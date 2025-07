Observación de aves: guía para familias principiantes y curiosas

Sábado, 26 de julio 2025, 19:18 Compartir

Ir al zoo, ir a una granja escuela, ir a una hípica… todas son actividades bien conocidas por las familias; ver animales exóticos y no tan exóticos ha estado siempre arriba en las listas de las actividades que les encantan a los más pequeños de la casa. Sin embargo, prestar atención a los pájaros que nos rodean puede que no sea algo tan usual y eso que la observación de aves no es solo un pasatiempo encantador, sino una herramienta educativa, una forma de conexión familiar y un acto de respeto hacia la biodiversidad. Y lo mejor: está al alcance de todos, en cualquier época del año.

¿Por qué observar aves en familia?

Observar aves en familia es una invitación a reconectar con la naturaleza desde lo cercano y cotidiano. Es un paseo compartido que fomenta la atención plena, la calma y el asombro. En cada salida se despierta la curiosidad, se entrenan los sentidos y se cultiva el respeto por los seres vivos que habitan nuestros parques, bosques o costas.

Este tipo de actividad no requiere grandes recursos ni desplazamientos. Es gratuita, se realiza al aire libre y se puede disfrutar durante todo el año. Además, es una excelente manera de educar en sostenibilidad y ciencia desde la infancia: los niños y niñas aprenden a observar, identificar, registrar y proteger el entorno natural sin que parezca una lección, sino un juego.

Lo básico para empezar Qué llevar: Prismáticos (opcionales, pero muy útiles), un cuaderno para notas o una app como Merlin Bird ID, ropa cómoda, algo de paciencia y mucho silencio.

Dónde empezar: Los parques urbanos como los de Doña Casilda o Etxebarria son un buen punto de partida. También los humedales de Urdaibai o Salburua, o los senderos de Pagasarri, Gorbeia o Artxanda, donde la variedad de aves es sorprendente.

Cuándo observar: Las mejores horas son al amanecer o al atardecer, cuando las aves están más activas. La primavera y el otoño son épocas especialmente ricas por las migraciones, pero en Bizkaia hay aves que se pueden ver durante todo el año.

Algunas aves comunes de Bizkaia

En una sola caminata puedes encontrarte con mirlos cantores, petirrojos, jilgueros, carboneros o golondrinas en pleno vuelo. En zonas húmedas, es posible ver garzas reales, cormoranes o ánades azulones, y en la costa, gaviotas patiamarillas que vigilan desde lo alto.

Cómo hacerlo divertido para los peques

Convertir la observación en juego es clave: puedes preparar un 'bingo de aves' para marcar las especies que vean, invitarles a dibujar o hacer fichas de lo observado al volver a casa, o incluso crear juntos un 'cuaderno naturalista familiar'. También podéis inventar historias sobre las aves vistas, estimulando la creatividad y el vínculo emocional con la naturaleza.

Ética del buen observador

La observación de aves también implica responsabilidad. Es fundamental no molestar a las aves ni alterar su hábitat, no darles comida y mantener el entorno limpio. Hablar en voz baja, seguir los caminos marcados y recoger toda la basura son pequeños gestos que hacen una gran diferencia.

Salir a observar aves es, en el fondo, aprender a mirar con otros ojos. Es un acto de ternura hacia el mundo natural y un legado que podemos transmitir a las próximas generaciones. Porque, a veces, basta con mirar al cielo (o a una rama cercana) para descubrir que la naturaleza nos canta... si sabemos escucharla.