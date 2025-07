¿Quién lleva la vez? Visitas a mercados locales en familia

Domingo, 27 de julio 2025, 20:14 Compartir

Es posible que recordéis los viajes al mercado de vuestra infancia como un momento bonito. O, a lo mejor, era algo que no hacíais en tu familia, pero que te apetece instaurar como tradición ahora que tienes la tuya. Los mercados son una fuente inagotable de sorpresas y una manera de consumir respetuosa con nuestro entorno.

De entrada, puede que tus peques no se entusiasmen, pero ir al mercado se puede convertir en un juego y una manera de enseñarles lo que más te gusta a ti. Crear una conciencia del entorno, las tradiciones gastronómicas y las costumbres culinarias de su tierra es una manera preciosa de que entiendan el valor de la comida y la importancia que tiene en nuestras vidas.

De excursión… ¡al mercado!

Para ir al mercado hace falta solo llevar una buena bolsa o carrito pero, si quieres darle un poco más de emoción, puedes preparar un poco la visita. Para empezar, puedes contarles algo de la historia del mercado, desde cuándo está en el barrio y explicarles cuál es la diferencia entre comprar en un súper o en las paradas.

Explícales cómo yendo a comprar allí estamos apoyando la economía local y promoviendo un consumo más consciente, que ayuda a evitar el desperdicio alimentario. También estamos ayudando a nuestra comunidad, sobre todo si aprovechas para adquirir productos de proximidad, Km 0 y ecológicos y contarles cuál es la diferencia entre estos y los de las grandes corporaciones. Enséñales a distinguir calidades y a saber cuándo un producto es de temporada, un conocimiento que les será útil el resto de sus vidas.

Todos los colores, todos los sabores

La excursión al mercado puede ser una oportunidad única para el aprendizaje activo. Podrán interaccionar con otras personas con educación, pedir permiso para coger una fruta o un producto, charlar con otras personas que esperan, pero también a preguntar al paradista por precios y calidades, a diferenciar entre unos y otros tipos de patatas, melones, peras… en definitiva, a entrar en contacto con el producto y a disfrutar eligiéndolo.

También puedes contarles lo importante que es el apoyo a los productores que nos alimentan y retarles a encontrar productos misteriosos de cada temporada; que vayan buscando distintos pescados como txitxarro, berdel o legatza y les hagan una foto lo más graciosa posible o que consigan todos los ingredientes de una receta concreta que prepararemos más tarde. Propuestas de este estilo son una manera de asociar el mercado y la comida con la diversión.

La magia de los productos de temporada

Los productos de temporada son la manera más racional, saludable y sostenible de alimentarnos. Es una manera racional, porque consumiendo producto de temporada seguimos el ritmo de las estaciones y la alternancia de cultivos, lo que resulta en una tierra más rica y más capaz de seguir dándonos alimento.

Es saludable porque los alimentos de estación responden a nuestras carencias; por ejemplo, en invierno, necesitamos más nutrientes y vitamina C y la tierra nos da verduras ricas en minerales (puerros, coles, espinacas) y cítricos como naranjas, mandarinas o caquis; en primavera, el campo se llena de color y energía, con las fresas, las cerezas los espárragos y guisantes; en verano, tenemos menos exigencias calóricas, pero necesitamos más agua y ahí entran melones, tomates, calabacines o sandías y un pescado imprescindible en la gastronomía vasca: el bonito (el pescado también tiene calendario). Y en otoño, cuando hay que empezar a enfrentarse al frío, tenemos la calabaza, el boniato, las castañas y las setas.

Finalmente el producto de temporada es sostenible, porque siguiendo el ritmo del campo, dejando de forzar a la naturaleza a producir lo que no toca cuando no toca, no hay tanta necesidad de pesticidas, ni de usar técnicas y climatización artificiales para que las plantas crezcan.

Así que nuestra recomendación es que paséis un buen rato en vuestro mercado más cercano y convirtáis la experiencia en toda una aventura familiar. Además tenéis otras maneras de haceros con los productos de temporada y locales: BBK Azoka, un canal de venta online que os facilita comprar directamente a las y los agricultores y ganaderos vizcaínos sin intermediarios. A través de BBK Azoka, se dan a conocer las pequeñas explotaciones de Bizkaia y el trabajo de las y los baserritarras, su amor por la tierra y el producto de cercanía. ¡Y además os informan de ferias y os dan ideas para que regaleis producto de temporada!