¿Quieres desconectar de la rutina y disfrutar de la naturaleza? Te proponemos una salida familiar al monte Pocas actividades hay más gratificantes que subir al monte. No cuesta casi nada, nos permite desconectar de la rutina diaria, disfrutar del aire fresco y de la naturaleza y vale para cualquier miembro de la familia.

Existen ya numerosos estudios que demuestran los beneficios físicos y mentales que tienen para las personas los espacios naturales, pero es que además también es entretenido y puede convertirse en una actividad compartida por grandes y pequeños.

Rutas de monte: todo son ventajas

Estar en contacto con la naturaleza reduce el estrés. Y no es una afirmación baladí: disminuye los niveles de cortisol, la hormona que produce el estrés. Cuando tenemos menos estrés, el sistema metabólico funciona mejor, se reduce la presión arterial, se regula el azúcar en sangre, aumenta la capacidad de concentración y la memoria y el sistema inmunológico se mantiene más fuerte. Además, hablando de hormonas, cuando estamos en entornos naturales, liberamos endorfinas, que son las que nos ayudan a estar más felices.

Y por si te parece poco, también es bueno para oxigenar el organismo, tonificar la musculatura, salir del sedentarismo e incluso la vista: ir cambiando el enfoque de lejos a cerca es una manera de ejercitar nuestros ojos, que pasan habitualmente demasiado tiempo mirando pantallas.

Cómo empezar: consejos para familias

Pero lo que más nos gusta de ir al monte es sin duda que es una actividad que potencia la conexión familiar, un rato que vamos a pasar estando presentes en el momento, sin pantallas, con tiempo para hablar, jugar y observar.

El entorno natural nos facilita salir de la rutina y también cambiar las conversaciones. Los peques pueden aprender y valorar el entorno a través de lo que les enseñamos y contamos, crear conexión con la tierra donde viven y apreciar la belleza de los paisajes y la cultura vasca.

Solo tienes que tener algunas cosas en cuenta, sobre todo si vas a empezar a subir al monte con niños y niñas pequeños.

-Piensa en rutas fáciles y circulares para empezar. Te sugerimos que vayan de 2 a 5 kilómetros, que no tengan demasiado desnivel. En los parques naturales hay senderos señalizados que te van a facilitar mucho escoger la ruta más adecuada.

-Procura llevar agua, algo de comida y buen calzado, que no hace falta que sea un equipo técnico de montañismo, pero sí que sea cómodo y que lo hayan dado un poco caminando por la ciudad.

-Puedes involucrar a todo el mundo en preparar la ruta, pensar en juegos para el camino, investigar previamente la flora que os vais a encontrar según la estación, y pedirles que se encarguen de algún aspecto práctico de la excursión, como que rellenen cantimploras, se aseguren que los móviles estén cargados o preparen los tentenpiés.

-Conviértelo en parte de la rutina familiar: un domingo al mes podéis salir al monte como actividad familiar compartida. Incluso cuando vayan creciendo y tengan ya vidas más independientes, este pequeño ritual puede ser la manera de mantener la conexión entre todos los miembros de la casa. Y si al final de la ruta acabas con un hamaiketako en la plaza de un pueblo cercano, mejor que mejor.

Euskadi está lleno de rutas

Tenemos algunas propuestas realmente espectaculares para que podáis salir al monte en familia a disfrutar de todo el esplendor de la naturaleza:

-El parque natural de Urkiola es una maravilla que vale la pena recorrer. Tiene caminos para todas las edades, pero la ruta circular hasta el mirador de las Tres Cruces es perfecta para realizar con peques. Os iréis encontrando con puntos de interés como el Santuario de Urkiola, la ermita del Santo Cristo y la nevera de Urkiola. Además, en la página del parque, podréis consultar actividades infantiles mensuales, y un montón de información sobre la flora y fauna del parque.

- Las Peñas de Aia: una ruta sencilla desde Elurretxe es la que te lleva al primer pico, Irumugarrieta. Tiene unos 5 km ida y vuelta, y se puede completar en 30-50 minutos. El camino es fácil, con una pequeña cuesta, pero pasa por un sendero forestal y llega a la cumbre, donde se pueden contemplar unas espectaculares vistas del mar y los Pirineos.

-La ruta a la cascada de Uguna (Saldropo) tiene unos 3 km y puede durar alrededor de 1 hora y 30 minutos. Es un recorrido fácil, con un poco de pendiente en la última parte, con un camino que se estrecha hasta llegar a la cascada. Es toda una experiencia ir escuchando el sonido del agua mientras te vas acercando a ella.

- En el Parque Natural de Armañón también puedes realizar diferentes rutas sencillas, como la del Parketxe a Ranero, un paseo ideal para disfrutar del entorno y las vistas del parque, con cuevas y hayedos.

La ventaja de Euskadi es que hay muchísimas opciones para realizar estos recorridos. Calzaos cómodamente, coged las cantimploras y ¡a gozar del monte!