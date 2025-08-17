Recetas para refrescar el verano y pasar tiempo en familia La creadora de contenido Miriam Prat ofrece en su libro '¡Crear sin parar!' un centenar de manualidades y recetas para que grandes y pequeños exploren su creatividad mientras se divierten

Adriana Carrillo Domingo, 17 de agosto 2025, 21:57

Cuando aprieta el calor sienta de maravilla algo fresquito como un helado, un batido o una limonada. La creadora de contenido Miriam Prat (@Mirpratur en instagram) ofrece en su libro '¡Crear sin parar!' (Penguin Random House) un centenar de manualidades y recetas para que grandes y pequeños exploren su creatividad mientras se divierten.

Todas las recetas son elaboraciones sencillas y con frutas de temporada para preparar junto con los peques de la casa o para que ellos mismos las elaboren con sus amigos.

1 Flash casero

Hervir un vaso de agua con cuatro cucharadas de azúcar durante 3-4 minutos. Llenar un bol de fruta (puede ser kiwi, cereza, mango o melocotón) y triturarla; mezclar la fruta con un chorrito del agua con azúcar que hemos reservado; llenar los moldes y meter en el congelador unas cuatro horas

2 Polos de sandía

En un bol, pelar y triturar dos kiwis y, en otro, triturar 250 g de sandía sin pepitas; llenar tres cuartas partes de cuatro moldes para helados con la sandía triturada y dejarlos en el congelador al menos 30 minutos; añadir una cucharada de yogur griego a cada molde y volver a meterlos en el congelador 30 minutos más; agregar el kiwi triturado y congelar los últimos 30 minutos. Finalmente sacarlos del congelador, desmoldar y disfrutar con este original polo en forma de sandía refrescante y saludable.

3 Limonada casera

Mezclar 80 g de azúcar con 250 ml de agua en un cazo, llevarlo al fuego y remover hasta que el azúcar se disuelva, y reservar; exprimir 5 o 6 limones y colar; mezclar el zumo de limón con el agua azucarada, 850 ml de agua y unos cubos de hielo.

4 Gominolas de naranja

Vierte 500 ml de zumo de naranja en un cazo; añade un sobre de gelatina y cuando empiece a hervir, retíralo del fuego; rellena con la mezcla uno o varios moldes de silicona en forma de ositos, corazones o estrellas; refrigera los moldes durante dos horas y desmolda.

5 Sandía helada

Cortar una rodaja de sandía y extraer toda la pulpa sin romper la parte verde; poner la corteza de la sandía sobre un trozo de papel de horno para que se pegue e insertar seis palitos de helados; extraer las pepitas de la pulpa de la sandía y triturar con una taza de yogur griego; verter a la mezcla un puñado de arándanos y ponerla dentro del círculo de la corteza de la sandía; congelarla hasta que se solidifique. Cortar los trozos en forma de polo y ¡a disfrutar!