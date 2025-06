¿Se puede preparar de forma correcta a los jóvenes para enfrentar la vida adulta?

Walter Lerch Martes, 1 de julio 2025, 00:02 Compartir

La adolescencia es ese último paso antes de afrontar lo que es la vida adulta y una de las grandes cuestiones que le aparecen a los padres es si realmente sus hijos están preparados para afrontar esta nueva etapa de la mejor manera posible. Para ello, la psicóloga del Colegio de Bizkaia, Verónica Rodríguez Negro, destaca que una de las claves más importantes para hacerlo en garantías es «la comunicación en la familia».

Al final, el ciclo vital de los humanos atraviesa diferentes etapas y «el paso de la adolescencia a la edad adulta implica cambios importantes que además, pueden angustiar a las personas», señala la experta, al mismo tiempo que indica que «probablemente necesitarán ayuda para transitar hacia la independencia sin sobresaltos».

Eso sí, aunque la etapa adolescente es la última antes de llegar a ser adultos y los adolescentes experimentan muchos cambios, «también es el momento ideal para la preparación ante los desafíos de la etapa adulta», indica la psicóloga, especialista en suicidio y formadora de atención a familias en crissi. En ese aspecto, la experta señala que «se debe favorecer una autonomía creciente en el hogar para facilitar este tránsito a la adultez. Las rutinas familiares pueden ser un excelente espacio para el fomento de la preparación».

Cada familia es diferente

A la hora de aconsejar es muy difícil, admite la psicóloga, ya que «es muy complicado porque cada familia es muy distinta y cada adolescente piensa y siente de forma diferente a los demás». Sin embargo, Rodríguez Negro sí que coincide con la Academia Americana de Pediatría a la hora de llevar a cabo algunas pautas, «como la experimentación, es decir, llevar a cabo una conducta que conlleve algunas consecuencias. El tomar decisiones lleva a unos resultados y la persona adolescente debe de interiorizar estas ideas». En este sentido, la experta señala un buen ejemplo, «si el joven se marcha de casa sin llevar sus llaves para poder entrar por la tarde y tiene que esperar a que otro miembro de la casa llegue, eso le ayudará a darse cuenta de que tiene que prestar más atención en otra ocasión».

En cuanto al ámbito financiero, la experta señala que «en la etapa de la adolescencia se comienza a tener nuevas necesidades, como comprar un libro o que le guste quedar con sus amistades. Y esas necesidades han de ser resueltas a través de su paga semanal, siendo el propio joven quien sea el responsable de su administración». En ese sentido, Rodríguez Negro indica que «también hay quienes relacionan la paga con el desempeño de algunas tareas».

La experta incide mucho en el fomento de la autonomía en adolescentes y que esto tiene múltiples beneficios como «la preparación para la toma de decisiones informadas, su preparación para el futuro, mayor autoconocimiento y capacidad de adaptación, más independencia y autodisciplina, mejor desarrollo de habilidades sociales y mejores capacidades para la resolución de problemas».

Para llegar a alcanzar todo esto, la psicóloga ve indispensable, «el diálogo y la comunicación con los hijos. Esa es una parte nuclear e importantísima». En este tema también añade que «adoptar posturas extremas no suele ser adecuado y que siempre es mejor intentar hablar y no ser autoritario». Es más, afirma que ella siempre da el mismo consejo, «paciencia, diálogo y coherencia en nuestros argumentos». En caso contrario y de no actuar así, la psicóloga afirma que «simplemente por rebeldía, los adolescentes pueden adoptar conductas totalmente opuestas a las que favorecen nuestros objetivos comunes».

Prepararles desde pequeños

Aunque se esté tratando la adolescencia, Rodríguez Negro indica que hay algunos elementos que hay que abordar desde mucho antes, desde la niñez. Por ejemplo, hoy en día, los niños tienen al alcance mucha información, gracias a la tecnología y por eso mismo, Verónica indica que «los tiempos han de quedar bien claros y cumplirse y que los tiempos en Internet no deben ser todos los días motivo de discusión».

En este sentido, el mundo de la tecnología avanza muy rápido y la psicóloga recomienda a los padres «aprender con formaciones para poder así compartir tiempo de calidad con nuestros hijos. De esta manera se les podrá transmitir valores con nuestro propio ejemplo». En referencia al mundo tecnológico, la especialista resalta la importancia de «enseñarles a discriminar la imagen (exitosa, de belleza sublime y perfecta que los y las youtubers exhiben) de lo que es el mundo real cuando las cámaras dejan de grabar».

La experta tampoco recomienda exagerar ni dramatizar porque «puede provocar precisamente el efecto contrario al buscado, es decir, insensibilidad o desconfianza ante situaciones inesperadas». Por otro lado, «en el mundo en el que vivimos, la familia no es la única ni exclusiva fuente de información para los adolescentes», señala Rodríguez Negro e indica al respecto que «una postura sobreprotectora no favorecería el asentamiento de su autoestima y confianza en sus propias posibilidades de cambio y mejora de su entorno».

Para terminar, Verónica Rodríguez Negro enfatiza en que «las personas jóvenes, en vez de ser criadas entre algodones, deben ser educadas sintiendo y aprendiendo a reaccionar y soportar la frustración. Porque en el futuro la vida sí que les pondrá por delante duras pruebas que habrán de ir solventando por ellos mismos».