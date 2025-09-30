«Por favor, nunca obligues a un niño ni a leer ni a escribir» «No hay que forzar o presionar a los niños para que aprendan cosas para las que todavía no están preparados», advierte Pedro Valenzuela, autor de 'Enséñame a leer' y gran defensor del método Montessori

«No tiene sentido en días como hoy seguir obligando a niñas y niños a que aprendan a leer y escribir si su cerebro no está preparado para ello». Y añade que «nos encontramos en un momento social con un alto nivel de incomprensión lectora, es decir, niños y adolescentes que no saben ni entienden lo que están leyendo, y esto es porque se les obligó en un momento en el que no fueron respetadas sus necesidades de desarrollo». De esta forma se expresa Pedro Valenzuela, educador desde hace más de dos décadas. Ha publicado el libro 'Enséñame a leer. Guía práctica para descubrirles el placer de la lectura con el método Montessori', un manual para familias, docentes y profesionales de la educación.

- Es así de tajante. Usted sostiene que nunca debemos obligar a un niño a leer ni a escribir.

- Si hay un mensaje que quiero dejar claro a lo largo de este libro, es el de, por favor, nunca obligues a un niño a leer ni a escribir. Aprender a leer y a escribir no depende de la edad del niño, sino de un proceso de maduración cerebral, así de simple, y como cualquier ser vivo, todos maduramos a ritmos diferentes. Por eso, y en el caso que nos ocupa de la lectoescritura, debemos conocer cómo es este proceso de maduración del cerebro lector del niño de tal manera que podamos acompañar con respeto el ritmo de la vida. Mi intención es explicarlo detalladamente a lo largo de este libro para que el lector pueda compartir este mensaje con docentes, familias o con cualquier persona que esté obligando a un niño a que aprenda a leer o escribir.

- Es decir, cada niño tiene su ritmo y debemos respetar.

- Así es. Al igual que a nadie se le ocurriría tirar del tallo de una planta con la intención de que crezca antes, de igual manera tampoco tenemos que forzar o presionar a los niños para que aprendan cosas para las que todavía no están preparados. Y cuidado con este mensaje, pues se suele confundir con la idea de no hacer nada y esperar a que el niño madure por sí solo. No, no se trata de eso. Se trata de conocer al niño, de conocer cuáles son las características de desarrollo que tiene atendiendo a su edad y al momento en que se encuentre, y partiendo desde ese lugar preparar un ambiente rico que satisfaga esas necesidades de desarrollo en cuanto a movimiento, adaptación al ambiente en el que vive, desarrollo de sus sentidos y fomento de actividades que desarrollen su lenguaje.

El problema es que todo esto choca con un ritmo de vida frenético como el actual, donde queremos que las cosas ocurran lo más rápido posible. En este ritmo estamos metiendo también el desarrollo de niñas y niños, y nos estamos equivocando profundamente además de estar dañando el futuro de seres que lo único que necesitan son adultos que cuiden y custodien de su desarrollo como seres vivos únicos e irrepetibles que son.

- Usted es un ferviente admirador y seguidor de María Montessori y su método.

- Montessori llegó a mi vida para mostrarme que es posible educar respetando el desarrollo de niñas y niños mientras todos aprendemos y mientras todos disfrutamos del proceso y, lo más importante, educar con amor y desde el amor. Y considero, ante mi sorpresa aún en nuestros días, que María Montessori es una gran desconocida en el ámbito social y, lo más preocupante, en los contextos educativos y universitarios, pues apenas se estudia su figura y la propuesta pedagógica revolucionaria que divulgó en base a la observación del niño hace ya más de 100 años.

Es curioso esto, pues hoy en día la humanidad cuenta con una propuesta educativa capaz de llevar la paz a los seres humanos y apenas es escuchada y atendida en la gran mayoría de sistemas educativos públicos.

- ¿El método Montessori marcó un antes y un después?

