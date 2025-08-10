Series para combatir el calor en familia El periodo vacacional puede ser un buen momento para disfrutar con los tuyos de una maratón

El verano es un buen momento para disfrutar de maratones de series. Quienes no puedan disfrutar de la playa o la piscina pueden combatir las horas más calurosas del día con unos cuantos capítulos antes de poder salir a disfrutar de los días más largos del año. Es por ello que os hacemos una pequeña selección de series para pasar un buen rato.

Netflix Dos temporadas 'Miércoles'

Tras una primera temporada donde se vieron los primeros pasos de Miércoles Adams en la academia 'Nevermore', el próximo 6 de agosto llegan a Netflix la primera tanda de los ocho capítulos que conforman la segunda temporada -los siguiente llegarán el 3 de septiembre-. Una temporada que seguirá marcada por las aventuras y desventuras que envuelven a la escuela y a Miércoles.

Disney+ Dos temporadas 'Andor'

El fenómeno de 'Star Wars' parece inagotable y este año ha vuelto a la carga con nuevas entregas. Para aquellos que no disfrutaron de la primera temporada de 'Andor' ahora tienen la ocasión de hacer un maratón con las dos temporadas de este thriller político donde la batalla entre los rebeldes y el Imperio sigue muy activa. Pero esta no es la única ficción del universo galáctico. Enfocada a los más jóvenes de la casa, a finales de 2024 se estrenó 'Star Wars: Tripulación perdida', dondo un grupo de niños perdidos tratan de encontrar su camino en la era de la Nueva República. Ocho episodios para seguir adentrándose en el universo creado por George Lucas.

Netflix Tres temporadas 'El juego del calamar'

Se convirtió en uno de los grandes fenómenos mundiales cuando vio la luz y este pasado mes de junio la producción coreana llegó a su fin con el estreno de su tercera temporada. Y qué mejor manera de hacer frente al calor que disfrutar con una maratón de la serie completa.

Disney+ Una temporada 'En la victoria o en la derrota'

Pixar siempre ha sido un ejemplo de calidad en lo que a sus reproducciones animadas se refiere. Sus películas han coleccionado premios, pero este año se lanzaron con un serie de ocho capítulos. Una producción que sigue las andanzas de un equipo de softball de un colegio en la semana previa a jugarse un campeonato. Cada uno de los capítulos, de 20 minutos de duración, está contado desde el punto de vista de un personaje.

Prime Video Tres temporadas 'El verano en que me enamoré'

La serie adolescente de Prime Video ha estrenado su tercera temporada y continúa con la historia del triángulo amoroso entre tres amigos de la infancia que ya han alcanzado la edad adulta y comienzan la universidad. Una entretenida producción, con 26 capítulos en antena, perfecta para disfrutar de varias jornadas con las que combatir el calor.

Disney+ Tres temporadas 'Los Proud: Más ruidosos y orgullosos'

Los más pequeños de la casa también pueden disfrutar como con la producción de Disney+ 'Los Proud: Más ruidosos y orgullosos'. Una serie de animación que es una precuela de 'Los Proud' y que sigue la historia de una chica activista llamada Maya Leibowitz-Jenkins de 14 años y la de su familia formada por sus padres adoptivos Randall y Barry Leibowitz-Jenkins.

Netflix Cuatro temporadas 'Stranger Things'

En el momento en el que vio la luz se convirtió en un auténtico fenómenos. Rápidamente fue catapultada a los rankings de mejores series y a finales de este año la producción llegará a su fin con el estreno de su quinta y última temporada. Pero por el momento, este periodo veraniego puede ser un buen momento para viajar en familia hasta el pequeño pueblo de Hawkins y seguir la aventuras de Once, Mike, Will, Dustin, Lucas, Max y el resto de los protagonistas a lo largo de los 42 episodios ya emitidos y ponerse al día antes del gran final.