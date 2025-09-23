Adaptación escolar: estrategias para apoyar a los niños pequeños en su llegada al cole Cindy Peñalver, experta en crianza respetuosa y autora del cuento 'Mariposas en el cole', nos da las claves para ayudar a los más pequeños en su llegada a la escuela infantil

Leire Fernández Martes, 23 de septiembre 2025, 21:59 Compartir

Empezar el colegio puede suponer para muchos peques de 2 y 3 años un auténtico vendaval de emociones. Acompañarles en la adaptación es clave para las familias. «La principal inseguridad a la que se enfrentan es el miedo a lo desconocido y el no tener un referente claro», explica Cindy Peñalver, pedagoga y consultora de crianza respetuosa y autora de 'Mariposas en el cole', un cuento que busca ayudar a los niños en este proceso. «Los niños de los 0 a los 6 años no pueden autorregularse aún, porque a nivel cerebral no están preparados. Entonces necesitan la corregulación para poder llegar a un estado de calma, y pasar cualquier tipo de desbordamiento emocional. Por lo tanto, la mayor inquietud es no tener a alguien a su lado que le pueda dar esa seguridad».

Ampliar

Llegar a alcanzar esa confianza con la figura del profesor es clave, pero no es algo que pase de un día para otro. «Necesitan un margen de tiempo de vinculación y no vale que sean tres días y después ya deberían estar adaptados. Es algo que puede durar el trimestre entero. Por suerte cada vez se está mirando más de otra forma». Según la experta, este periodo de «vinculación» debería estar centrado en la necesidad del niño y «tener en cuenta que cada niño es un mundo, por lo que no creo que exista una pauta concreta general». Lo que según Peñalver debería ser obligado es «dar la oportunidad o la facilidad a las familias para que puedan acceder a las aulas, estar con ellos progresivamente si los niños lo necesitaran». «Entiendo que hay casos en los que esto no puede ser, pero al menos en los primeros días, si hablamos de niños muy pequeñitos, que empiezan en dos o tres añitos, pues sí que deberían garantizar esta presencia de algún adulto de referencia», comenta.

No es manipulación

Si una frase escuchan los padres en los días de adaptación es la de 'ha dejado de llorar en cuanto te has ido', pero tal y como explica Peñalver esto no quiere decir que nos manipulen. «El no llanto, no garantiza la adaptación. El no llanto puede ser también un colapso, una insuficiencia emocional. Puede que en el momento en que llega al espacio deje de llorar, pero cuando van a recogerlo vuelva a llorar. Y esto es fruto del estrés. La emoción me desborda, te veo, porque aún mi cerebro no está preparado para analizar qué vendrá después y ahí explota otra vez el llanto. Y antes, muy erróneamente o desactualizadamente, se decía, »¿ves?, te está manipulando. Solo llega cuando te ve o te está chantajeando«. Nada que ver con la realidad».

Para acompañarles en el proceso desde casa tenemos que tener claro que «va a provocar expresiones en nuestros niños y niñas, que pueden enfadarse, que pueden estar tristes, con tranquilidad y confiando en la escuela, en la maestra, que hemos escogido. Y después abrir espacios donde puedan manifestar cómo se sienten y poner palabras, acompañarlos emocionalmente. Si tiene un adulto referente, respetuoso, que puede mirar al niño más allá de su comportamiento, va a ir cogiendo habilidades y herramientas y va a hacerlo más resiliente». La experta también destaca la importancia de la comunicación con el centro y los profesores y coherencia. «Es importante que si les decimos a los niños 'ahora mamá se va y vuelve después a buscarte', que no alargue, si se tiene que ir en ese momento, que se vaya, porque la duda, el ahora me voy, ahora no me voy, crea inseguridad en el niño también». Y, por último anticipación, sobre todo. «Verbalizar qué va a pasar después, porque la anticipación crea mucha seguridad en todo el mundo, tanto en los niños como en las personas con más edad. El decir, 'mira, vas a ir a clase, vas a ir al patio, después comerás, dormirás la siesta y después de la siesta vendré a buscarte', les aporta calma».

En cuanto a los colegios sería importante que se «actualizaran. Que los maestros y los equipos directivos se abran a conocer cómo funciona el cerebro del niño. Y a partir de ahí va a ser mucho más fácil adaptar estos procesos de vinculación a aquello que realmente necesita la infancia.

También te hablaría del profesorado que necesita mucho apoyo, que se bajaran los ratios, que estuvieran mucho más cuidados, porque al final un sistema nervioso alterado, desregulado, es muy difícil que pueda ser un buen acompañante. Cuidar a nuestros profesores también sería algo que estaría muy bien hacer y que al final, los beneficiarios de este cuidado serían nuestros niños y niñas«.