- Pese al paso del tiempo muchas personas consideran que es un método desfasado, pero se sorprenderían si supieran que hay disciplinas como la Psicología del desarrollo o la Neurociencia que corroboran muchas de las prácticas llevadas a cabo por la Dra. Montessori a través de la observación del niño durante más de cuarenta años de su vida. Apuntes y anotaciones que ella elaboró únicamente teniendo como principal herramienta la observación del niño. Fueron ellos, los niños, los que dieron forma al método Montessori a través de las observaciones que realizaba de cuáles eran sus verdaderas necesidades y que, por lo tanto, estas deberían ser tratadas en cualquier contexto educativo.

El verdadero significado y donde radica la profundidad y propuesta transformadora del método Montessori va mucho más allá de lo que vemos en instagram. La sociedad necesita profundizar en sus lecturas, en sus libros para conocer de verdad una propuesta educativa cuyo fin último es llevar la paz al mundo en que vivimos y considero que es esta la gran revolución que el mundo necesita.

- ¿Por qué en Montessori se trabaja la escritura antes que la lectura?

- Se trabaja antes como bien dices, aunque en realidad y una vez llevado a la práctica se trabajan de manera paralela. Todo se inicia con los 'Juegos de sonidos', donde el niño ha ido aprendiendo que las palabras comienzan o terminan por un sonido específico. Cuando de manera progresiva ha ido identificando estos sonidos, el adulto lo ha invitado a que, a través de las 'Letras de lija' (un material Montessori muy conocido), pueda tocar esos sonidos que hasta este momento únicamente ha podido escuchar, pero que ahora además puede sentir y tocar con las yemas de sus dedos.

Y es a partir de este momento, cuando el niño ya es capaz de reconocer la simbología de un conjunto de sonidos (que sea capaz de reconocer todas las vocales y aproximadamente entre 10 o 12 consonantes), cuando le presentamos el 'Alfabeto móvil' (otro material Montessori importante en este proceso), para que a través de este material pueda comenzar a escribir sus primeras palabras, las cuales las iremos formando sonido a sonido.

Una vez terminamos de componer la palabra, no leeremos con el niño la palabra escrita, pues en este momento todavía no estamos trabajando la lectura, sino la escritura. Es evidente que el niño se da cuenta de manera indirecta que ese conjunto de sonidos que ha escrito forma la palabra que decidió escribir, de ahí a que siempre decimos que el 'Alfabeto móvil' es un material de escritura donde indirectamente también se trabaja la lectura. Este material le da la oportunidad al niño de comenzar a expresar en escritura aquello que piensa o siente en un momento donde todavía no puede hacerlo con un útil de escritura como un lápiz dado que todavía no tiene refinado el movimiento motriz fino para poder hacerlo con sus manos y sus dedos.

«Dejar el móvil aparcado en cuanto lleguemos a casa»

- En el libro enumera un decálogo para despertar el amor por la lectura desde muy pequeños. ¿Cuáles destacaría?

Para despertar ese amor todo pasa por mirarnos a los ojos, y en días como hoy diría que el primer paso sería dejar el móvil aparcado en cuanto lleguemos a casa para poder mirar a los ojos de nuestros hijos. Partiendo desde este lugar, tenemos que crear una cultura en el hogar relacionada con la lectura y los libros. Leer cuentos tanto en la escuela como en casa, pues a los niños les encanta que los adultos les leamos libros y disfrutar de ese vínculo amoroso que se establece alrededor de un libro; pasa por hacer de nuestra aula u hogar un lugar donde los libros sean protagonistas, ofreciéndoles el lugar que se merecen; pasa porque nuestros hijos y alumnos nos vean leer a nosotros, pues nuestra referencia y lo que nosotros hagamos es muy importante para ellos; pasa por adaptar los libros a la edad que el niño tenga, pues hoy en día disponemos de libros para todas las edades incluso cuando todavía son bebés; pasa por realizar visitas a bibliotecas donde podamos disfrutar de su ambiente, su aroma a libros, compartir una lectura y poder llevar a casa en préstamo uno de sus libros. En definitiva, y como decía al inicio, pasa por ser conscientes los adultos en primer lugar de la importancia que la lectura y todo lo relacionado con ella tiene para un buen desarrollo del niño.

