en el parabrisas, las puertas, los paneles laterales y el gran panel trasero sobre la bandeja de carga. En el caso del parabrisas, se trata de lo que los especialistas llaman 'armadura de seguridad', un sistema de varias capas que aumenta la resistencia en caso de impactos de bala. «Cuanto más grueso sea el blindaje transparente, más tintada parecerá la ventana», señala un experto citado por el diario 'The Telegraph'. «Si la amenaza es alguien con un bate de béisbol, podrías usar plexiglás. Pero si se trata de un rifle de francotirador Dragunov de 7,62 mm con una bala con camisa metálica completa, entonces necesitas un blindaje transparente más grueso», añade.

Al margen de estos escudos, el 'Golf Force One' dispone de un cabrestante delantero y se ha aumentado el espacio en la parte trasera. Por el contrario, la delantera, las ruedas y neumáticos no habrían recibido apenas modificaciones «ya que se trata de un vehículo blindado defensivo, no ofensivo. No es un tanque». Las medidas del buggy del que parte es de 3 metros de largo con un peso de 858 kilos, que se ven incrementados por el blindaje añadido. Aunque se desconoce el nombre de la empresa encargada de estas adaptaciones, varios medios apuntan a Scaletta Armoring, una empresa de Chicago fundada en 1993 que cuenta con un kit de seguridad para el Polaris Ranger de 164.000 euros. El diario 'The Economic Times' calcula el precio del carrito de Trump entre 50.000 y 140.000 dólares (43.300 y 121.300 euros).

El sorprendente vehículo fue visto por primera vez hace dos días como parte de la comitiva que seguía al presidente mientras jugaba unos hoyos con su hijo Eric durante su visita a Escocia, donde inauguró su propio campo de golf mientras lograba que la Unión Europea aceptase unos aranceles del 15% y lanzaba un ultimátum a Vladimir Putin para que firmara un alto al fuego con Ucrania en «10 o 12 días». «Va a ser genial. Estoy deseando jugar. Haremos una partida rápida y luego volveré a Washington para apagar los incendios en todo el mundo», declaró el magnate rodeado de hasta 1.500 policías y francotiradores escoceses. A pocos metros disponía de su 'Golf Force One'.

Dudas sobre su utilidad

A pesar su espectacularidad, no está clara del todo su utilidad real. «Todo aporte es bueno pero no está justificado. ¿Cuando está más expuesto, cuando se desplaza en un carrito de un hoyo a otro o cuando está parado para golpear la bola?«, se pregunta de forma retórica una fuente consultada de las Fuerzas de Seguridad con años de experiencia en la protección de autoridades. «En el caso del Papa, que suele estar rodeado de cientos de personas, sí hace hace falta», contrapone.

Tampoco el escenario -los campos de golf- sería razón suficiente. «En este caso depende del lugar concreto. Si no hay árboles o viviendas cerca, no es complicado porque la visibilidad es total. Y si las hay, lo que se hace es 'saturarlas' con patrullas. Parece más una especie de campaña publicitaria tras lo ocurrido en Pensilvania -Trump resultó herido leve en un magnicidio frustrado-», apunta.

Un reportaje de 'The New York Times' reveló lagunas en la protección al presidente norteamericano en sus partidos de golf. Aunque los agentes en ocasiones usan magnetómetros portátiles para detectar armas, «en otros momentos los espectadores, vendedores y periodistas han caminado junto a Trump sin ser detectados. Los agentes a veces advierten a la gente que no se acerque demasiado a Trump, pero el presidente generalmente ha adoptado un ambiente relajado, invitando a la gente a posar para fotos o conversar con él». Hace solo unos meses, en septiembre del año pasado, un hombre fue detenido cuando se había apostado con un rifle entre unos arbustos mientras el republicano jugaba en uno de sus campos en Florida.

