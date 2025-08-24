Aprende a disfrutar de la música en familia La escuchamos en el coche, en casi cualquier tienda en la que entramos, en nuestros auriculares… pero, ¿y si la música se convierte en una afición común para toda la familia?

Más allá de transmitirles tus propios gustos, te proponemos un reto para que tú también expandas tus paladar musical a través de las músicas del mundo que, tal vez, tengas un poco menos exploradas.

Un mundo lleno de melodías

En todos los países del mundo se hace música, ya sea recurriendo a bases rítmicas o a través de la melodía pura con canciones a capella que no necesitan instrumentos para transmitir sentimientos tan profundos que podrían ponerte los pelos de punta.

Lo difícil, hasta la época del streaming e internet, era poder acceder a un músico tradicional eslovaco, por ejemplo. Ahora, sin embargo, la música del mundo está en la palma tu mano.

Solo con un poco de curiosidad y con la ayuda de fuentes menos habituales que las listas de los más vendidos, puedes descubrir junto a tus peques ritmos sorprendentes e incluso instrumentos que nunca antes habías escuchado. ¿Y quién te dice que tus próximas vacaciones no vayan a ser ir en familia al festival WOMAD?

La música del mundo: un mundo de beneficios

Está científicamente comprobado que la música nos ayuda a nivel neuronal y cognitivo. Algunos estudios incluso relacionan la exposición y el estudio de música en la etapa infantil con una mejora de las habilidades lingüísticas, el cociente intelectual, la atención y la memoria. Y no hay más que leer Musicofilia, de Oliver Sacks, para entender todo lo que nos puede aportar.

Escuchar música que provenga de otros lugares del mundo nos puede ayudar a fomentar la curiosidad de los peques por otras culturas, a entender los diferentes estilos musicales e instrumentos y a conocer cuáles son las tradiciones asociadas con ciertas manifestaciones musicales.

Gracias a la música podemos viajar por el mundo entero y en cada parada, aprovechar para indagar en curiosidades de cada país y conocer mejor a las personas que lo habitan. Una idea: podéis turnaros en escoger un país al azar cada semana, hacer una búsqueda en internet y dedicarle un par de horas a su música. Y no hace falta ponerse estricto con la tradición: un grupo de K-Pop puede súper-interesarte para abrirles la curiosidad por Corea del Sur, no hace falta escuchar un disco entero de jeongga.

También podéis convertirlo en un día temático de un país, buscándolo en el mapa, intentando recetas internacionales, leyendo sus cuentos o leyendas e incluso intentando recrear algunos de sus instrumentos o danzas tradicionales, siempre desde el respeto absoluto por todas las culturas y por las diferencias entre sociedades.

¿Y por dónde empiezo?

Habrás escuchado hablar del afrobeat, el flamenco-trap, la samba o el k-pop, pero ¿te suenan la electrojota, el ethio-jazz o la folktrónica? Es interesantísimo como la música está en continua evolución y los artistas incorporan los sonidos de las culturas en las que entran en contacto, lo que da lugar a propuestas verdaderamente maravillosas (si quieres saber más te recomendamos Cómo funciona la música de David Byrne y que escuches a Rodrigo Cuevas). Pero vamos a lo práctico:

-Las plataformas de streaming pueden resultar difíciles de navegar si no sabes qué estás buscando, así que empieza por encontrar estilos concretos: soukous, gnawa, Highlife, son jarocho, J-Pop, bluegrass, math rock…

-Los medios de comunicación, como Mondo Sonoro, elaboran sus listas anuales de este tipo de músicas.

-Los carteles de festivales que no tienen miedo a programar propuestas menos comerciales, como el WOMAD o el SinSal, pueden ser una auténtica mina.

-Escucha programas de radio o podcasts, como Café del Mundo (Radio 3) o los programas en Afropop Worldwide, si hablas inglés.

Si la música ya forma parte de la rutina de tu familia puedes aprovechar para que se convierta en un viaje de descubrimiento para todo el mundo. Si no lo es aún, esta es tu oportunidad de empezar a compartir una nueva actividad en conjunto. ¡Que no pare la música!