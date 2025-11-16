Una mágica experiencia en familia: viaja en el Gabonetako Trena de Bilbao Cuando el metro se transforma en escenario de cuentos y los túneles de Bilbao se llenan de villancicos. Una experiencia única que convierte un simple trayecto en el viaje más esperado del año.

Hay momentos en los que la ciudad se viste de magia y el Gabonetako Trena es uno de ellos. Cada diciembre, Metro Bilbao y BBK nos regalan una experiencia que va mucho más allá del transporte: convierten varios vagones de la línea 1 en un escenario de cuento donde Olentzero, Mari Domingi y los traviesos galtzagorris comparten risas, canciones y, sobre todo, ilusión con las familias vizcaínas.

No es solo un viaje en metro. Es una aventura que comienza antes incluso de subirse al tren, cuando las familias se preparan con la emoción de quien va a vivir algo especial. Los niños y niñas esperan con los ojos brillantes, las madres y padres recuperan por un momento su propia infancia, y los abuelos sonríen recordando otras navidades, otras ilusiones.

Un viaje que no va a ningún sitio (y llega a todos lados)

El Gabonetako Trena tiene algo mágico: es un viaje que no tiene destino físico, pero que llega directamente al corazón. Durante aproximadamente una hora, los vagones decorados con luces navideñas se convierten en un mundo aparte donde el tiempo se detiene y solo importa el momento presente.

Olentzero y Mari Domingi se pasean entre los asientos, charlan con los pequeños, recogen sus cartas y escuchan sus deseos con la paciencia infinita de quien sabe que está creando recuerdos para toda la vida. Los galtzagorris, con su energía contagiosa, se encargan de que ni un solo momento sea aburrido: cantan, bailan, hacen bromas y logran que incluso los adultos más serios se contagien de su alegría.

Un sorteo que despierta expectación

Conseguir un billete para el Gabonetako Trena puede ser un pequeño reto para muchas familias. Seguro que su sorteo a través de la web oficial (gabonetakotrena.eus) genera gran expectación en los días previos a la Navidad. Ser una de las familias afortunadas es, sin duda, motivo de alegría.

Esta expectación compartida también forma parte de la experiencia. La ilusión, al final, se contagia incluso antes de que el tren se ponga en marcha.

Más que una actividad navideña: un símbolo

El Gabonetako Trena representa algo hermoso: la capacidad de transformar lo cotidiano en lo extraordinario. Un simple trayecto en metro se convierte en una aventura, un vagón normal se transforma en un escenario mágico y un día cualquiera de diciembre se convierte en una fecha marcada en rojo en el calendario familiar.

Es también un recordatorio de que la verdadera magia de la Navidad no está en los grandes espectáculos ni en los regalos costosos, sino en esos momentos compartidos que nos hacen sentir que formamos parte de algo especial. En este viaje todas las familias, independientemente de su origen o situación, comparten la misma sonrisa, la misma ilusión, la misma magia.