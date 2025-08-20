Euskadiko 66.000 haurrek ezin dute udako aisialdiaz gozatu
Adingabeak dituzten EAEko bost familiatik ia bi oporrik gabe geratu dira. Kostu handia eta haur-pobrezia dira arrazoi nagusiak
Leire Larrazabal
Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:40
Uda eta oporrak eskutik helduta doazela dirudi. Tamalez, mundu guztiarentzat ez. Izan ere, haurrak dituzten EAEko familien % 18rentzat, uda garaia ez da oporretara joatearen sinonimoa. Ez hondartzarik, ez mendirik, ez atsedenik. Bizi-baldintzei buruzko azken inkestaren arabera, Euskadin 66.000 umek pairatzen dute egoera hori. Baina arazoa larriagotu egiten da jarduera horien kostu handiagatik, haur bat hazteko urteko gastuaren % 17 baino gehiago izan baitaiteke, Save the Childrenek plazaraturiko datuen arabera. Horrela, «haurren pobreziak, haurren oraingo aukerak mugatzeaz gain, haien etorkizuna ere arriskuan jartzen du, gizarte-bazterketako eta desberdintasuneko zikloak iraunaraziz», aipatu du Charo Arranz Save the Childrenen Euskadiko egoitzako zuzendariak.
Baina egoera are larriagoa da EAEko guraso bakarreko familietan. Izan ere, hauen kasuan, 10etik 8tan emakumeak dira buru, are gehiago zailtzen da urtean gutxienez astebetez oporretara joatea, ia % 44k ezin baitu hori onartu. Kontuan hartuta Euskadin hazkuntzaren hileko guztizko kostua 886 euro ingurukoa dela seme edo alaba bakoitzeko, jarduera pribatiboak dira milioika familiarentzat.
Kontuan hartu behar dugu oporrak ez direla eskola-ingurunearen atsedena soilik, baizik eta haurren garapen emozional, sozial eta kognitiborako funtsezko aukerak eskaintzen dituzte. «Aisialdirako espazio soilak izan beharrean, oporraldiek sormena sustatzen dute, familia-loturak indartzen dituzte, naturarekiko kontaktua eta jakin-mina oinarri hartuta mundua esploratzea ahalbidetzen dute, funtsezko elementuak baitira haurtzaro oso eta osasungarria eraikitzeko», azpimarratu du Arranzek.
Horrela, pobrezian dauden 1.500 haurrek Save the Childrenek antolatzen dituen udako kanpaldiez gozatzen dute. «Haur horietako askorentzat, euren opor bakarrak dira», gaineratu du Arranzek, eta euren familientzat kontziliaziorako aukera bat dira, lana eta seme-alaben zaintza uztartzen saiatzen diren gurasoentzako eguneroko benetako tetris bat.
Uztailean, Barakaldon egin diren udalekuetan, haurrek txangoak burutu dituzte naturara, hondartzara, parkera edo hainbat talerretara, hala nola aurpegiak edo tatuajeak margotzen dituzte Hennarekin. «Haurrek eta nerabeek urtean zehar lortzen ez duten aisialdiaz goza dezaten bilatzen dugu. Joan den ikasturteaz geroztik, haurrekin lan egiten dugu, beraiek ere motibatzen dituzten jarduerak planifika ditzaten», zehaztu du Euskadiko egoitzako zuzendariak. Gainera, aurten, haria kultura ezberdinetan zeharreko bidaia izaten ari da. Asteetan zehar hainbat herrialde ezagutu dituzte, hala nola Mexiko, Sahara, Bolivia, Nepal, Kongo, Brasil edo Maroko, toki bakoitzeko dinamika, joko eta jarduera tipikoen bidez.
Beste kontu garrantzitsu bat, udalekuek egunean gutxienez janari osasungarria bermatzen dute haur horiei. Hala, zailtasun ekonomikoak dituzten familientzat, janari hori da seme-alabek udan dieta orekatua eta osasungarria jasotzeko aukera bakarra, eskola-jantokiak itxita daudela kontuan hartuta. EAEko haurren % 3,4k, Bizi-baldintzei buruzko inkestaren arabera, ezin dute haragia, oilaskoa, arraina edo landare-proteinaren baliokidea jan bi egunetik behin.
Save the Childrenen koloniak 3 eta 17 urte bitarteko umeei zuzenduta daude. Erakunde hau, aski ezaguna, liderra da haurren eskubideen defentsan mundu osoan. Ehun urte baino gehiago daramatza lanean, haur guztiek bizirik irauten dutela, ikasten dutela eta babestuta daudela ziurtatzeko. Are gehiago, gaur egun, erakundeak 113 herrialdetan jarduten du, eta Euskadin duela 20 urtetik dago presente, eragin politiko eta sozialeko jarduera bizia eginez, eta Bizkaian eta Araban pobrezia edo gizarte-bazterketa jasateko arriskuan dauden 500 haur baino gehiagori hezkuntza-laguntza eta aisialdiko eta denbora libreko jarduerak emanez.
