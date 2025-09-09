Vuelta al cole: estrategias para gastar menos en libros, uniformes y material escolar

Jazmín Romero Bilbao Martes, 9 de septiembre 2025, 19:20 Compartir

Las mochilas relucientes, los uniformes impecables y la interminable lista de material escolar tienen un precio: hasta 500 euros de media por familia, según la OCU. La 'vuelta al cole' no solo marca el fin del verano, también pone a prueba el bolsillo. ¿Cómo estirar cada euro sin renunciar a lo esencial? Aunque hay gastos inevitables, muchos se disparan por la falta de previsión y por dejar las compras para el último momento. La clave, asegura la profesora Esmeralda Gómez, coordinadora del Grado de Finanzas y Contabilidad en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), está en la organización y en aplicar métodos sencillos que permiten, incluso, que algunas familias lleguen a gastar cero en esta etapa.

La reutilización de libros, por ejemplo, es una buena estrategia. «Lo estamos aplicando en el colegio de mi hijo y permite que las familias prestemos estos materiales bajo unas condiciones pactadas en un contrato. Este programa funciona muy bien y nos permite tener un gasto cero en estas compras«.

También se pueden implementar otras ideas como el banco de uniformes, un espacio en el que los padres donan las prendas que ya no les quedan a sus hijos, para que otras familias que no puedan afrontar el gasto lo tengan más fácil. Aunque en España la reutilización de prendas de segunda mano culturalmente no está tan aceptada, en otros países es práctica habitual. «Y no solo beneficia a la economía de las familias, también al medioambiente», apunta Gómez.

Asimismo, recomienda revisar en casa antes de salir a comprar. «Tenemos mucho más de lo que sabemos. Comprar solo lo imprescindible, lo que realmente haga falta. Hacer un inventario, ver qué puede servir. Pero sobre todo, hacer una compra consciente: no porque el curso sea nuevo la mochila también tiene que serlo». A su juicio, la clave está en adquirir materiales de calidad y duraderos, para alargar al máximo la vida útil de cada objeto.

Innovar para ahorrar

El debate sobre los libros digitales también entra en juego. La experta apuesta por un punto medio: Digitalizar algunos materiales puede abaratar costes, pero no soy partidaria de los extremos. He visto colegios que rechazan por completo la digitalización y otros que prescinden de los libros físicos. Creo que lo positivo es convivir con ambos modelos y dar la opción al estudiante de probar y decidir qué le funciona mejor». Para Gómez, se trata de un recurso que, bien utilizado, ayuda a las familias y prepara a los niños para el mundo en el que ya viven.

La cooperación entre familias también marca la diferencia. A través de las asociaciones de padres y madres se pueden organizar compras colectivas de material escolar que, al gestionarse de manera masiva, resultan mucho más económicas. Incluso acciones sencillas como comparar precios o coordinarse para solicitar libros y uniformes generan un ahorro notable. «Cuando todos reman en la misma dirección, el gasto puede reducirse a la mínima expresión: de 500 euros a apenas 200, o incluso menos si se reutilizan uniformes», subraya Gómez.

Educación financiera en casa

Pero el ahorro no solo pasa por comprar mejor, también por educar a los hijos en la gestión del dinero. «La educación financiera repercute en absolutamente todo, desde cómo los niños utilizan el material escolar hasta su capacidad de aportar ideas que ayuden a la economía familiar». Considera fundamental que los menores participen de la vida económica del hogar y aprendan a responsabilizarse de sus propias decisiones. «Si tienen una paga, que aprendan a gestionarla. Si hacen un mal uso del uniforme o del material, tienen que ser conscientes de las consecuencias. Igual que ocurre con los recursos en casa, no se trata de reponer todo porque sí».

En su recomendación final, Gómez resume con firmeza los errores más frecuentes de las familias: «No estudiar bien lo que se necesita y lo que no, dejarse llevar por la presión social de estrenar todo nuevo y no dedicar tiempo a programas de ahorro colectivo». Frente a esto, su consejo es claro: invertir tiempo en lo que de verdad genera impacto, como fomentar cooperativas, reutilizar libros o impulsar cambios desde el propio colegio. «Los errores, en una frase, son no ser conscientes de que la educación financiera cambia la vida. Y esto también se aplica a la vuelta al cole«.

