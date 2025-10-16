Este fin de semana ya tienes plan, disfruta de BBK Klima, ¡gratis! Los días 18, 19 y 25 de octubre, la entrada al parque experiencial será totalmente gratuita con motivo de Asteklima 2025

BBK Klima vuelve a apostar por acercar la sostenibilidad a la ciudadanía. Por eso, una vez más se suma a una nueva edición de Asteklima, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi que regresa para movilizar a la ciudadanía frente al cambio climático y avanzar en la transición energética.

Los días 18, 19 y 25 de octubre, la entrada al parque experiencial será totalmente gratuita para que aquellas personas que se acerquen puedan disfrutar de una experiencia interactiva llena de aprendizaje, innovación y diversión. Familias, jóvenes y personas de todas las edades podrán recorrer sus espacios interactivos, descubrir soluciones sostenibles aplicables a la vida cotidiana y sentir de primera mano cómo pequeñas decisiones pueden marcar grandes diferencias.

«Creemos que la sostenibilidad no es solo una meta, sino un camino que se recorre juntas y juntos. BBK Klima es un espacio para aprender, experimentar y sentir que cada gesto cuenta», ha afirmado Ainhoa Elortegi responsable de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de BBK. «Queremos que quienes nos visiten puedan descubrir cómo nuestros hábitos diarios, desde la alimentación hasta la movilidad, pueden convertirse en herramientas de cambio positivo. Desde BBK Klima entendemos que la educación ambiental y la participación activa son clave para construir un futuro sostenible. Por eso, la colaboración con Asteklima busca ir más allá: se trata de inspirar, acompañar y empoderar a las personas para que cada día sean agentes de cambio en su entorno».

BBK Klima reafirma así su compromiso con la comunidad, la innovación verde y la acción sostenible, mostrando que la transición hacia un mundo más respetuoso con el medio ambiente es un proyecto colectivo en el que todos tenemos un papel que desempeñar.