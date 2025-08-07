Bajo el sol o a la fresca: 5 ideas para hacer con los peques de la casa La creadora de contenido Miriam Prat propone un centenar de manualidades y recetas sencillas para desconectar la pantalla y conectar con la creatividad

Adriana Carrillo Jueves, 7 de agosto 2025, 20:00

Los largos días de verano invitan a descubrir nuevas actividades para hacer con los más pequeños de la casa, como indica la creadora de contenido Miriam Prat en su libro '¡Crear sin parar!' (Penguin Random House), en el que ofrece un centenar de manualidades y recetas para que grandes y pequeños exploren su creatividad mientras se divierten.

Educadora infantil y madre de dos niños, Prat lleva 12 años utilizando su perfil de instagram, @Mirpratur en el que ya acumula más de medio millón de seguidores, como un altavoz para proponer actividades que ayuden a las familias a desconectar de las pantallas y conectar con el juego, la imaginación y el aprendizaje lúdico. Todas las manualidades y recetas que reúne '¡Crear sin parar!' son elaboraciones sencillas que se pueden hacer con materiales que se encuentran en cualquier casa, y son perfectas para una jornada veraniega bajo el sol o a la fresca.

1 Pompas de jabón Hacer burbujas, perseguirlas, intentar atraparlas o simplemente explotarlas es una de las actividades que más gusta a los niños desde chiquitines. Para conseguir que las pompas sean más duraderas puedes usar esta fórmula. Solo hace falta un vaso de agua, 1/3 de vaso de jabón de lavavajillas, tres cucharadas de azúcar y un sobre de gelatina, que mezclaremos poco a poco en un plato (sin que haga mucha espuma). Con unos limpiapipas a los que hemos dado forma previamente, moldes de plastilina o pajitas, los peques podrán soplar, hacer pompas y pasárselo en grande.

2 Sal de colores ¿Qué tal dar una segunda vida a esos botes de cristal que hemos dejado olvidados en un cajón, mientras pasamos tiempo en familia? Solo hace falta poner un poco de sal en una bolsa de congelación, añadir unas gotitas de colorante, agitar bien y poner en un bol la sal tintada para que se seque, y repetir el proceso con diferentes colores. Luego, con una cuchara, introducir en un bote o botella de cristal transparente la sal por capas hasta conseguir diferentes franjas cromáticas y tapar. Y ya está lista una manualidad sencilla para decorar el salón o hacer un regalo.

3 Abanico de papel ¿Un día que aprieta el calor? Tranquilidad. Con cuatro cartulinas rojas, dos verde oscuro y dos verde claro de tamaño A4, marcador permanente negro, pegamento, palos de helado y una goma podemos hacer un bonito y práctico abanico. En las cartulinas rojas dibuja pepitas de sandía, pega una tira de color verde oscuro en el borde largo del papel y otra tira más delgada de color verde claro; dobla cada cartulina en forma de acordeón, dobla por el centro y pon una goma para sujetar; une cuatro acordeones de las cartulinas rojas restantes de manera que queden en forma de disco y en los extremos pega los palitos de helado. Ahora, a descansar y a abanicarse un rato.

4 Fuegos artificiales con sal y acuarelas En una cartulina negra pintar con cola blanca las formas de fuegos artificiales (estrellas, cascadas, brocados, corazones, espirales, etc.); antes de que se seque, espolvorea sal encima y sacude. Con pinceles y acuarelas de colores, pinta la sal. Y voilá... ya tienes un original cuadro de una buena traca de fuegos de fiestas.

5 Slime casero A los peques les encanta estrujar, estirar y crear formas con el slime, que además de ser muy maleable también resulta relajante y un gran juguete antiestrés. Para elaborarlo solo se necesitan dos tazas de maicena, una taza de acondicionador de pelo y colorante o brillantina, aunque esto último es opcional. En un recipiente mezclar poco a poco la maicena con el acondicionador y unas gotas de colorante o un poco de brillantina; amasar unos minutos hasta que veas que no se rompe ni se pega a las manos, y listo, a jugar con el slime.