David Broncano vuelve a quedarse sin invitado a dos horas de empezar 'La Revuelta': «Nos ha vuelto a pasar»

Gabriel Cuesta Miércoles, 29 de enero 2025 | Actualizado 30/01/2025 07:11h.

Les ha vuelto a pasar. «Hacía tiempo que nos quedábamos sin invitado cuando quedan dos horas y media para empezar. Pues hoy (por el miércoles) ha vuelto a pasar», se reía Broncano. Parecía que volvía a ser cosa de Pablo Motos... pero no. «A veces el problema es nuestro, no siempre viene de 'El Hormiguero'», desvelaba el presentador. Lo que no ha explicado es el motivo ni quién era. Para dar tiempo a su 'plan B', entraron antes el dúo cómico 'Pantomima Full'. En su lugar, acudió la cantante Nia, ganadora de Operación Triunfo en 2020.

En un primer momento, los parecía que volvía a repetirse la misma película que generó la fuerte polémica entre ambos programas. Fue a raíz de la 'no entrevista' a Jorge Martín en 'La Revuelta'. El espacio de Atresmedia se enteró de que acudía a La 1 y el piloto tuvo que cancelar su visita a última hora por aspectos contractuales que le obligaban a acudir antes a ver a Trancas y Barrancas. En su lugar, en 'La Revuelta' se emitieron imágenes de la berrea, ya historia de la televisión, como protesta de Broncano y su equipo porque, señalaron contra Motos, «nos ha desmontado el programa».

Precisamente, Alejandro Sanz acudió a 'La Revuelta' con la carta que dictó a Pablo Motos durante su visita a 'El Hormiguero' la semana pasada. «Tú la has liado porque se te calentó la boquita», le señalaba Broncano entre risas a su amigo. Sanz se ofreció como «pacificador» en el conflicto entre ambos presentadores durante su visita a 'El Hormiguero' la semana pasada. Consiguió entregar una cariñosa misiva en La 1 y que Broncano le respondiese con una nota de voz a su WhatsApp en la que le tendía la mano para encontrarse en uno de los dos espacios del ' access prime time'.

En la nota de voz, el conductor de 'La Revuelta' pidió a Motos que le cediesen unos días a Petancas, el teléfono de Revilla para llevarlo de invitadoy reconoció que la tensión se estaba «llevando a extremos innecesarios». Y tendió la mano para intercambiarse invitaciones entre programas. Con una pequeña pulla. «Por una vez venga un invitado primero aquí que allí», soltó con una sonrisa pícara el andaluz. Esta vez, en su problema nada tuvo que ver su destinatario.