-Y aboga por enseñar primero la letra minúscula y en cursiva, y ya más tarde decantarse por las mayúsculas.

Así es. Pero independientemente de qué tipo de letra le enseñemos primero al inicio al niño, lo más importante es que el niño reconozca el sonido de las letras, ya sean mayúsculas o minúsculas. La Dra. Montessori enseñaba la letra minúscula y en cursiva como primera opción en Casa de Niños. Este tipo de letra proporciona una manera más natural de aprender a leer, ya que al estar conectadas las letras muestran claramente el principio y final de cada palabra, siendo este el principal motivo.

María Montessori observó que el niño no escribía o realizaba sus trazos haciendo líneas rectas, sino que los movimientos de su mano pasaban en todo momento por ser un conjunto de largas curvas entrelazadas de muchas maneras. Sus observaciones le decían que los niños de estas edades eran incapaces de hacer líneas rectas perfectas, sin curvas, pues por muy rectas que intentasen hacerlas siempre realizaban curvas en el trazo, ya que los niños de estas edades todavía no tienen desarrollada la suficiente destreza motora fina para poder desarrollar una línea recta a la perfección.

La letra cursiva, también conocida como letra ligada, es un tipo de letra que permite ver en una palabra un conjunto de sonidos unidos, y esto la letra mayúscula o de imprenta no lo permite. Si tenemos en cuenta que con el niño venimos haciendo un trabajo de entrenamiento fonético, de decodificar los diferentes sonidos que forman parte de una palabra, resulta muy interesante y mucho más atractivo para el niño que, una vez que este comience a escribir sus primeras palabras con el 'Alfabeto móvil', pueda ver que los diferentes sonidos que va decodificando de una misma palabra quedan todos unidos, y no como entidades separadas. Esta es una información visual muy importante, pues es aquí donde se da cuenta que cuando decide escribir una palabra, esta está compuesta por un conjunto de diferentes sonidos todos unidos entre sí. Y esta posibilidad lo facilitan la letra en cursiva y minúscula.

- ¿Y mejor lápiz que bolígrafo?

Así es. Mejor lápiz que bolígrafo para el inicio de la escritura una vez que el niño ya esté preparado para escribir con útiles de escritura. El motivo principal no es el que la mayoría de las personas puedan estar pensando de que es porque lo escrito a lápiz se puede borrar y con el bolígrafo no. Nada de eso. El principal motivo es porque el grafito del lápiz agarra mejor sobre el papel que la tinta del bolígrafo, resultando ser menos resbaladizo, y esto hace ganar al niño en seguridad y confianza, pues se encuentra en un momento en el cual no tiene todavía reinado el movimiento motriz fino de sus dedos, y cualquier acción que fomente esta seguridad es muy importante en este momento de su desarrollo.

A partir de aquí deberemos elegir los lápices y otros útiles de escritura que mejor se adapten a esas manos pequeñitas, de tal manera que los niños se sientan seguros una vez comiencen a escribir sus primeras palabras.

- Por último, si nos encontramos con piedritas en el camino, dislexia por ejemplo, paciencia y tener muy claro de que de todo se sale.

Así es. El objetivo de este libro es explicar de una manera clara, fácil, sencilla y con recursos prácticos cuál es la mejor ruta para llevar a cabo en la enseñanza de la lectoescritura con nuestros hijos y alumnos, pero como bien dices, pueden aparecer dificultades durante el proceso como por ejemplo la dislexia que modifiquen y nos obliguen a tomar otro tipo de acciones. Lo verdaderamente interesante de la ruta a seguir que propongo en este libro, es que nos va a resultar sencillo identificar estas dificultades si seguimos este proceso, y eso va a hacer que si lo identificamos a tiempo podamos diseñar estrategias para ayudar y acompañar al niño que lo necesite.

Además, y particularmente en el caso de la dislexia, los materiales y procedimientos llevados a cabo a través del método Montessori suelen ser de gran ayuda en este sentido, ya que le permiten al niño en cuestión contar con una serie de recursos prácticos que le van a ayudar en este sentido.