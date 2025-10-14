Referentes que inspiran una nueva longevidad El programa Erreferenteak de BBK identificará y dará visibilidad a personas mayores de 55 años que, desde lo cotidiano, inspiran a su comunidad

Martes, 14 de octubre 2025, 20:07 Compartir

¿Te has planteado ya cómo será tu vida cuando pases de los 55 años? ¿O cuándo te llegue el momento de jubilarte? Quizá es un momento que aún ves lejano o estás ya a un paso de llegar a ese nuevo estado vital que durante décadas se ha relacionado con la inactividad. Pero no tiene por qué ser así. De hecho son muchas las personas que llegado el día de la jubilación se preguntan ¿y ahora qué hago con todo este tiempo? Si a eso le sumamos que cada vez vivimos más años se plantean retos que pueden suponer más que una despedida un comienzo.

Desde esa mirada nace BBK Erreferenteak, un proyecto colaborativo que tiene como objetivo impulsar una nueva longevidad en Bizkaia a través de historias de personas mayores de 55 años que inspiran nuevas formas de vivir esta etapa de la vida. Con esta iniciativa, la entidad busca resignificar la jubilación y activar comunidades que generen un impacto positivo a nivel local.

Este programa, que se irá desplegando por todo el territorio, se desarrollará en colaboración con ayuntamientos y agentes de distintos municipios, que jugarán un papel clave a la hora de detectar esos perfiles y darles visibilidad como referentes de esta nueva longevidad.

La iniciativa se dio a conocer en un acto que ha contado con la presencia de Nora Sarasola, directora de Obra Social de la fundación bancaria BBK, y de dos personas 'erreferenteak' que han compartido sus experiencias personales: Cristina Mayor Bernaola, de 79 años, referente en el desarrollo comunitario y pionera en la defensa de los derechos de la mujer en Mungia; y Pedro Llona, de 68 años y natural de Gamiz-Fika, siempre se muestra dispuesto a colaborar en la organización de los eventos de su municipio.

No se trata de héroes, sino de vecinas y vecinos que inspiran con gestos cotidianos: quienes se apuntan a aprender un idioma, quienes impulsan una actividad cultural o quienes deciden dedicar su tiempo a conectar con otras personas. Historias que invitan a pensar que una jubilación activa no es solo posible, sino contagiosa. «Se trata de sumar vida a los años, no años a la vida. Erreferenteak nace para trasladar esa reflexión al terreno práctico, para convertirla en recursos, encuentros y, sobre todo, en historias que nos sirvan de espejo. Queremos acompañar a mancomunidades y ayuntamientos para reconocer y conectar con este perfil emergente», ha subrayado Sarasola.

Mapeo de identificación

Erreferenteak se desplegará de forma progresiva en los próximos meses en distintos municipios de Bizkaia. En cada localidad se llevará a cabo primero un ejercicio de mapeo colaborativo junto a ayuntamientos y agentes sociales, para identificar a aquellas personas que ya representan esta manera vital y positiva de vivir. A partir de ahí, sus historias se darán a conocer a través de campañas y un portal web que servirán de inspiración a la ciudadanía.

Posteriormente, las propias personas mayores de 55 años podrán presentar iniciativas que serán evaluadas en función de su impacto social y su capacidad para generar comunidad. Las propuestas seleccionadas contarán con el acompañamiento estratégico de BBK y con apoyo en su difusión.

El proyecto culminará con una sesión abierta al público en la que se compartirán los resultados, se visibilizarán las experiencias inspiradoras y se animará a la ciudadanía a sumarse a ellas. Todas las personas interesadas en participar o en aportar nombres de posibles erreferenteak -incluidos técnicos municipales y asociaciones que deseen cocrear el programa- podrán trasladar sus propuestas a través de este email.