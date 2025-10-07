Llega el otoño, ¡mima a tu mascota! Consejos para que nuestros perros y gatos no sufran sobresaltos en esta nueva estación que hemos inaugurado

Llega el otoño y para nuestras mascotas también es una estación que les va a deparar cambios. Para empezar, la vuelta a la rutina de los dueños (trabajo, estudios...) les va a suponer que van a estar más tiempo solos en casa, por lo que no debemos bajar la guardia. En definitiva, es importante llevar una buena organización para que no se sientan 'abandonados'. Por otro, en teoría, hará más frío, por lo que también deberemos estar atentos. El otoño es también época de muda, así que ojo avizor.

A continuación vamos a detallar una serie de consejos para que nuestro perro o gato se sienta a las mil maravillas, con los consejos que proporcionan desde Tiendanimal:

- Alimentación. Como en teoría nuestras mascotas no van a tener tanta actividad como han podido tener en verano, conviene que no los atiborremos a comida para que no cojan sobrepeso. Pero si por contra, nuestro animal pasa mucho tiempo al aire libre o es muy activo es probable que necesiten un mayor aporte calórico.

- Pelaje. Tanto perros como gatos 'sufren' la muda. Es importante cepillarlos y si vemos que se les forman calvas o pierden demasiado pelo sería aconsejable llevarlos al veterinario.

- Actividad física. Aunque en teoría en esta estación nos vamos a encontrar con días desapacibles, no sirve como excusa para dejarlo encerrado en casa. Nuestra mascota debe salir a pasear, aunque sea menos tiempo. Además, si la climatología resulta demasiado desapacible podemos jugar con él dentro de casa.

- Cuidado de la piel y patas. Para que la humedad y el frío no afecten a nuestro perro o gato, en el caso de que se nos haya mojado en el paseo, una vez en casa, es importante secarlo bien. En otoño las heridas en las almohadillas de las patas son bastante habituales.

- Enfermedades de otoño. Los síntomas de un resfriado en mascotas incluyen tos, secreción nasal y fatiga. En caso de que nuestra mascota presente alguno de los síntomas será mejor llevarlo al veterinario. Las alergias también suelen hacer acto de presencia en esta época.

- Parásitos. Aunque las pulgas, garrapatas... parece que abundan más en verano, no hay que bajar la guardia, por lo tanto, también hay que usar collares o pipetas antiparasitarios.