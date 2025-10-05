Otoño en familia: reconectar con la naturaleza y nuestras tradiciones El otoño en Bizkaia nos regala una paleta de colores ocres y dorados, una luz especial y una oportunidad única para disfrutar de planes sencillos y reconfortantes en familia

El verano se despide y, con él, las largas jornadas de playa y los días interminables. Pero en BBK Family sabemos que el otoño en Bizkaia tiene un encanto especial. Es una estación que nos invita a bajar el ritmo, a volver a casa y a disfrutar de placeres más sencillos y hogareños. Es el momento perfecto para reconectar con la naturaleza, que se viste de gala con sus colores más espectaculares, y para recuperar esas tradiciones que nos unen como familia.

Lejos de la melancolía que algunos le atribuyen, el otoño es una explosión de vida y de color. Los bosques se transforman en un espectáculo para los sentidos, el olor a tierra mojada nos reconecta con nuestras raíces y el calor del hogar se vuelve más reconfortante que nunca. Es una oportunidad para enseñar a nuestros hijos e hijas a apreciar la belleza en el cambio y a disfrutar de cada estación con sus particularidades.

Los bosques mágicos de Bizkaia: un tesoro a nuestro alcance

Pocos planes hay tan otoñales como una excursión al bosque. En Bizkaia, tenemos la inmensa suerte de contar con espacios naturales de una belleza sobrecogedora, que en esta época del año se vuelven simplemente mágicos.

• El Hayedo de Otzarreta: En el corazón del Parque Natural de Gorbeia, este bosque parece sacado de un cuento de hadas. Sus hayas centenarias, con sus ramas retorcidas recubiertas de musgo, y el arroyo que lo atraviesa crean una atmósfera única. Es un lugar perfecto para pasear sin prisa, hacer fotos espectaculares y sentir la magia de la naturaleza.

• El Parque Natural de Urkiola: Con sus imponentes cumbres y sus extensos bosques, Urkiola es otro de nuestros tesoros. En otoño, sus hayedos y robledales se tiñen de colores rojizos y anaranjados, ofreciendo un paisaje inolvidable. Podemos hacer rutas sencillas adaptadas a los más pequeños y terminar el día con un buen hamaiketako en alguno de los merenderos de la zona.

• La Arboleda y las Vías Verdes: Para un plan más cercano a Bilbao, la zona de La Arboleda, con sus antiguas minas y sus lagos, nos ofrece un paisaje diferente y lleno de historia. Sus vías verdes son perfectas para recorrer en bicicleta o dar un paseo tranquilo, disfrutando de los colores del otoño en un entorno que nos habla de nuestro pasado industrial.

Tradiciones que nos unen: ferias, mercados y el calor del hogar

El otoño no solo nos regala paisajes espectaculares, sino también un calendario lleno de tradiciones que nos conectan con nuestra tierra y nuestra gente. Es el momento de los mercados agrícolas, de las ferias y de recuperar los sabores de siempre.

• El Último Lunes de Gernika: Si hay una cita ineludible en el otoño vizcaíno, es el Último Lunes de Octubre en Gernika. Más que una feria, es una fiesta que celebra la riqueza de nuestros baserris. Pasear por sus puestos, disfrutar del ambiente, probar el talo con chorizo y enseñar a nuestros hijos e hijas la importancia de nuestros productos locales es una experiencia única. Es una lección viva sobre nuestra cultura y nuestras raíces.

• Mercados de temporada: Además de la gran cita de Gernika, muchos de nuestros pueblos celebran mercados de otoño donde podemos encontrar productos de temporada como calabazas, nueces, setas o manzanas. Son una oportunidad perfecta para apoyar a nuestros productores locales y para llenar la despensa con los sabores de la estación.

• La castañada en casa: Asar castañas sigue siendo uno de los grandes placeres del otoño. El olor que inunda la casa, el ritual de pelarlas cuando todavía queman un poquito... Es una tradición sencilla que nos une alrededor del fuego y que nos transporta a los sabores de nuestra infancia.

• Tardes de repostería: El otoño invita a encender el horno. Preparar un pastel de manzana con las frutas que hemos comprado en el mercado, unas galletas de calabaza o un bizcocho con nueces son planes perfectos para una tarde de lluvia. Cocinar en familia es una forma maravillosa de crear recuerdos cálidos y deliciosos.

Un otoño para conectar

El otoño nos brinda una oportunidad maravillosa para conectar: con la naturaleza, con nuestras tradiciones y, sobre todo, con nosotros mismos y con nuestra familia. Os animamos a abrazar esta estación con todos sus matices, a disfrutar de sus colores y sabores y a crear nuevos recuerdos en familia.

Porque cada hoja que cae, cada castaña que asamos, cada paseo por el bosque es una oportunidad para celebrar la vida y para fortalecer esos lazos que nos unen y nos dan calor en los días más fríos. Disfrutemos de la magia del otoño en Bizkaia.