La sorpresa de Nia, invitada improvisada en 'La Revuelta': «Tuve un sueño premonitorio»

Llegó a la carrera para hacer un favor a su amigo David Broncano. La cantante Estefanía Correia, Nia, no tenía pensado este miércoles acudir a 'La Revuelta', pero la ganadora de Operación Triunfo 2020 echó un cable a un programa que volvió a quedarse sin invitado cuando tan solo quedaban dos horas y media para el inicio de la grabación. «Nos ha vuelto a pasar». La diferencia es que esta vez nada tenía que ver con su rival en la franja, 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

La vocalista era una vieja conocida de la extinta 'La Resistencia'. Broncano le resumió qué había pasado antes de su llegada al Teatro Príncipe durante el arranque del programa y arrancó la entrevista. Hasta a la extriunfita le dio tiempo a prepararle un regalo al de Jaén. «La pulsera de los siete nudos te la tiene que poner alguien que te quiera. Te libra del mal de ojo, que últimamente tienes el aura un poco rara. He traído para todos». También un muñeco de una gaviota un tanto extravagante.

«Estaba saliendo de clase de pilates cuando me llamasteis... Hace dos semanas soñé que nadie me avisaba que tenía que venir y me plantaba aquí sin mi maquilladora ni nada», confesaba. Una premonición, según la invitada. «El próximo día puedes venir en pijama», invitaba el anfitrión. Con Nia precisamente conectó en Nochevieja con ella y su compañero Roberto Herrera, los encargados de dar las Campanadas en Gran Canaria. No hubo ni una palabra para le polémica desatada sobre el trato de Ana Obregón con la cantante. «Yo ni te escucha... no te vi. Y tú no me escuchabas», recordaban sobre la retransmisión.

«Ahora la salsa vuelve con fuerza, eh», opinaba el presentador sobre un género que le encanta a su invitada. Hasta se arrancó a una pequeña actuación junto a la base de Castella y Grison. «Tú estabas dando clases de baile... pero es bachata, que es más fácil», le recriminaba Nia. «El paso es difícil», le reconocía el presentador. Eso sí, se animó a echar un baile junto a Nia.