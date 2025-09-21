Obsesionadas por las cremas La cosmeticorexia, la adicción a comprar y consumir cremas, ha irrumpido entre las niñas. Las redes sociales se han llenado con consejos de influencers que las crías se toman a pies juntillas pero que distan mucho de la realidad

En nuestro diccionario particular, sobre todo si tenemos a nuestro alrededor adolescentes, hemos introducido la palabra 'cosmeticorexia'. Sí, nuestras jóvenes, ellas principalmente, sienten verdadera predilección por adquirir productos cosméticos, pero eso sí, sin ton ni son, sin pensar en las graves consecuencias que puede acarrear aplicarse cualquier tipo de crema. «He visto algunos casos de niñas de 10 años, e incluso más pequeñas, obsesionadas con problemas inexistentes en su piel. A esa edad deberían estar jugando y no preocupándose de falsos problemas que las redes sociales les hacen creer que tienen», denuncia Jaime González del Tánago, dermatólogo con consulta en Getxo.

Las cifras así lo revelan. En los últimos años «ha crecido enormemente el uso de cosméticos en adolescentes como en niñas. Con frecuencia es un consumo abusivo promovido desde las redes sociales y que responde más a intereses económicos que a una necesidad», puntualiza el experto. «Se obsesionan con rutinas de 'skincare' con incontables pasos tan solo porque han visto que una influencer sigue esa determinada rutina cosmética. Lo que quizá no sepan es que muchos de estos vídeos son publicidad y no están basados en la evidencia médica. Además, hay que tener en cuenta que lo que es adecuado para una piel puede no serlo para otra», puntualiza.

Las redes sociales tienen mucho que decir en este tema de la cosmeticorexia. Así, nos encontramos «con influencers sin formación en el diagnóstico y cuidados de la piel difundiendo mensajes que cuando menos carecen de fundamento y en algunos casos son perjudiciales. Hay un interés económico por detrás, que fomenta la compra de más y más productos, la mayoría de las veces innecesarios», sostiene González del Tánago. En general, los jóvenes son muy influenciables y «reciben un bombardeo de vídeos y mensajes en redes sociales promocionando distintos cosméticos. Obviamente, las personas que los promocionan tienen rasgos atractivos y una piel perfecta, lo que hace pensar al consumidor que si sigue los mismos pasos obtendrá el mismo resultado», critica González del Tánago.

Las jóvenes no tienen reparos en proporcionarse cremas para hacer frente a problemas que no requieren. Así, lo mismo se obsesionan con las arrugas y empiezan a embadurnarse con este tipo de cremas. «Que una niña o adolescente esté obsesionada con la aparición de arrugas debe hacernos cuestionar qué mensajes se están transmitiendo en las redes sociales», alerta el dermatólogo. Eso sí, «si hay una crema que todos debemos de usar, desde niños hasta adultos, es la crema de protección solar. Es esencial proteger la piel del sol desde la infancia para prevenir efectos no deseados como el envejecimiento cutáneo prematuro y el cáncer de piel», incide.

Y es que atiborrarse con cremas que no se adecúan a la piel de cada adolescente puede acarrear más de un quebradero de cabeza a la postre. De esta forma, «el uso de cremas no adecuadas puede empeorar problemas de base como son el acné y la rosácea. Además, supone un gasto económico que no reporta ningún beneficio y a la larga acaban acudiendo al dermatólogo para obtener un diagnóstico preciso y una pauta adecuada al problema de piel. Por otra parte, hay que puntualizar que algunos casos precisan de tratamiento oral con prescripción médica para una solución efectiva», enumera González del Tánago.

Por lo tanto, las jóvenes qué tienen que tener en cuenta si quieren lucir una piel estupenda. «¡Protección solar!», clama. «Para lucir una piel bella y sana para muchos años es esencial la prevención del daño solar. Por otra parte, si desean tratar problemas específicos como el acné, recomiendo que consulten con el dermatólogo», añade. Y un último consejo, muy a tener en cuenta, que lanza a todas las jóvenes: «no os creáis todo lo que veis en las redes sociales».