Música y actos de colectivos locales configuran la agenda del fin de semana Se podrá disfrutar de los conciertos de Olaia Inziarte y The Big Marteen's, los Magostos y un taller de pintura infantil

El fin de semana cultural en Ermua arranca hoy con el concierto de Olaia Inziarte, que tendrá lugar a las 20.30 horas en el Ermua Antzokia. La artista navarra presentará su segundo disco, 'Zerrautsa' (2025), un proyecto que, tomando como símbolo el serrín –que da título al disco–, explora el mundo visual interior y la vulnerabilidad, ofreciendo un canto a las emociones y una reflexión crítica sobre la sociedad y la industria musical desde la resignación.

La obra fusiona sonidos orgánicos y electrónicos, incluyendo guitarras distorsionadas y sintetizadores analógicos. La cantante y compositora –voz, piano, guitarra– estará acompañada en el escenario por Eric Deza –guitarra eléctrica, efectos–, Gema Inés Murillo –guitarra eléctrica y acústica–, Ander Unzaga –sintetizador, piano–, Lore Nekane –bajo, sintetizador– y Josu Erviti –batería, percusión–.

Este concierto, organizado por el Ayuntamiento de Ermua, se enmarca en las actividades incluidas en el San Martin Kulturala.

La entrada tiene un precio de 12 euros y se puede adquirir de forma anticipada en Lobiano Kultur Gunea, a través del portal de Kutxabank o en la taquilla del Ermua Antzokia justo antes del inicio.

The Big Marteen's

La programación continúa mañana con un doble evento. Por un lado, The Big Marteen`s ofrecerá un potente concierto de blues a las 20.00 horas en Lobiano Kulturgunea.

La banda francesa, procedente de Montpellier, está liderada por el guitarrista y cantante Vince Bassou y se presenta en formato de sexteto, con dos saxos, pianista y baterista, además del contrabajo de Remi Peleyras.

La banda, con gran actitud y elegancia, bucea en las aguas del swing, el rhythm and blues y el rock and roll más clásico de los años 50, con influencias de Louis Jordan, Ray Charles o Big Joe Turner.

Su repertorio combina temas propios con versiones de grandes del género, prometiendo un «chute de Swinging Rhythm & Blues de muchos quilates» y una estupenda puesta en escena que invita a moverse.

La entrada para este concierto, organizado por el Ayuntamiento de Ermua, tiene un coste de 10 euros.

Magostos y taller de pintura infantil

Por otro lado, mañana también se celebrarán los Magostos a partir de las 11.00 horas en el Centro Gallego de Ermua. La actividad incluirá reparto de castañas y ambiente musical.

Finalmente, el domingo se cerrará la agenda con un taller de pintura infantil, organizado por el colectivo local Mugartea, para promocionar este arte entre la población más joven. La actividad comenzará a las 11.00 horas en la plaza Cardenal Orbe.

